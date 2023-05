AC Milan - Cremonese Tipp, Prognose & Quoten | 03.05.2023

Unser AC Milan - Cremonese Tipp zum Serie A Spiel am 03.05.2023 lautet: In Italien tobt der Kampf um die Champions-League-Plätze. Nach einem turbulenten Unentschieden gegen den AS Rom steht Milan vor einer Pflichtaufgabe.

Die Saison der Rossoneri ist ein abwechslungsreicher Mix aus Höhen und Tiefen. In der Liga verläuft die zweite Saisonhälfte eher durchwachsen. Gleichzeitig wartet nächste Woche das Halbfinale in der Königsklasse. Eines hat sich in den vergangenen Wochen jedoch wettbewerbsübergreifend deutlich gezeigt: Die Defensive ist schwer zu knacken! Auf dieser Grundlage setzen wir auf Unter 2,5 Tore. Ein leichtes Risiko, denn der Gegner hat die schwächste Abwehr der Liga, doch die Quote von 2,05 bei Admiralbet ist es definitiv wert.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Cremonese auf „Unter 2,5 Tore“:

Milan beendete 5 Heimspiele in Folge mit „Unter 2,5 Toren“ im Spiel.

Die Hausherren blieben in 3 ihrer vergangenen 4 Heimspiele ohne Gegentor.

2 der vorherigen 3 Partien der Gäste endeten mit „Unter 2,5 Toren“ im Spiel.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Cremonese Quoten Analyse:

Eine durchwachsene Rückrunde der Hausherren hält die Buchmacher nicht davon ab, den AC Milan als klaren Favoriten dieser Begegnung einzustufen. Nach fünf ungeschlagenen Ligaspielen in Folge liegen die Wettquoten für einen Sieg der Rossoneri bei maximal 1,33.

Ganz unbeachtet solltet ihr die Form der Gäste nicht lassen. Die Elf von Davide Ballardini verlor nur eine der vergangenen vier Partien in der Serie A. Sollte USC den Favoriten aus Mailand bezwingen, könnt ihr euch den Tag mit Quoten zwischen 9,50 und 12,00 versüßen, die ihr auch in den Sportwetten-Apps der Buchmacher anspielen könnt.

AC Milan vs Cremonese Prognose: „Konter-Spezialisten brauchen Plan B“

Fünf Punkte trennen Rang drei von Platz sieben. Wie eng es in der Serie A zugeht, bekamen wir vergangenes Wochenende zu sehen. Milan gastierte bei der AS Roma. Ein Konter brachte die Rossoneri in der 94. Minute in Rückstand. Eine Flanke von Rafael Leao fand Alexis Saelemaekers, der in Minute 97 zum 1:1-Endstand einschob.

Normalerweise greifen die Rot-Schwarzen gerne selbst auf den Schnellangriff zurück. Kein anderes Team der Serie A erzielte mehr Treffer nach einem Konter (7). Zusätzlich fabrizierte Milan die meisten direkten Angriffe (67). Gut zu wissen: Cremonese setzt ebenso auf Schnellangriffe (52) - Rang fünf in dieser Kategorie.

Im Laufe der Saison haben die Lombarden diese Fähigkeit mit einer schwer zu knackenden Defensive gepaart und damit ihre Identität gefunden.

So blieben die Mailänder in drei ihrer vergangenen vier Heimspiele ohne Gegentreffer. Offensiv zeigt sich der Tabellen-Fünfte genügsam, das sehen wir an den vergangenen fünf Heimspielen. Denn Milan verlor kein Duell und hielt jede dieser fünf Partien Unter 2,5 Toren.

Für unsere Wette ist es wichtig, diesen Trend zu sehen und sich nicht zu sehr von den Werten der gesamten Saison in die Irre führen zu lassen. Würden wir diese undifferenziert zur Hand nehmen, entstünde folgendes Bild: Die viertbeste Offensive der Liga (52) und der zweitbeste Angriff aus dem Spiel heraus (41) empfängt die schwächste Defensive (58).

AC Milan - Cremonese Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:1 AS Rom (A), 2:0 Lecce (H), 1:1 Neapel (A), 1:1 Bologna (A), 1:0 Neapel (H)

Letzte 5 Spiele Cremonese: 1:1 Hellas Verona (H), 0:0 AC Florenz (A), 0:3 Udinese (A), 1:0 Empoli (H), 3:2 Sampdoria (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs. Cremonese: 0:0 (A), 0:0 (A), 7:1 (H), 0:0 (A), 3:1 (H)

Die Gäste aus der lombardischen Stadt Cremona sind in der Rückrunde kein Kanonenfutter. Davide Ballardini ist seit Januar im Amt des USC. Seine Bilanz in der Liga: Drei Siege, vier Remis, sieben Niederlagen. In der Rückrundentabelle liegen nur sieben Zähler zwischen Milan und Cremonese.

Zum Ende der Saison opfern sich die Spieler der Gäste auf. Ihr Ziel: Das Unmögliche möglich zu machen und den Klassenerhalt zu realisieren. Zuletzt wurden sie für ihre Bereitschaft belohnt: Die Grigiorossi verloren nur eines von vier Ligaspielen und schnappten sich sieben von zwölf möglichen Punkten.

Bereits im ersten Vergleich der Saison machte der Abstiegskandidat dem AC Milan deutlich, dass er nicht zu unterschätzen ist. Damals trennten sich die beiden Teams mit einem 0:0-Unentschieden. Ein typisches Ergebnis für die vergangenen Duelle: Drei der letzten vier Aufeinandertreffen endeten mit einem 0:0.

Gehen wir etwas mehr auf den Spielstil der Gäste ein: Im Schnitt kommt Cremonese auf 43,5 Prozent Ballbesitz und konzentriert sich auf Konter - wie bereits erwähnt, sorgte Cremonese für die fünftmeisten Direkt-Angriffe der Liga (52). Jüngst endeten zwei von drei Ligaspielen mit weniger als 2,5 Toren in der Partie.

In der eigenen Defensive gibt es allerdings wiederkehrend größere Lücken. Anders sind mindestens zwei Gegentore in fünf der vergangenen acht Liga-Partien nicht zu erklären.

Unser AC Milan - Cremonese Tipp: Unter 2,5 Tore

Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ihre Offensive liebend gern über schnelle Umschaltmomente aufbauen. Milan wird in diesem Spiel den Rhythmus bestimmen müssen und könnte sich etwas schwerer tun, als es die Tabellenkonstellation vermuten lässt. Bisher blieben die Gäste in keinem Auswärtsspiel ohne Gegentor. Milan zeigte sich zuletzt genügsam und beendete fünf Heimspiele in Folge mit Unter 2,5 Toren. Wir erwarten ein eher zähes Duell ohne allzu viele Tore.