AC Milan - Cagliari Tipp, Prognose & Quoten | 02.01.2024

Unser AC Milan - Cagliari Sportwetten Tipp zum Coppa Italia Spiel am 02.01.2024 lautet: Mailand ist im Pokal-Achtelfinale daheim gegen den Aufsteiger aus Sardinien der klare Favorit. So spielen wir in unserem Wett Tipp heute auch einen Heimsieg an.

Im italienischen Fußball gibt es keine Winterpause. Schon kurz vor Silvester trug die Serie A ihren 18. Spieltag aus. Im neuen Jahr geht es nun im italienischen Pokal weiter. Hier werden vier weitere Teilnehmer fürs Viertelfinale gesucht.

Dabei empfängt am Dienstagabend die AC Milan den Aufsteiger Cagliari Calcio. Die Ausgangslage in diesem Duell ist klar. Wir kommen zum gleichen Ergebnis wie die Bookies und spielen mit einer Quote von 1.52 bei NEObet die Wette „Sieg Milan“.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Cagliari auf „Sieg Milan“:

Milan hat in dieser Saison 7 von 9 Liga-Heimspielen gewonnen.

Cagliari konnte nur 3 von 41 Gastspielen bei den Rossoneri gewinnen.

Die „Gli Isolani“ sind seit Juni 1997 ohne Sieg bei der AC.



AC Milan vs Cagliari Quoten Analyse:

Die Buchmacher kommen bei der AC Milan vs Cagliari Prognose zu einer klaren Einschätzung. Die Rossoneri stehen aktuell auf Platz 3 der Serie A, während der Aufsteiger einen direkten Abstiegsplatz belegt.

So gibt es für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von 1.60. Auf der Gegenseite erscheint ein Weiterkommen der Gäste nach 90 Minuten für die Wettanbieter mit einer Quote von im Schnitt 5.40 ziemlich unwahrscheinlich. Wer den Sarden trotzdem etwas zutraut, kann sein Risiko durch Wettgutscheine minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Die AC Milan hat das Kalenderjahr 2023 auf Platz 3 in der Serie A beendet. Zudem konnten die „Rossoneri“ in einer schweren CL-Gruppe mit dem BVB, PSG und Newcastle immerhin Platz drei erreichen und in der Europa League überwintern. Auch sind die Mailänder noch im italienischen Pokal im Rennen. Trotzdem musste Coach Stefano Pioli um seinen Job bangen. In der Königsklasse konnte das komplette Aus erst am letzten Spieltag mit einem 2:1-Sieg in Newcastle verhindert werden.

Und in der heimischen Liga hat man schon neun Punkte Rückstand auf Tabellenführer Inter. Aber mit nur zwei Niederlagen aus den letzten zehn Pflichtspielen, bei sechs Siegen, sieht die Welt bei den Lombarden inzwischen wieder etwas besser aus. Das Polster auf den ersten Nicht-CL-Platz in der Serie A beträgt fünf Punkte. 32 Tore bedeuten die zweitbeste Offensive hinter dem Stadtnachbarn (42). Im heimischen Giuseppe-Meazza gab es in neun Ligaspielen sieben Siege und nur vier Gegentore.

In der Vorsaison übernahm Claudio Ranieri kurz vor dem Ende der Hinrunde zum zweiten Mal Cagliari Calcio und führte den Verein nach einer sensationellen Aufholjagd noch in die Playoffs und am Ende zurück in die Serie A. Im Oberhaus zählt für den notgedrungen sparsamen Verein nur der Klassenerhalt. Und der wird eine große Herausforderung, wie die erste Hälfte der Saison 2023/24 bisher gezeigt hat. Seit dem 3. Spieltag waren die „Gli Isolani“ nicht mehr besser als Rang 16 platziert.

Da die „Rossoblu“ nur eine der letzten sieben Ligapartien gewinnen konnten, ging der Aufsteiger auf dem ersten Abstiegsplatz ins neue Jahr. Das rettende Ufer verpasst man aktuell aber lediglich wegen des schlechteren Torverhältnisses. 31 Gegentore bedeuten die drittschwächste Defensive. In der Fremde tun sich die Sarden extrem schwer. Hier wartet man in der Serie A noch auf den ersten Sieg und ist mit nur zwei Punkten aus neun Partien bei 5:16 Toren das schwächste Team.

AC Milan - Cagliari Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:0 Sassuolo (H), 2:2 Salernitana (A), 3:0 Monza (H), 2:1 Newcastle (A), 2:3 Atalanta (A)

Letzte 5 Spiele Cagliari: 0:0 Empoli (H), 0:2 Hellas Verona (A), 1:2 SSC Neapel (A), 2:1 Sassuolo (H), 0:1 Lazio Rom (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs Cagliari: 3:1 (A), 1:0 (A), 4:1 (H), 0:0 (H), 2:0 (A)



Seit dem Mai 2017 wartet Cagliari auf einen Sieg gegen Milan. Damals gab es einen 2:1-Heimerfolg in der Liga. Aus den folgenden elf Duellen holten die „Gli Isolani“ nur zwei Remis (9N).

Das Torverhältnis in diesem Zeitraum spricht mit 23:5 klar für die „Rossoneri“. In sechs dieser elf Vergleiche blieben die „Rossoblu“ ohne eigenen Treffer. Der letzte Erfolg der Sarden zu Gast bei der AC stammt vom Juni 1997. Von 41 Auswärtspartien bei den Rot-Schwarzen konnte Calcio nur drei gewinnen (10U, 28N).

Das Liga-Hinspiel in dieser Saison auf Sardinien ging mit 3:1 an Mailand. Der Gastgeber kommt gegen Cagliari im Schnitt auf über zwei Tore pro Spiel. Für die Wette „Milan über 1,5 Tore“ gibt es bei Interwetten eine Quote von 1.63. Kunden des Anbieters sollten sich dabei den Interwetten 11 Euro Gutschein nicht entgehen lassen.

Unser AC Milan - Cagliari Tipp: „Sieg Milan“

Mit drei Siegen und einem Remis aus den letzten vier Pflichtspielen spricht die Formkurve klar für Milan. Die Rossoneri sind zudem auch recht heimstark. Die letzten vier Heimspiele in der Serie A konnte man gewinnen.

Dagegen tut sich Cagliari nicht nur in dieser Saison auf des Gegners Platz schwer, sondern konnte auch in Mailand schon seit Ewigkeiten keinen Sieg mehr einfahren. Am Ende spricht hier alles für einen Sieg der Hausherren.