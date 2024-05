AC Milan - Cagliari Tipp, Prognose & Quoten | 11.05.2024

Unser AC Milan - Cagliari Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 11.05.2024 lautet: Die Rossoneri haben in den letzten Wochen abgebaut und seit vier Spieltagen nicht mehr gewonnen. Das verwenden wir in unserem Wett Tipp heute und geben den Gästen eine Chance.

Claudio Ranieri will mit Cagliari den großen Coup und im ersten Jahr nach dem Aufstieg die Klasse halten. In der Rückrunde haben sich die Gäste zusehends akklimatisiert und ein Polster von drei Punkten auf die Abstiegszone angelegt. Zuletzt mutierten die Ranieri-Schützlinge sogar zum Favoritenschreck und verhinderten gegen Inter (2:2) sowie Juve (2:2) eine Niederlage.

Wir erwarten in unserem Wett Tipp heute eine weitere Überraschung des Aufsteigers und spielen bei Betway eine Quote von 2,87 für eine „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Cagliari auf „Doppelte Chance X2″:

Cagliari hat nur 2 der letzten 8 Ligaspiele verloren.

Mailand ist seit 4 Spieltagen sieglos.

Cagliari hat an 3 der 5 vorangegangenen Spieltage doppelt getroffen.

AC Milan vs Cagliari Quoten Analyse:

Einen großen Anreiz zum Siegen haben die Hausherren nicht mehr. Drei Spieltage vor dem Ende der Saison ist die Meisterschaft bereits entschieden und der Vorsprung auf Tabellenplatz drei beträgt fünf Punkte. Im Quotenvergleich stellen die Sportwetten Anbieter einen Sieg der Rossoneri mit Quoten bis 1,45 nicht in Frage.

Für Cagliari zählt jeder Punkt. Der Klassenerhalt ist dem Aufsteiger noch nicht sicher, mit drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone aber realistisch. Überrascht das Team von Claudio Ranieri in Mailand mit einem Sieg, findet ihr in der Spitze eine Quote von 7,25.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Cagliari Prognose: Spürbare Steigerung in der Rückrunde

Egal wie die drei ausbleibenden Spieltage enden, fest steht: Cagliari wird in der Rückrunde weniger Niederlagen kassiert haben (bis jetzt 6) als in der ersten Saisonhälfte (10). Mit 18 Punkten ist auch die Ernte ertragreicher als im ersten Saisonabschnitt (15).

Cagliari hat sich zunehmend an das Niveau in der Serie A gewöhnt und könnte sich letztlich mit einem erfolgreichen Klassenerhalt belohnen. Zuletzt überraschten die Gäste mehrfach und rangen sogar Inter Mailand (2:2) und Juventus Turin (2:2) einen Punkt ab.

Nur zwei der letzten acht Ligaspiele endeten für die Ranieri-Auswahl mit einer Niederlage und auch zu Gast beim Tabellenzweiten ist die Möglichkeit auf weitere Zähler gegeben. Milan (4) ist genau wie Cagliari (4) seit vier Spieltagen sieglos.

Sogar die zwei vorangegangenen Heimspiele vergeigten die Rossoneri und blieben sieglos. Der negative Höhepunkt war die Heimniederlage gegen Inter Mailand (1:2) an dessen Anschluss Stefano Pioli und sein Team dem Stadtrivalen bei der Meisterfeier zuschauen mussten.

AC Milan - Cagliari Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 3:3 Genua (H), 0:0 Juventus (A), 1:2 Inter (H), 1:2 AS Rom (A), 3:3 Sassuolo (A).

Letzte 5 Spiele Cagliari: 1:1 Lecce (H), 0:3 Genua (A), 2:2 Juventus (H), 2:2 Inter Mailand (A), 2:1 Atalanta (H).

Letzte 5 Spiele AC Milan vs. Cagliari: 4:1 (A), 1:3 (H), 0:1 (H), 1:4 (A), 0:0 (A).

Cagliari ist ein unangenehmer Kontrahent, der in der Defensive Passivität ausstrahlt (16,3 PPDA) und auf das schnelle Umschaltspiel setzt (2,03 m/s in Ballbesitz). Lässt Milan, wie bereits an den letzten Spieltagen, die Konzentration missen, droht das fünfte sieglose Spiel in Serie.

Claudio Ranieri ist ein Ass für Mannschaften in der Außenseiterrolle, das hat er bereits durch die Märchen-Meisterschaft mit Leicester City unter Beweis gestellt. Seine jetzige Mannschaft kann ihre Gegner quälen, düpierte Juve beispielsweise mit 1,99:0,64 erwartbaren Toren.

Zudem findet Cagliari exzellente Wege in den gegnerischen Strafraum und wählt die eigenen Abschlüsse mit Bedacht. Nur drei Ligakonkurrenten gaben einen größeren Anteil der Torschüsse aus dem gegnerischen Fünfmeterraum ab als der Aufsteiger (9 Prozent).

Das Problem der Gäste sind jedoch torlose Auswärts-Auftritte. Cagliari fuhr nach 47 Prozent der Auswärtsspiele, ohne zuvor ein Tor erzielt zu haben, in die Heimat. Nehmt ihr eure Intertops Gratiswette in die Hand, lohnt sich möglicherweise die Quote von 2,27 für „Cagliari unter 0,5 Tore“.

Unser AC Milan - Cagliari Tipp: Doppelte Chance X2

Für Cagliari hat diese Partie einen deutlich höheren Stellenwert als für Milan. Die Hausherren sind nicht gerade in der besten Verfassung und Cagliari machte in den letzten Wochen mehrfach mit überraschenden Punktgewinnen gegen klare Favoriten auf sich aufmerksam.