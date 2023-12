AC Milan - Monza Tipp, Prognose & Quoten | 17.12.2023

Unser AC Milan - Monza Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 17.12.2023 lautet: Ein Sieg am letzten Gruppen-Spieltag der Königsklasse gegen Newcastle reichte den Rossoneri am Ende nur, um in der Europa League zu überwintern. In unserem Wett Tipp heute zum Liga-Duell mit Monza stehen die beiden Defensiven im Mittelpunkt.

Die Serie A befindet sich im Hinrunden-Endspurt. Milan rangiert aktuell auf Platz drei, liegt von der Spitze (Inter) jedoch ebenso weit entfernt wie vom zehnten Platz (Lazio Rom). Zumindest gewannen die Pioli-Schützlinge fünf ihrer bisherigen sieben Liga-Heimspiele (2,14 Punkte). Ein weiterer Sieg gegen Monza könnte schwieriger als gedacht sein. Die Brianzoli haben eine der besten Defensiven der Serie A (0,9 Gegentore pro Partie).

Unser Wett Tipp heute lautet daher: “Unter 2,5 Tore” zu einer Quote von 2,00 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Monza auf “Unter 2,5 Tore”:

Durchschnittlich endeten sowohl die Heimspiele der Rossoneri (2,14 TPS) als auch die Auswärtsspiele der Brianzoli (2,14 TPS) mit Unter 2,5 Toren.



Milan absolvierte 71 Prozent der Heimspiele mit Unter 2,5 Toren. Dieselbe Quote stimmt mit den Gastauftritten von Monza überein.



Milan beendete 43 Prozent der Heimspiele ohne Gegentor. Monza erzielte in 43 Prozent seiner Auswärtsspiele kein Tor.



AC Milan vs Monza Quoten Analyse:

Stefano Pioli schied mit AC Milan unter der Woche trotz eines Sieges (2:1 vs. Newcastle) aus der Königsklasse aus, qualifizierte sich aber zumindest für die Europa League. Legen die Mailänder in der Liga einen Dreier hinterher, findet ihr im Sportwetten Vergleich eine Maximalquote von 1,63.

Monza gestaltete nur zwei seiner sieben Auswärtsspiele innerhalb der Serie A siegreich. Das ist eine mögliche Erklärung für die klare Außenseiterrolle, die den Gästen mit Wettquoten von 5,25 bis 6,00 zugeschrieben wird.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Monza Prognose: Antizipierte Defensiv-Schlacht in Mailand

Milan fühlt sich im beeindruckenden San Siro pudelwohl. Fünf Siege aus sieben Liga-Heimspielen sind eine starke Ausbeute. Dies gelang den Hausherren insbesondere dank einer deutlich besseren Defensive (4 Gegentore) gegenüber den Auswärtsspielen (14 Gegentore).

Ein kurzer Blick durch die Mannschaften der ersten italienischen Liga genügt, um zu erkennen, dass kein Team im eigenen Stadion weniger Gegentore zuließ. Die Rossoneri hielten sogar in 43 Prozent ihrer Heimspiele die Null.

Diese Statistik könnte nach dem Duell mit Monza in die Höhe steigen. Gäste-Trainer Raffaele Palladino sah in 43 Prozent der Auswärtsspiele dabei zu, wie seine Mannschaft vor dem gegnerischen Tor erfolglos blieb.

Im Gegensatz zur eigenen Offensive ist auf die Abwehr der Brianzoli Verlass. Ihre 0,9 Gegentore pro Ligaspiel sind der viertbeste Wert der Serie A. Das wird auch die favorisierten Mailänder vor größere Herausforderungen stellen.

AC Milan - Monza Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 2:1 Newcastle (A), 2:3 Atalanta Bergamo (A), 3:1 Frosinone (H), 1:3 Dortmund (H), 1:0 Florenz (H).



Letzte 5 Spiele Monza: 1:0 Genua (H), 1:2 Juventus (H), 1:1 Cagliari (A), 1:1 Torino (H), 3:1 Hellas Verona (A).



Letzte 5 Spiele AC Milan vs. Monza: 5:6 n.E. (H), 0:1 (H), 1:4 (A), 1:4 (A), 0:3 (H).



Bislang jubelte Monza während seiner Auswärtsspiele weniger als einmal pro Partie (6 Tore in 7 Spielen). Pro Gastauftritt fielen mit Beteiligung der Biranzoli nur 2,14 Treffer. Den gleichen Wert finden wir für die sieben Heimspiele der Gastgeber.

Im Ligavergleich der erwartbaren Tore schneidet die Palladino-Elf nur unterdurchschnittlich ab (16,4 xG = 14.). Das spielt Milan natürlich in die Karten. Vor diesem Duell erlaubten die Mailänder in keinem Liga-Heimspiel Über 1,5 Gegentore. Auswärts jubelte Monza nur in 14 Prozent der Spiele über mehr als 1,5 Tore.

Das hebt die Erwartungen für einen knappen Heimsieg der Pioli-Elf. Milan feierte in drei von sieben Auftritten vor heimischer Kulisse einen Zu-Null-Sieg. Zwei dieser Begegnungen wurden mit einem 1:0-Sieg, ein weiteres mit einem 2:0-Erfolg abgepfiffen.

Mit dieser Grundlage ist “AC Milan gewinnt zu Null” eine denkbare Wett-Option, für die ihr bei AdmiralBet mit einer Quote von 2,60 angemessen belohnt werdet. Als kleines Bonbon könnt ihr diesen AdmiralBet Gutschein verwenden.

Unser AC Milan - Monza Tipp: Unter 2,5 Tore

In der Regel enden die Heimspiele der Rossoneri in dieser Spielzeit mit niedrigen Ergebnissen. Über die Hälfte der Begegnungen im San Siro boten Unter 1,5 Tore (57 Prozent). Zusätzlich gibt es nur eine Handvoll Teams in der Serie A, die eine schwächere Schussverwandlungs-Quote als Monza vorweisen (5,8 Prozent).