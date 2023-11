AC Milan - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 28.11.2023

Unser AC Milan - Dortmund Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 28.11.2023 lautet: Schon das Hinspiel zwischen Milan und dem BVB war eine enge und zähe Kiste. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir für das Rückspiel einen ähnlichen Fight.

In der CL-Gruppe F geht es besonders spannend zu. Zwischen Platz 1 und 4 liegen nur drei Punkte. Die besten Karten hat aktuell der BVB. Die Dortmunder führen die Tabelle an und wären mit einem Sieg in Mailand sicher für das Achtelfinale qualifiziert. AC Milan konnte zuletzt zwar einen Heimsieg gegen PSG feiern, muss aber nun auch gegen die Borussia gewinnen, um das Weiterkommen am letzten Spieltag in der eigenen Hand zu haben.

Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1,87 bei Bwin für die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Dortmund auf „Unter 2,5 Tore“:

Milan hat mit 2 Toren die zweitschwächste Offensive in dieser CL-Saison

Der BVB ist seit 3 Partien in der Königsklasse ohne Gegentor

In 5 CL-Duellen der beiden Teams wurde der Wert „2,5 Tore“ nur einmal überboten

AC Milan vs Dortmund Quoten Analyse:

Für die besten Buchmacher sind die Hausherren bei der AC Milan vs Dortmund Prognose die leichten Favoriten. Für einen Sieg der Rossoneri gibt es Quoten im Schnitt von 2,03. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg des BVB mit durchschnittlichen Quoten von 3,69 belohnt.

Niclas Füllkrug hat in den letzten drei Pflichtspielen für die Borussia immer getroffen. Bet365 bezahlt eine Quote von 3,65, wenn der Nationalspieler diese Serie am Dienstag fortsetzen kann. Für Wetten bei diesem Bookie bietet sich die Bet365 Sportwetten App an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Dortmund Prognose: Besiegt der BVB den Italien-Fluch?

AC Milan war mit sieben Siegen aus den ersten acht Ligaspielen gut in die neue Serie-A-Saison gekommen. Dann folgten aber vier Partien ohne Dreier. Besonders bitter waren das 0:1 daheim gegen Udinese und das 2:2 zu Gast in Lecce. Diese Negativserie wurde am Samstag mit einem 1:0-Heimerfolg gegen die Fiorentina beendet. In dieser Partie mussten die Hausherren auf den mit Rot gesperrten Olivier Giroud verzichten. Zudem fehlen zur Zeit Rafael Leao und Noah Okafor verletzungsbedingt.

Am Ende hielt Keeper Mike Maignan den Sieg fest. Auch in der Champions League starteten die Rossoneri mit zwei torlosen Remis und einem 0:3 in Paris. In der Königsklasse gelangen erst zwei Treffer. Nur acht der vergangenen 29 CL-Partien gingen an die Mailänder (9U, 12N). Daheim glückten in 20 CL-Spielen auch gerade mal sieben Erfolge (7U, 6N). Der Dreier gegen die Fiorentina war erst der zweite Erfolg in den letzten sieben Pflichtspielen. So ist Coach Stefano Pioli keineswegs mehr unumstritten.

Der BVB hatte die ersten neun Spieltage der Bundesliga-Saison 2023/24 ohne Niederlage überstanden. Dann folgten aber zwei bittere Pleiten gegen Bayern (0:4) und in Stuttgart (1:2). So stand Dortmund am Samstag daheim gegen Gladbach unter Druck. Nach gut einer halben Stunde lagen die Hausherren auch schon mit 0:2 zurück. In 15 Minuten glückte es der Truppe von Coach Edin Terzic allerdings, die Partie zu drehen. Am Ende ging die Borussia mit einem 4:2-Erfolg vom Platz.

Damit sammelten die Schwarz-Gelben in dieser Saison schon elf Punkte nach Rückstand. In der gesamten Vorsaison waren es nur neun Zähler. In der Champions League kam der BVB in der engen Gruppe F durch zwei Siege hintereinander gegen Newcastle auf Kurs. In den jüngsten drei CL-Spielen kassierte Dortmund kein Gegentor. Allerdings stehen die Westfalen im laufenden Wettbewerb auch erst bei drei Treffern. Von den vergangenen 31 Europapokal-Gastspielen entschied die Borussia neun für sich (6U, 16N).

AC Milan - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:0 Fiorentina (H), 2:2 Lecce (A), 2:1 PSG (H), 0:1 Udinese (H), 2:2 SSC Neapel (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 4:2 Gladbach (H), 1:2 VfB Stuttgart (A), 2:0 Newcastle (H), 0:4 Bayern München (H), 1:0 Hoffenheim (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs Dortmund: 0:0 (A), 1:3 (H), 0:1 (H), 1:0 (A), 3:1 (H)

Beide Teams standen sich schon sieben Mal gegenüber. Milan hat mit drei Siegen zu zwei Niederlagen leicht die Nase vorne. Grundsätzlich haben die Rossoneri nur eines ihrer letzten 16 Heimspiele gegen Mannschaften aus Deutschland verloren (11S, 4U).

Die letzten zwei endeten aber mit einer Punkteteilung. Der BVB hat vier der vergangenen fünf Auswärtspartien auf italienischem Boden verloren. In 18 Gastspielen gelangen nur drei Siege, davon allerdings zwei im San Siro.

Unser AC Milan - Dortmund Tipp: Unter 2,5 Tore

Ein Ergebnis-Tipp fällt uns bei dieser Partie schwer. Dortmund steht nach den ersten vier Spieltagen auf Platz 1 der Gruppe F, tut sich zu Gast in Italien aber grundsätzlich schwer. Milan hat zwar das letzte Heimspiel gegen PSG gewonnen, allerdings hatten die Rossoneri damals Rafael Leao zur Verfügung. Aktuell ist der Portugiese allerdings verletzt und kann nicht ersetzt werden. So erwarten wir wieder eine ähnliche Partie wie im Hinspiel. Der BVB setzt auf seine gute Defensive, während die Mailänder zur Zeit Probleme im Spiel nach vorne haben.