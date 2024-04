AC Milan - Lecce Tipp, Prognose & Quoten | 06.04.2024

Unser AC Milan - Lecce Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 06.04.2024 lautet: Die Rossoneri halten in der Serie A klar Kurs auf die Vize-Meisterschaft. Im Wett Tipp heute gegen Lecce könnte es eventuell aber nur für einen Punkt reichen.

Auch in der Serie A biegt die Saison 2023/24 so langsam in die Zielgerade ein. Während in der oberen Tabellenhälfte einige Entscheidungen mit hoher Wahrscheinlichkeit schon gefallen sind, geht es im Kampf gegen den Abstieg besonders spannend zu. Nur Schlusslicht Salernitana ist hoffnungslos abgeschlagen. Zwischen Platz 13 und Rang 19 liegen aber gerade mal fünf Punkte. So muss auch US Lecce noch um den Ligaverbleib bangen. Am Samstag steht zudem noch das schwere Gastspiel bei AC Milan an.

Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,55 bei Happybet für die Wette “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Lecce auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Lecce wartet seit 2006 auf einen Sieg gegen Milan



Milan ist seit 7 Pflichtspielen ungeschlagen (6S, 1U)



Die Rossoneri gewannen 10 von 14 Heimspielen in dieser Saison (2U, 2N)

AC Milan vs Lecce Quoten Analyse:

Die Rossoneri sind die ersten Verfolger von Tabellenführer Inter. Der Rückstand auf Platz 1 beträgt allerdings schon 14 Zähler. Die “Salentini” stehen vor dem 31. Spieltag auf dem 13. Rang und haben nur vier Zähler Polster auf die Gefahrenzone.

So schicken die Wettanbieter ohne Steuer die Hausherren mit Quoten im Schnitt von 1,42 wenig überraschend als Favoriten ins Rennen. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 7,57 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Lecce Prognose: Geben die Rossoneri im Liga-Endspurt weiter Gas?

AC Milan spielt eine gute Rückrunde. Die Mannschaft von Coach Stefano Pioli kassierte nur eine Niederlage in den elf Partien der zweiten Saisonhälfte. Die Rossoneri sind seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen. Das 2:1 am Samstag in Florenz war der sechste Sieg in Folge. Vor den eigenen Fans mussten die Mailänder in 14 Spielen dieser Saison auch nur zwei Niederlagen und gerade mal acht Gegentore hinnehmen. Kein anderer Erstligist kann eine bessere Heim-Defensive vorweisen.

Allerdings hat die AC insgesamt schon 14 Gegentore in der Rückserie kassiert. In der Liga scheinen die Schäfchen im Trockenen zu sein. Das Polster auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz beträgt komfortable 13 Zähler. So kann sich Milan im Endspurt aufs internationale Geschäft konzentrieren. Im Europa League-Viertelfinale trifft man ab der kommenden Woche im rein italienischen Duell auf AS Rom. Im Achtelfinale gab es ein souveränes Weiterkommen gegen Slavia Prag (4:2, 3:1).

US Lecce kehrte im Vorjahr nach zwei Spielzeiten in der Serie B wieder ins italienische Oberhaus zurück. Die Giallorossi schafften den Klassenerhalt mit zwei Plätzen und fünf Punkten Vorsprung. In diesem Jahr müssen die Salentini aber um den Liga-Erhalt bangen. Dabei hatte man nach der Hinrunde schon sieben Punkte Polster auf die Gefahrenzone. In den elf Spielen der Rückrunde kommt die Unione Sportiva jedoch gerade mal auf acht Punkte und sechs Tore (20 Gegentreffer).

Die schlechte Rückrunde wurde Coach Roberto D’Aversa Mitte März zum Verhängnis. Zudem leistete sich der Trainer im Heimspiel gegen Verona einen Kopfstoß gegen einen gegnerischen Spieler. Seit zwei Spielen wird die Mannschaft nun von Luca Gotti betreut. Dieser führte sich mit einem 1:0 in Salernitana und einem 0:0 daheim gegen die AS Roma ganz gut ein. Trotzdem konnte Lecce nur eines der letzten sieben Pflichtspiele für sich entscheiden. Mit 26 Toren nach 30 Spielen ist vor allem die Offensive eine Problemzone.

AC Milan - Lecce Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 2:1 Florenz (A), 3:1 Hellas Verona (A), 3:1 Slavia Prag (A), 1:0 Empoli (H), 4:2 Slavia Prag (H)



Letzte 5 Spiele Lecce: 0:0 AS Rom (H), 1:0 Salernitana (A), 0:1 Hellas Verona (H), 1:1 Frosinone (A), 0:4 Inter Mailand (H)



Letzte 5 Spiele AC Milan vs Lecce: 2:2 (A), 2:0 (H), 2:2 (A), 4:1 (A), 2:2 (H)



Lecce wartet seit 2006 auf einen Sieg gegen Milan. In den folgenden elf Duellen kassierten die “Salentini” sechs Niederlagen, holten aber auch fünf Unentschieden. In diese Bilanz passt auch das Hinspiel der laufenden Saison. Milan führte am 12. Spieltag im Stadio Via del Mare zur Pause mit 2:0, musste jedoch im zweiten Durchgang innerhalb von vier Minuten einen Doppelschlag zum 2:2-Endstand hinnehmen.

Die Hausherren hatten bei den Expected Goals (1,46:1,11) und den Gesamt-Schüssen (14:10) leicht die Nase vorne. “Il Diavolo” konnte acht der letzten zehn Vergleiche daheim gegen die US mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen. Passiert das auch am Samstag, bekommt ihr dafür bei Betano eine Quote von 2,15. Neu- und Bestandskunden sollten sich zuvor noch die Betano Gratiswette sichern, die es mit unserem exklusiven Promo Code gibt.

Unser AC Milan - Lecce Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Buchmacher und sehen die Hausherren in diesem Duell zurecht in der Favoritenrolle. Das lässt sich vor allem mit dem Tabellenbild, der Heimstärke und der Formkurve begründen.

Wir sichern unsere Wette aber mit der “Doppelten Chance” ab. Denn in der jüngeren Vergangenheit mussten die Rossoneri mit den “Salentini” immer wieder die Punkte teilen. Zudem hat der neue Trainer für frischen Wind bei den Giallorossi gesorgt. Da Lecce unter Gotti noch ohne Gegentor ist, rechnen wir auch nicht mit allzu vielen Treffern.