AC Milan - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten 22.4.2024

Inter gewann dieses brisante Stadt-Derby zuletzt sieben Mal in Serie und übernimmt in unserem Wett Tipp heute eindeutig die Favoritenrolle. Wir spielen bei Interwetten zu einer Quote von 2,00 auf „Sieg Inter Mailand“.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Inter Mailand auf „Sieg Inter Mailand“:

AC Milan vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Wir empfehlen, in diesem stimmungsgeladenen Stadtderby auf eine Gratiswette zurückzugreifen, mit der ihr für einen „Sieg Inter“ maximal eine Quote von 2,10 spielen könnt. Ein Dreier der Rossoneri würde in der Spitze eine Quote von 3,75 bereithalten.