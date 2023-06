AC Milan – Hellas Verona Tipp, Prognose, Quoten | 4.6.2023

Unser AC Milan - Hellas Verona Tipp zum Serie A Spiel am 04.06.2023 lautet: Wenngleich es für Hellas Verona um den Verbleib im Oberhaus des italienischen Fußballs geht, werden die Gäste im San-Siro-Stadion leer ausgehen.

Mit einem knappen 1:0-Triumph beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin stellte der AC Milan die Champions-League-Qualifikation sicher. Dabei sorgte der 36-jährige Olivier Giroud kurz vor der Pause mit seinem bereits zwölften Saisontor für den Führungstreffer. Mit einer stabilen Defensivleistung überstanden die Gäste auch den zweiten Durchgang ohne Gegentor.

Bei Hellas Verona ziehen dunkle Wolken auf. Am vergangenen Spieltag wurde auf heimischem Boden ein sicher geglaubter Sieg gegen Empoli aus der Hand gegeben. Bis zur siebten Minute der Nachspielzeit lagen die Hausherren durch den Treffer von Adolfo Gaich in Front. Ein Eigentor von Innenverteidiger Giangiacomo Magnani brachte die Gastgeber um zwei immens wichtige Punkte und könnte am Ende sogar den Klassenerhalt kosten.

Mit den eigenen Fans im Rücken schätzen wir die Rossoneri stärker ein und tendieren zu einem Heimsieg. Bisweilen haben die Gäste noch nie bei den Lombarden gewonnen (13U, 18N). AdmiralBet hält dafür eine Quote von 1,85 bereit.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Hellas Verona auf „Sieg AC Milan“:

Milan ist seit 8 Heimspielen ungeschlagen (5S, 3U) und gewann über die gesamte Saison zwei Drittel aller Serie-A-Ansetzungen im eigenen Stadion.

Neben Sampdoria verkörpert Hellas Verona das auswärtsschwächste Team der Liga (1S, 7U, 10N).

Die Mastiffs sind ein gern gesehener Gast in der Lombardei und waren bisweilen noch nie siegreich (13U, 18N).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Hellas Verona Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt ist mit Milan recht schnell ein Favorit gefunden. Eine Quote in Höhe von 1,83 im Durchschnitt lässt auf einen Heimsieg schließen. Absolut nachvollziehbar, da die Gastgeber drei der letzten fünf Spiele im San Siro gegen den potenziellen Abstiegskandidaten mit einem Triumph beendeten.

Unter Verwendung von Gratiswetten und Freebets bietet es sich aber vielleicht sogar an, auf die Gäste zu wetten. Eine AC Milan Hellas Verona Quote von teilweise über 4,00 sorgt im Erfolgsfall für satte Gewinne, wenngleich die Gewinnwahrscheinlichkeit recht niedrig ausfällt.

Obwohl die Bookies drei oder mehr Tore nicht ausschließen, ist mit keinem Schützenfest zu rechnen.

AC Milan vs Hellas Verona Prognose: „Wird der Abstieg von Hellas Verona mit einer Niederlage besiegelt?“

Zum Verteidigen der Meisterschaft hat es für die Mannen von Trainer Stefano Pioli in dieser Saison nicht gereicht. Der Rückstand auf den Spitzenreiter aus Neapel beträgt satte 20 Punkte. Immerhin wurde aber zuletzt die Champions-League-Qualifikation fixiert.

Vor allem aufgrund der Heimstärke konnte Platz 4 sichergestellt werden. 40 der insgesamt 67 erbeuteten Punkte wurden nämlich auf heimischem Boden errungen. Nur zwei Niederlagen mussten im San Siro in Kauf genommen werden. Zwölf Siege und vier Remis sprechen für sich. Seit nunmehr acht Heimansetzungen sind die Lombarden ungeschlagen und konnten zuhause vor allem offensiv mit 38 erzielten Toren auf ganzer Linie überzeugen.

Nach vier Jahren Erstklassigkeit steht Hellas Verona kurz vor dem Abstieg in die Serie B und wird somit nicht weiterhin zum elitären Kreis der Top 20 in Italien gehören. Zu schwach waren vor allem die Leistungen in den gegnerischen Stadien.

AC Milan - Hellas Verona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:0 Juventus Turin (SA, A), 5:1 Sampdoria (SA, H), 0:1 Inter (CL, H), 0:2 Spezia (SA, A), 0:2 Inter (CL, H)

Letzte 5 Spiele Hellas Verona: 1:1 Empoli (SA, H), 1:3 Atalanta (SA, A), 0:1 Turin (SA, H), 1:0 Lecce (SA, A), 0:6 Inter (SA, H)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs. Hellas Verona: 2:1 (SA, A), 3:1 (SA, A), 3:2 (SA, H), 2:0 (SA, A), 2:2 (SA, H)

Nur ein Sieg attestiert eine eklatante Auswärtsschwäche. Zudem zeigte sich der Tabellen-18. in der Ferne offensiv sehr harmlos und brachte lediglich zehn Tore in 18 Paarungen zustande. Kein anderer Serie-A-Klub blickt auf so wenige Auswärtstore.

Die vergangenen Spiele in Milans Heimstätte machen nur wenig Mut. Bisher wurde nämlich keines der 31 Duelle in der Lombardei siegreich gestaltet. Selbst in der Hinrunde musste vor heimischer Kulisse gegen die Rossoneri eine knappe 1:2-Pleite in Kauf genommen werden.

Unser AC Milan – Hellas Verona Tipp: „Sieg AC Milan“

Allein anhand der Kader-Marktwerte von 547 Millionen (Milan) zu 85 Millionen Euro (Hellas Verona) lässt sich auf einen Klassenunterschied zwischen den beiden Konkurrenten schließen. Darüber hinaus haben die Rossoneri das Heimrecht auf ihrer Seite und werden den Fans im eigenen Stadion zum Saisonende einen Sieg bieten wollen.

Seit 187 Pflichtspielen steht Coach Stefano Pioli an der Seitenlinie und wird gegen Verona vermutlich im 4-2-3-1 aufstellen. Ob Olivier Giroud eine Pause gegönnt wird und somit Divock Origi als Neuner in die Startformation wandert, bleibt abzuwarten.

Gäste-Coach Marco Zaffaroni muss alles aus seinem Team herauskitzeln und offensiv agieren. Zudem muss der Abstiegskandidat auf Schützenhilfe vom AS Rom hoffen. Spezia Calcio darf in Rom nämlich aufgrund des besseren Direktvergleichs nicht gewinnen.