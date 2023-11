AC Milan – Fiorentina Tipp, Prognose, Quoten | 25.11.2023

Unser AC Milan - Fiorentina Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 25.11.2023 lautet: Trotz der Formschwäche schreiben wir den Mailändern leichte Vorteile zu und tendieren in unserem Wett Tipp heute zum Heimsieg.

AC Milan wusste zuletzt nicht zu überzeugen und kam in Lecce nicht über ein 2:2 hinaus. Auf nationaler Ebene bereits die vierte Ansetzung in Folge ohne Triumph. Florenz befindet sich im Aufwärtstrend und vermeldete vor der Länderspielpause wettbewerbsübergreifend zwei Siege am Stück. Eine positive Entwicklung, die gegen Milan gewahrt werden soll.