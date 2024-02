AC Milan - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2024

Unser AC Milan - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 11.02.2024 lautet: Der amtierende italienische Meister aus Neapel weist diese Spielzeit große Probleme auf und hat in unserem Wett Tipp heute auch im San Siro keinen leichten Stand.

Der AC Milan zeigte sich zuletzt kämpferisch und verbuchte bei Frosinone einen 3:2-Erfolg. Seit acht Begegnungen in der Serie A sind die Rossoneri ungeschlagen (6S, 2U). Napoli präsentierte sich kürzlich mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Serie-A-Spielen auf der Höhe und kletterte in der Tabelle auf Platz 7. Zuletzt schaute ein 2:1-Zittersieg gegen Hellas Verona heraus.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Neapel auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

AC Milan vs Neapel Quoten Analyse:

An den letzten Spieltagen waren die Rossoneri zu Hause eine Bank und holten aus den letzten 6 Heim-Duellen 16 von maximal 18 Punkten. Im Falle eines weiteren Triumphes servieren die Bookies eine durchschnittliche Wettquote von 1,90. Wenngleich die Neapolitaner in der aktuellen Spielzeit Probleme aufzeigen, sollten sie keineswegs unterschätzt werden. Ein Auswärts-Triumph wird mit dem durchschnittlich 3,75-fachen Wetteinsatz versüßt.

AC Milan vs. Neapel Prognose: Erobert Napoli die internationalen Ränge?

Zu Hause ist die Elf von Trainer Stefano Pioli, der bereits seit Oktober 2019 auf der Bank Platz nimmt, eine Wucht und setzte sich in acht von elf Spielen durch. Zuletzt resultierten fünf Siege und ein Remis gegen Bologna. Vor allem defensiv arbeitete die von Pioli präferierte Viererkette gut gegen den Ball und ließ nur sieben Gegentore in elf Liga-Heimspielen zu. Darüber hinaus endeten 45 Prozent der Ansetzungen im San Siro als „Clean Sheet“.

AC Milan - Neapel Statistik & Bilanz:

Neben Inter, Juventus und Milan zählen die Partenopei zu den vier besten Auswärtsteams der Serie A. Mit drei Niederlagen und einem Remis befindet sich die Elf von Trainer Walter Mazzarri aber auf dem absteigenden Ast. Beinahe 50 Prozent der Paarungen in der Ferne wurden ohne eigenen Treffer absolviert. Die vergangenen sechs Auswärtsspiele im italienischen Oberhaus brachten weniger als 3,5 Tore mit sich. Bester Wettanbieter Bonus für den AC Milan Neapel Tipp gefällig? Ein Blick in unseren Bonus Vergleich könnte hilfreich sein.

Unser AC Milan - Neapel Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Kann Milan den Meister in die Knie zwingen? Ein Sieg ist den Gastgebern aufgrund ihrer Heimstärke durchaus zuzutrauen, wenngleich Napoli immer für eine Überraschung gut ist. Aufgrund der zuletzt an den Tag gelegten Auswärtsschwäche wird es aber im San Siro vermutlich nicht zu einem Dreier reichen. In einem defensiv geführten Kräftemessen räumen wir den Hausherren Vorteile ein. Der Direktvergleich untermauert diese These. Keines der letzten vier Aufeinandertreffen ging unabhängig vom Austragungsort aus der Sicht der Mailänder verloren (2S, 2U).