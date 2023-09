AC Milan - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 30.09.2023

Unser AC Milan - Lazio Rom Tipp zum Serie A Spiel am 30.09.2023 lautet: Für Milan fing die englische Woche mit zwei Siegen perfekt an. Zum Abschluss daheim gegen Lazio müsste am Samstag auch mindestens ein Punkt drin sein.

Am Mittwoch hat Serie A-Tabellenführer Inter nach einem makellosen Start mit 5 Siegen aus 5 Spielen die erste Liga-Pleite kassiert. Daheim setzte es ein 1:2 gegen Sassuolo. Stadtrivale AC Milan nutzte die Chance und schloss mit einem 3:1-Erfolg in Cagliari zum Spitzenreiter auf. So ist die Meisterschaft wieder komplett offen.

Ob die Rossoneri aber am Stadtrivalen dranbleiben können, ist ungewiss. Denn die Männer von Coach Stefano Pioli stehen am Samstag mit dem Heimspiel gegen Vizemeister Lazio vor einer schweren Aufgabe. Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1.50 bei Happybet für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Lazio Rom auf „DC 1X & Über 1,5 Tore“:

Milan hat die letzten 4 Heimspiele gegen Lazio alle gewonnen.

Lazio steht nach 6 Partien bei erst 7 Punkten.

Die Rossoneri waren in der Vorsaison das zweitbeste Heimteam der Serie A.

AC Milan vs Lazio Rom Quoten Analyse:

In der Vorsaison hatte Lazio nach 38 Spieltagen als Vizemeister zwei Plätze und 4 Punkte Vorsprung auf Milan. Trotzdem schicken die Top-Buchmacher, die für ihre Neukunden alle einen tollen Sportwetten Bonus parat haben, bei der AC Milan vs Lazio Rom Prognose die Hausherren als klare Favoriten ins Rennen.

Das hat einerseits mit der Heimstärke der Rossoneri und andererseits mit dem schwachen Saisonstart der Römer zu tun. So gibt es am Samstag für einen Heimdreier Quoten von im Schnitt 1.78. Auf der Gegenseite bekommen Tippfreunde für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 4.88.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Lazio Rom Prognose: Bestätigen die Rossoneri ihre gute Form?

Mit der Meisterschaft 2021/22 und zwei Plätzen unter den Top 4 kann sich die Bilanz von Milan unter Coach Stefano Pioli in den letzten 3 Spielzeiten wahrlich sehen lassen. Zudem standen die Rossoneri in der vergangenen Saison im Halbfinale der Champions League. Mit drei Siegen aus den ersten drei Ligaspielen waren die Mailänder auch gut in die Spielzeit 2023/24 gekommen. Dann setzte es aber am 4. Spieltag ein bitteres 1:5 im Derby della Madonnina gegen Stadtrivale Inter.

Nach dieser vor allem defensiv desolaten Leistung setzte der Trainer den Fokus auf die Abwehrarbeit. So musste sich die AC im ersten Spiel der CL-Gruppenphase daheim gegen Newcastle mit einem 0:0 begnügen. Bei einem Expected Goals-Wert von 1,99 und einem Torschussverhältnis von 25:6 wäre hier aber für die Mailänder mehr drin gewesen. Auch am Samstag mit dem 1:0 gegen Hellas Verona und dem 3:1 bei Cagliari am Mittwoch konnte die Mannschaft bestätigen, dass die Pleite im Stadtderby nur ein Ausrutscher war.

Lazio erzielte mit der Vizemeisterschaft in der Vorsaison das beste Ergebnis seit dem Scudetto 1999/2000. Coach Maurizio Sarri war im zweiten Jahr seiner Amtszeit richtig in der Hauptstadt angekommen. In der laufenden Spielzeit wollen die Biancocelesti wieder in die Top 4 einziehen sowie die internationalen Ergebnisse optimieren. In der vergangenen Saison ging es nach einem enttäuschenden 3. Platz in der EL-Gruppenphase in der Conference League weiter, wo man im Achtelfinale gegen Alkmaar ausschied.

Doch der Start verlief sehr holprig. An den ersten 6 Spieltagen reichte es nur zu einem Sieg. Der glückte allerdings mit einem 2:1 bei Meister Neapel. Am Mittwoch feierten die Adler daheim gegen Torino einen wichtigen 2:0-Heimdreier und konnten somit einen kompletten Fehlstart abwenden. Auch im ersten CL-Gruppenspiel daheim gegen Atletico Madrid hatte es nur zu einem 1:1 gereicht. 2022/23 hatten die Römer mit 30 Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Liga gehabt. Aktuell setzte es in 6 Ligapartien schon 8 Gegentore.

AC Milan - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 3:1 Cagliari Calcio (A), 1:0 Hellas Verona (H), 0:0 Newcastle United (H), 1:5 Inter Mailand (A), 2:1 AS Rom (A)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 2:0 FC Turin (H), 1:1 AC Monza (H), 1:1 Atletico Madrid (H), 1:3 Juventus (A), 2:1 SSC Neapel (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs Lazio Rom: 2:0 (H), 0:4 (A), 2:1 (A), 4:0 (H), 2:0 (H)

Nach 160 Ligaduellen liegt Mailand im direkten Vergleich mit 74 Siegen bei 33 Niederlagen und 53 Remis klar vorne. Milan hat die letzten 4 Heimspiele gegen Lazio alle gewonnen und ist seit 3 Heimpartien gegen die Römer sogar ohne Gegentor.

Der Wert „2,5 Tore“ wurde in den letzten 6 Aufeinandertreffen viermal übertroffen. Die Wette „Beide Teams treffen“ hätte dabei nur einmal Erfolg gehabt. Aktuell hat beim Buchmacher Happybet, der in unserem Happybet Test ausführlich vorgestellt wird, beim Wettmarkt „Beide Teams treffen“ aber die Option „Ja“ mit einer Quote von 1.80 die Nase vorne.

Unser AC Milan - Lazio Rom Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Das Spitzenspiel des 7. Spieltags der Serie A steigt in Mailand. Vizemeister Lazio tut sich in diesem Jahr noch schwer, ist aber, wie das Gastspiel in Neapel gezeigt hat, immer für einen Dreier gut. Bei den Rossoneri haben sich die Biancocelesti zuletzt aber nicht so wohl gefühlt. Da die AC recht form- und heimstark ist, trauen wir den Gastgebern mindestens einen Punkt zu.