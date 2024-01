AC Milan - Bologna Tipp, Prognose & Quoten | 27.01.2024

Unser AC Milan - Bologna Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 27.01.2024 lautet: Die Rossoneri haben zu ihrer Form gefunden und fünf ihrer vergangenen sechs Pflichtspiele erfolgreich abgeschlossen. Das beeinflusst unseren Wett Tipp heute maßgeblich.

Der Scudetto ist für den AC Milan noch nicht außer Reichweite. Aktuell fehlen den Rossoneri sieben Zähler auf die Spitze. Hält die Mannschaft von Stefano Pioli ihren derzeitigen Kurs, bleibt es bis zum Ende dieser Spielzeit spannend. Vor allem im heimischen San Siro war Milan zuletzt bärenstark und gewann fünf Liga-Spiele in Folge. Bologna hatte über die vergangenen Wochen mehr Schwierigkeiten und ging aus keinem der letzten vier Pflichtspiele als Sieger hervor (1U, 3N).

Wir halten eine Fortsetzung dieser Serie für wahrscheinlich und wählen den Wett Tipp heute „Sieg AC Milan“. Der Buchmacher Bwin bietet dafür eine Wettquote von 1,70 an .

Darum tippen wir bei AC Milan vs Bologna auf „Sieg AC Milan“:

AC Milan vs Bologna Quoten Analyse:

Bologna zeigt in dieser Spielzeit zwei verschiedene Gesichter. Zu Hause sammelten die Windhunde 2,30 Zähler pro Auftritt. Die Auswärtsspiele wiederum waren in vielen Fällen eine zähe Angelegenheit (0,90 Punkte pro Auswärtsspiel). Nachdem die Rossoblu ihr Hinrunden-Spiel gegen Milan sogar zu Hause verloren (0:2), sind Siegquoten bis 5,25 in der Ferne keine Überraschung.