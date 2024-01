AC Milan - Atalanta Bergamo Tipp, Prognose, Quoten | 10.01.2024

Unser AC Milan - Atalanta Bergamo Sportwetten Tipp zum Coppa Italia Spiel am 10.01.2024 lautet: Das Coppa-Italia-Viertelfinale zwischen dem AC Milan und Atalanta Bergamo bietet mehrere vorzügliche Quoten, die wir in unserem Wett Tipp heute vorstellen.

Am 17. Spieltag der Serie A leistete sich AC Milan einen Ausrutscher bei Schlusslicht Salernitana (2:2). Seither fuhren die Rossoneri drei Siege in Serie ein. Trotz großer Verletzungssorgen in der Hintermannschaft verhinderte die Defensive in zwei dieser drei Begegnungen ein Gegentor. Atalanta tat sich in dieser Serie-A-Spielzeit speziell in der Ferne schwer und gewann nur drei von zehn Gastauftritten. Aktuell warten die Gasperini-Schützlinge seit vier Liga-Auswärtsspielen auf einen Sieg.