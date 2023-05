AC Milan - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten | 10.05.2023

Unser AC Milan - Inter Mailand Tipp zum Champions League Spiel am 10.05.2023 lautet: Derby della Madonnina im Halbfinale der Königsklasse! Beide Mailänder Vereine leisten in der Champions League hervorragende Arbeit gegen den Ball.

Die Vorfreude auf das Mailand-Derby im Halbfinale ist groß. Der mögliche Ausfall von Rafael Leao dämpft diese ein wenig. Dem gefährlichsten Offensivspieler der Rossoneri droht mit einer Oberschenkelverletzung eine Zwangspause für das Hinspiel. Ein Umstand, der den ohnehin großen defensiven Fokus nochmals erhöhen könnte. Wir erwarten ein intensives Derby, in dem die Abwehrarbeit im Vordergrund steht. Unser Tipp: „Unter 2,5 Tore und Beide treffen: Nein“. Chillybets versorgt euch mit einer Quote von 2,00.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Inter Mailand auf „Unter 2,5 Tore & Beide treffen: Nein“:

AC Milan hielt in 5 der vergangenen 6 Spiele in der Champions League die Null.

Inter beendete 6 der 10 bisherigen Begegnungen in der Königsklasse ohne Gegentor.

Die Rossoneri (7) und die Nerazzurri (8) schlossen in der CL den Großteil ihrer Begegnungen ohne Treffer auf beiden Seiten ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Der Angriff der Hausherren beruht zu einem Großteil auf den Fähigkeiten von Rafael Leao. Mit seinen Fähigkeiten im Dribbling, seiner Physis und der Geschwindigkeit ist der Flügelspieler das Herz seiner Farben in der Offensive.

Am Wochenende verletzte sich der Portugiese, der wettbewerbsübergreifend in 44 Spielen 13 Tore und 13 Assists aufgelegt hat, am Oberschenkel. Eine verletzungsbedingte Pause ist nicht ausgeschlossen und sein möglicher Ausfall schlägt sich auf die Quotenverteilung nieder. Ein Sieg der Rossoneri bringt euch Quoten bis zu 3,10.

Inter gewann zuletzt fünf Pflichtspiele in Folge. Im vierten Derby della Madonnina der Saison liegen die Quoten für einen Sieg der Nerazzurri zwischen 2,40 und 2,52. Auch die neuen Wettanbieter bieten spannende Quoten an.

AC Milan vs Inter Mailand Prognose: „Hier wird ein Klischee erfüllt“

Obwohl Neapel gerade das Gegenteil beweist, wird italienischer Fußball nicht selten mit einer defensiven Spielweise in Verbindung gebracht. Im Gegensatz zum italienischen Meister erfüllen die beiden Mailänder Vereine dieses Klischee.

Zunächst fällt die Pioli-Elf ins Auge. Sie ging in fünf der vergangenen sechs Partien der Königsklasse ohne Gegentreffer vom Feld. „La Beneamata“ tat es dem Stadtrivalen zuletzt gleich und beendete drei von vier Spielen in der Champions League mit einer weißen Weste.

Beide Teams beendeten einen Großteil ihrer Begegnungen im höchsten europäischen Wettbewerb ohne ein Tor auf beiden Seiten. 80 Prozent der Nerazzurri-Spiele ließen nur ein Fanlager jubeln - beim AC Milan war dies in sieben von zehn Partien der Fall.

„Field Tilt“ ist eine Statistik, die eine Aussage über die Ballbesitzverteilung in den gegnerischen Strafräumen zulässt. Inter (41,1 Prozent) und AC (48,7 Prozent) hatten in ihren bisherigen Spielen jeweils weniger Ballkontakte im offensiven Strafraum als ihre Kontrahenten.

Pro 90 Minuten sorgte der AC Milan für 15,64 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum (20.) während Inter mit 16,55 (18.) nur marginal mehr zusammenbrachte.

AC Milan - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 2:0 Lazio Rom (H), 1:1 Cremonese (H), 1:1 AS Rom (A), 2:0 Lecce (H), 1:1 Neapel (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:0 AS Rom (A), 6:0 Hellas Verona (A), 3:1 Lazio Rom (H), 1:0 Juventus (H), 3:0 Empoli (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs. Inter Mailand: 0:1 (H), 3:0 (A), 2:3 (A), 3:0 (H), 0:0 (A)

Am Mittwoch bekommen wir das vierte Mailand-Derby der Saison zu sehen. Nachdem die Nerazzurri den ersten Vergleich verloren (2:3), gewannen sie die folgenden beiden Aufeinandertreffen ohne Gegentor (3:0, 1:0). Vier der letzten fünf direkten Duelle endeten damit, dass nur eine Mannschaft jubeln durfte.

Vor diesem erneuten Vergleich nahm die Inzaghi-Elf Woche für Woche an Fahrt auf. Mittlerweile stehen die Schwarz-Blauen bei fünf Pflichtspiel-Siegen in Folge. Wollt ihr diese Form nutzen, könnt ihr bei Chillybets einen Bonus abgreifen und mit einer Quote von 2,50 auf einen Sieg von Inter setzen.

Kommen wir nochmal auf den europäischen Wettbewerb zu sprechen: Der AC Milan schloss seine vergangenen vier Spiele mit Unter 2,5 Toren ab - Inter beendete vier der letzten fünf Champions-League-Partien mit Unter 2,5 Toren.

Nach insgesamt zehn Begegnungen im diesjährigen Wettbewerb glänzen die Rossoneri mit 0,8 Gegentoren pro Spiel. Inter steht seinem Stadt-Konkurrenten mit 1,0 Gegentoren pro Partie in nichts nach.

Unser AC Milan - Inter Mailand Tipp: „Beide Teams treffen: Nein & Unter 2,5 Tore“

Die Nerazzurri sicherten sich zuletzt nicht nur fünf Pflichtspiel-Siege in Serie, sondern blieben in vier der fünf Begegnungen ohne Gegentor. AC Mailand muss womöglich auf seinen besten Offensivspieler verzichten. Rafael Leao hat in seinem Team mit Abstand die meisten erfolgreichen Dribblings pro Spiel (4,0) und kreierte die meisten Chancen seiner Mannschaft (16,0). Ohne ihn wird ein Tor für den AC Milan nur schwer möglich sein.