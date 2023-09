AC Milan - Hellas Verona Tipp, Prognose, Quoten | 23.09.2023

Unser AC Milan - Hellas Verona Tipp zum Serie A Spiel am 23.09.2023 lautet: Die Rossoneri lassen ihre Fans gegen den Außenseiter gleich mehrmals jubeln.

Nach der heftigen Klatsche im Derby della Madonnina am vergangenen Wochenende konnte AC Milan die Fans unter der Woche in der Champions League noch nicht wieder zufriedenstellen. Das will man nun im Serie A-Heimspiel gegen Hellas Verona nachholen.

Die Bilanz aus den letzten direkten Duellen spricht klar für die Rossoneri, die für uns auch als klarer Favorit in diese Begegnung gehen. Wir gehen davon aus, dass die Gastgeber hier nicht nur einmal zum Torerfolg kommen und empfehlen daher die Wette „AC Milan Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,50 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Hellas Verona auf „AC Milan Über 1,5 Tore“:

Die AC Milan hat die letzten 5 direkten Aufeinandertreffen für sich entschieden.

Saisonübergreifend verlor Verona 3 der letzten 5 Auswärtsspiele mit je 3 Gegentoren.

In jedem der letzten 6 direkten Duelle traf Milan mindestens doppelt.

AC Milan vs Hellas Verona Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Buchmacher schlägt klar zugunsten der Gastgeber aus. Die Quoten für Wetten auf Heimsieg erreichen Höchstwerte von gerade einmal 1,40. Mit einem erfolgreichen Tipp auf die Gäste kann man dagegen seinen Einsatz fast verneunfachen. Immerhin verdoppeln könnt ihr euren eingezahlten Betrag mit dem Interwetten Bonus.

Den könnt ihr dann zum Beispiel für einen Tipp auf einen Sieg Milans mit einem Handicap von -1 verwenden, der schon Wettquoten bis 2,15 abwirft. Ebenfalls die 2,00er-Marke knacken Wetten darauf, dass „Beide Teams treffen“. Ein Tipp auf „Über 2,5 Tore“ im Spiel liefert dagegen Wettquoten von höchstens 1,75.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Hellas Verona Prognose: Die Rossoneri rehabilitieren sich

Mit drei Siegen zum Auftakt, darunter einem 2:1-Erfolg bei der AS Roma, war Milan bestens in die neue Saison der Serie A gestartet. Doch dann kam das Duell mit Stadtrivale Inter. Im Derby della Madonnina gingen die Rossoneri mit 1:5 sang- und klanglos unter.

Es war die höchste Niederlage gegen den blau-schwarzen Kontrahenten seit 49 Jahren. Bereits am Dienstag bekam Milan die Chance auf Wiedergutmachung. Doch im Champions-League-Heimspiel gegen Newcastle reichte es nur zu einem torlosen Remis und das, obwohl man drückend überlegen war.

Doch trotz 25:6 Abschlüssen, 8:1 Schüssen aufs Tor oder 6:1 Ecken wollte der Ball einfach nicht in den gegnerischen Kasten. Nach zuvor saisonübergreifend sieben Pflichtspielen in Folge, in denen die Rossoneri immer trafen, blieben sie damit mal wieder ohne eigenen Treffer. Doch mit Hellas Verona kommt nun ein Lieblingsgegner der vergangenen Jahre.

Seit neun direkten Duellen ist AC Milan ungeschlagen. Sieben dieser neun Begegnungen wurden gewonnen und die letzten fünf von ihnen am Stück. Ohne Gegentor ging es aber nur selten. Nur einmal in den letzten sieben Aufeinandertreffen konnten die Mailänder hinten zu Null spielen.

AC Milan - Hellas Verona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 0:0 Newcastle (H), 1:5 Inter Mailand (A), 2:1 AS Rom (A), 4:1 FC Turin (H), 2:0 Bologna (A)

Letzte 5 Spiele Hellas Verona: 0:0 Bologna (H), 1:3 Sassuolo (A), 2:1 AS Rom (H), 1:0 Empoli (A), 3:1 Ascoli Picchio (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs. Hellas Verona: 1:0 (A), 2:2 (H), 3:0 (A), 0:4 (H), 1:3 (A)

Verona selbst konnte in seiner Historie allerdings noch nie ein Gastspiel bei Milan gewinnen. Ganze 34 Mal hat es Hellas versucht. Doch in diesen 34 Auswärts-Partien gab es 19 Niederlagen und 15 Remis. Wen wundert es also, dass die Sportwetten Anbieter am Samstag die Gastgeber klar vorne sehen.

Es ist nicht so, dass die Gäste in bestechender Form wären, um nun den ersten Auswärtssieg bei den Rossoneri zu holen. Die ersten beiden Serie-A-Partien der neuen Saison hatten sie noch gewonnen und dabei auswärts Empoli, das nach wie vor punktlos am Tabellenende steht (1:0), und zu Hause AS Rom (2:1) geschlagen.

Es folgte allerdings eine 1:3-Schlappe bei Sassuolo sowie zuletzt ein tristes 0:0 im Heimspiel gegen Bologna, als Hellas Verona im gesamten Match nur einen Torschuss auf den Kasten des Gegners abgegeben hat. In vier der letzten sechs Gastspiele bei Milan kassierten die Scaligeri mindestens drei Gegentreffer. Das letzte Mal, dass sie bei den Rossoneri eine weiße Weste behalten konnten, war beim torlosen Remis am 17. Dezember 1989 vor fast 34 Jahren.

Unser AC Milan - Hellas Verona Tipp: AC Milan Über 1,5 Tore

Es spricht alles für die Rossoneri, die nach der herben Pleite im Derby nach wie vor etwas wiedergutzumachen haben. Zu Hause sollte Hellas Verona, wie in der Vergangenheit, keine allzu große Hürde darstellen und die Mailänder sollten diese Partie locker nach Hause schaukeln. Dabei sind zwei Tore schon das Mindestmaß an Treffern, die die Gastgeber erzielen sollten.