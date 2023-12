AC Milan - Frosinone Tipp, Prognose & Quoten | 02.12.2023

Unser AC Milan - Frosinone Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 02.12.2023 lautet: AC Milan zeigte zuletzt eher schwache Leistungen im Liga-Betrieb. Mit Frosinone wartet nun ein unangenehmer Gegner, der gegen die Top-Teams der Serie A meist jedoch den Kürzeren zieht. Wir sehen in unserem Wett Tipp heute die Gastgeber aus Mailand im Vorteil.

Der bisher auswärtsschwache Aufsteiger aus Frosinone muss bei den Rossoneri zum 14. Spieltag der Serie A antreten. Es gibt sicherlich leichtere Aufgaben, auch wenn der große Favorit mit zuletzt nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen eher durchwachsene Leistungen an den Tag legte.

Wir glauben trotzdem an die Überlegenheit der Mailänder und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Halbzeit/Endstand 1/1″ mit einer Quote von 2,10 bei Bwin.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Frosinone auf „Halbzeit/Endstand 1/1″:

AC Milan erzielte 14 der 21 Saisontore vor dem Pausenpfiff.

Frosinone konnte in dieser Saison noch kein Auswärtsspiel gewinnen und verlor 4 der 6 Spiele.

Frosinone verlor die letzten 4 Gastspiele in Folge und fing sich dabei 2,5 Gegentore im Schnitt ein.

AC Milan vs Frosinone Quoten Analyse:

Das Heimteam aus Mailand wird im kommenden Duell mit Frosinone Calcio standesgemäß als Favorit gesehen, was eine Siegquote von 1,45 verdeutlicht. Der erste Auswärtssieg der Gäste ist den Wettanbietern eine Quote in Höhe von stolzen 7,00 wert.

Als wahrscheinlichste Endergebnisse werden ein 1:0- und ein 2:0-Sieg für Milan mit jeweils einer Quote von 7,25 erachtet. Einen solchen Risiko-Tipp könntet ihr hervorragend mit einer Freiwette verbinden, um euch keine Sorgen um einen möglichen Verlust machen zu müssen und gleichzeitig tolle Chancen auf einen hohen Gewinn zu haben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Frosinone Prognose: Holt Frosinone den ersten Auswärtssieg?

Es läuft nicht so richtig rund momentan in der Modestadt im Norden Italiens. Nach einem starken Beginn der Saison mit sieben Siegen aus den ersten acht Spielen, zeigt die Formkurve in den letzten fünf Spielen nach unten. Es folgten zwei Niederlagen und zwei Remis, am letzten Spieltag konnten die Mailänder endlich wieder einen Sieg feiern, als Fiorentina knapp mit 1:0 geschlagen wurde.

Mit 26 Punkten belegen die Rossoneri im Moment noch den 3. Platz der Serie A, müssen jedoch dringend weiter punkten, um den Anschluss an das Spitzenduo nicht zu verlieren. Mit im Schnitt 1,6 erzielten Toren pro Partie stellen die Mannen von Trainer Stefano Pioli immerhin die viertbeste Offensive der Liga und auch die Statistiken im Kombinationsspiel können sich durchaus sehen lassen. Mit einer Passgenauigkeit von 86 Prozent führt man die Liga an und auch im Ballbesitz liegt man mit 56 Prozent auf Rang 3 im Ligavergleich.

Der Aufsteiger, der zuletzt in der Saison 2018/19 in der höchsten italienischen Spielklasse antrat, spielt eine sehr solide Saison. Mit 18 Punkten liegt man momentan auf Platz 10 im gesicherten Mittelfeld. Bisweilen zeigt sich die Verteidigung etwas anfällig, mit 21 Gegentreffern liegt Frosinone nur auf Rang 16 der Serie A.

Ansonsten präsentiert sich das Team von Eusebio di Francesco in fast allen Statistiken im Mittelfeld der Liga, wie bei gewonnen Zweikämpfen mit 46,4 im Schnitt pro Partie (Rang 13) oder der Flanken-Genauigkeit mit 25 Prozent (Rang 10), was für eine Nachhaltigkeit der bisher gezeigten Leistungen spricht. So können sich die Fans der Mittelitaliener Hoffnungen machen, dass man am Ende der Saison nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird.

AC Milan - Frosinone Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan 1:3 Dortmund (H), 1:0 Florenz (H), 2:2 Lecce (A), 2:1 PSG (H), 0:1 Udinese (H).

Letzte 5 Spiele Frosinone: 2:1 Genua (H), 0:2 Inter Mailand (A), 2:1 Empoli (H), 2:1 FC Turin (Pokal, A), 3:4 Cagliari (A).

Letzte Spiele AC Mailand vs. Frosinone: 2:0 (H), 0:0 (A), 3:3 (H), 4:2 (A).

Außerhalb des Ligabetriebs stehen die Rossoneri in der Champions League mit einem Bein vor dem Aus in der Gruppenphase. Zuletzt setzte es eine 1:3-Heimpleite gegen Borussia Dortmund, so ist man im letzten Gruppenspiel verdammt zu siegen und benötigt gleichzeitig einen Sieg der Borussen gegen PSG, um doch noch in die K.o.-Phase einziehen zu können. Der direkte Vergleich zwischen AC Milan und Frosinone ist noch mäßig aussagekräftig, so spielten die beiden Teams erst vier Mal gegeneinander. Zwei dieser Spiele konnten die Mailänder gewinnen, zwei Partien endeten remis. In den Spielen fielen im Schnitt 3,5 Tore.

Ob es wieder zu vielen Toren in der anstehenden Partie kommen wird, mag bezweifelt werden. Frosinone zeigte sich in der laufenden Saison vor allem zu Hause stark und gewann fünf der sieben Heimspiele. Auswärts konnten in sechs Spielen jedoch erst zwei Pünktchen gesammelt und insgesamt nur fünf Tore erzielt werden. Auch in den Heimspielen der Mailänder fallen im Schnitt nur 1,8 Tore. So könnte eine „Unter 2,5 Tore“-Wette eine Überlegung wert sein, diese könnt ihr auch bequem über die Bwin App abgeben.

Unser AC Milan - Frosinone Tipp: Halbzeit/Endstand 1/1

AC Milan zeigte sich zu Hause bisher ordentlich und musste erst drei Gegentreffer in sechs Spielen hinnehmen. Zudem lagen die Rossoneri bei drei der vier Heimsiege auch schon zum Pausenpfiff in Führung. Frosinone kam in den bisherigen Gastspielen hingegen noch gar nicht in Fahrt und steht nach sechs Partien bei vier Niederlagen und zwei Remis mit einem Torverhältnis von 5:11.