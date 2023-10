AC Milan – Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 22.10.2023

Unser AC Milan - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 22.10.2023 lautet: Der Tabellendritte gastiert bei Leader AC Milan. Wir sehen die Gastgeber als leichten Favoriten.

Die „Rossoneri“ zeigten sich vor der Länderspielpause in Genua minimalistisch. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Nachdem Christian Pulisic die Gäste in Front gebracht hatte, wurde Milan-Keeper Mike Maignan wegen einer Notbremse mit Rot vom Feld gestellt. Rot-Schwarz hatte bereits fünf Mal gewechselt, somit ging Olivier Giroud ins Tor und sicherte seinen Farben mit einer Parade gegen George Puscas drei Punkte. Juve behielt im Derby durch ein 2:0 gegen Torino die Oberhand.