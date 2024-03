AC Milan - Empoli Tipp, Prognose & Quoten | 10.03.2024

Unser AC Milan - Empoli Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 10.03.2024 lautet: Empoli war einer der Lieblingsgegner Milans in den letzten Jahren. In unserem Wett Tipp heute gehen wir daher von einem Heimsieg und einigen Toren aus.

Die AC Milan ist auf bestem Kurs Richtung Champions League. Selbst die Vize-Meisterschaft ist für die Rossoneri noch möglich. Ganz den Blick auf Rang 5 sollte man angesichts eines Vorsprungs von neun Punkten auf ein zuletzt sehr starkes AS Rom aber auch nicht verlieren. Immerhin sind noch elf Spieltage zu absolvieren. Gegner Empoli hat derweil ganz andere Sorgen. Die Abstiegsränge sind nämlich bedrohlich nahe und jeder Punkt ist aktuell wichtig. In Mailand wird es für die Gäste allerdings nichts zu holen geben.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg AC Milan & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,72 bei NEObet.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Empoli auf „Sieg AC Milan & Über 1,5 Tore“:

AC Milan hat keines der letzten 7 direkten Duelle verloren (5S, 2U).

Die Mailänder konnten in ihren letzten 24 Pflichtspielen immer treffen.

Zu Hause verloren die Rossoneri nur eines der letzten 11 Pflichtspiele (8S, 2U).

AC Milan vs Empoli Quoten Analyse:

Wenig überraschend liegt die Favoritenrolle in diesem Duell bei den Gastgebern. Die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg bleiben durchgehend unter der Marke von 1,50. Mit einem erfolgreichen Tipp auf die Gäste erhält man auf der anderen Seite mehr als das Siebenfache seines Wetteinsatzes als Gewinn zurück.

Nach den Ergebnissen aus den letzten direkten Duellen sollte man auch über den Tipp „Sieg AC Milan zu Null“ nachdenken, der aktuell Wettquoten um 2,25 abwirft. Egal für welche Wette ihr euch letztlich entscheidet, mit einem der vielen Sportwetten Gutscheine könnt ihr eure Tipps teilweise gänzlich ohne Risiko abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Empoli Prognose: Rossoneri bestimmen das Geschehen

AC Milan hat sich bereits am Donnerstag für das bevorstehende Serie-A-Match warmgeschossen. Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gab es einen 4:2-Heimerfolg über Slavia Prag. Allerdings muss man festhalten, dass alle Tore und damit auch die beiden Gegentreffer nach dem Platzverweis für die Tschechen in der 26. Minute fielen.

Für die Rossoneri war es der zweite Pflichtspiel-Sieg in Folge, nachdem sie von den drei Pflichtpartien zuvor keine gewinnen konnten und zwei davon sogar verloren haben (1U). Zu Hause wird nun der dritte Erfolg in Serie angestrebt und daheim waren die Rossoneri zuletzt nur sehr schwer zu bezwingen.

Von den letzten elf Pflichtspielen im heimischen Stadion haben die Mailänder nur eines verloren (8S, 2U). In jeder der letzten 14 Heim-Partien gelang ihnen mindestens ein eigener Treffer. Apropos Treffer: Mit insgesamt 51 Toren stellt AC den drittbesten Angriff der Serie A.

Mit 56 Punkten haben die drittplatzierten Rossoneri nur einen weniger als der Zweite Juve. Gegen Empoli sind sie seit sieben direkten Duellen ungeschlagen. Fünf dieser letzten sieben Aufeinandertreffen konnten sie für sich entscheiden - so auch das Hinspiel, das sie auswärts klar mit 3:0 gewannen.

AC Milan - Empoli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 4:2 Slavia Prag (H), 1:0 Lazio Rom (A), 1:1 Atalanta Bergamo (H), 2:3 Stade Rennes (A), 2:4 Monza (A)

Letzte 5 Spiele Empoli: 0:1 Cagliari (H), 3:2 Sassuolo (A), 1:1 Fiorentina (H), 3:1 Salernitana (A), 0:0 FC Genua (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs Empoli: 3:0 (A), 0:0 (H), 3:1 (A), 1:0 (H), 4:2 (A)



Sechs Serie-A-Spiele in Folge blieb Empoli ungeschlagen und hatte zwölf von 18 möglichen Punkten geholt. Dieser Lauf nahm mit der 0:1-Heimschlappe gegen Abstiegskandidat Cagliari am vergangenen Spieltag ein Ende. Trotz des starken Zwischenspurts beträgt der Vorsprung der Gli Azzurri auf die Abstiegsränge nur zwei Punkte.

Mit gerade einmal 22 Toren und damit im Schnitt 0,8 Treffern pro Serie-A-Match stellt Empoli hinter Schlusslicht Salernitana die zweitschwächste Offensive in Italiens höchster Spielklasse. Auch das befeuert die eingangs erwähnte Überlegung hinsichtlich eines Tipps auf einen Zu-Null-Sieg Milans.

Bei Crazybuzzer zum Beispiel gibt es für diese Option aktuell eine Quote von 2,27. Dieser recht neue Vertreter auf dem Wettmarkt hat auch die eigens entwickelte Crazybuzzer App in seinem Portfolio.

In den letzten vier Auswärtspartien konnten die Gli Azzurri zwar immer mindestens ein Tor schießen und in den letzten drei Auswärts-Begegnungen, unter anderem bei Juventus (1:1), blieben sie sogar ungeschlagen (2S, 1U). Aber: In den letzten drei Gastspielen bei AC Milan gelang den Gästen nicht ein einziger Treffer.

Unser AC Milan - Empoli Tipp: „Sieg AC Milan & Über 1,5 Tore“

An einem Sieger in diesem Duell sollte es eigentlich keine Zweifel geben. Nach dem klaren Hinspiel-Erfolg und den Ergebnissen aus den letzten direkten Duellen überhaupt, spricht hier sehr viel für einen Heim-Dreier. Zudem stellen die Rossoneri eine der Top-3-Offensiven der Serie A und haben in ihren letzten 24 Pflichtspielen immer getroffen. Gegen den Abstiegskandidaten aus Empoli sollten die Mailänder deshalb auch gut und gerne mehr als nur ein Tor zustande bringen.