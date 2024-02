AC Milan - Atalanta Bergamo Tipp Prognose & Quoten 25.02.

Unser AC Milan - Atalanta Bergamo Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 25.02.2024 lautet: Seit 2016 ist Gian Piero Gasperini der Trainer in Bergamo. Sein offensiver Ansatz führte Atalanta unter die besten Teams der Serie A. Für unseren Wett Tipp heute werfen wir deshalb einen Blick auf die Torwetten.

Atalanta hat in den letzten Wochen einen höheren Gang gefunden und ist seit sieben Ligaspielen ungeschlagen. Fährt die Gasperini-Elf den sechsten Liga-Sieg in Serie ein, muss sich die AC Milan im Endspurt nochmal sputen, ansonsten droht den Rossoneri ein Überholmanöver der Gäste.

Die Expertise beider Mannschaften liegt in ihrer Torgefahr. Nur Tabellenführer Inter Mailand (2,5) erzielte in dieser Saison mehr Treffer pro Spieltag als die beiden Streithähne dieser Partie (je 2,0). Wir entscheiden uns bei unserem Wett Tipp heute deshalb für „Über 2,5 Tore“ und spielen diese Wette zu einer Quote von 1,74 bei Bet-at-home.