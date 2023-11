AC Milan - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 07.11.2023

Unser AC Milan - PSG Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 07.11.2023 lautet: Die Mailänder stecken aktuell in einer kleinen Krise. In unserem Wett Tipp heute spricht nicht wirklich viel dafür, dass die Rossoneri gegen Paris den Turnaround schaffen.

In der Champions-League-Gruppe F belegt Milan mit zwei Punkten den letzten Platz. Nach den ersten drei Gruppenspielen warten die Rossoneri noch auf den ersten Treffer im laufenden Wettbewerb. So steht die Mannschaft von Coach Stefano Pioli vor dem Heimspiel am Dienstag gegen Paris St. Germain unter Druck und braucht eigentlich dringend einen Sieg. Die Wettquoten sehen allerdings die Gäste vorne.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,72 bei Bwin den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei AC Milan vs PSG auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Aus den letzten 4 Pflichtspielen sammelte Milan nur ein Remis

Seit 10 Duellen sind die Pariser gegen italienische Vereine ungeschlagen (4S, 6U)

PSG hat die letzten 5 Pflicht-Partien (darunter auch das Hinspiel) alle gewonnen

AC Milan vs PSG Quoten Analyse:

Der Heimvorteil spricht bei der AC Milan vs PSG Prognose natürlich für die Hausherren. Beim Marktwert haben die Franzosen aber mit 1,07 Milliarden zu 543 Millionen Euro deutlich die Nase vorne.

Das ist ein Grund, warum sich die besten Buchmacher am Dienstag etwas mehr auf die Seite der Gäste schlagen. Für einen Auswärtssieg gibt es Quoten im Schnitt von 2,25. Ein Erfolg der Hausherren wird mit durchschnittlichen Quoten von 3,20 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs PSG Prognose: Kriegen die Rossoneri die Kurve?

Unter Coach Stefano Pioli wurde Milan in der Saison 2021/22 Meister und zog in der Vorsaison zum dritten Mal in Serie in die Champions League ein. Doch aktuell stecken die Rossoneri in einer kleinen Krise. Zwar steht man in der Serie A noch auf einem akzeptablen dritten Platz. In den vergangenen vier Pflichtspielen sammelten die Mailänder aber lediglich einen mageren Zähler. Daheim verlor der Verein erstmals seit elf Jahren zwei Liga-Heimspiele in Folge, ohne ein Tor zu erzielen.

In der gesamten Vorsaison hatte man nur zwei Heimpleiten kassiert. Vor allem das 0:1 am Samstag gegen Udinese enttäuschte. Der Gegner hatte saisonübergreifend 14 Partien in Folge nicht gewonnen. Sicher musste Coach Pioli auf einige Stammspieler verzichten, die Mannschaft hat jedoch keinen Plan und ist oft zum Improvisieren gezwungen. In der Königsklasse feierte Milan in den jüngsten 28 Partien sieben Siege (9U, 12N). Auch daheim steht die Bilanz bei sechs Siegen in den vergangenen 19 Partien (7U, 6N).

WETT-INFOS BEI SPORT1

Im Sommer musste der neue Coach Luis Enrique bei PSG einen großen Umbruch managen. Zudem gab es Unstimmigkeiten mit Superstar Kylian Mbappé. So war der Start in die neue Saison ziemlich holprig. Mitte September kassierte Paris in der Ligue 1 eine 2:3-Heimpleite gegen Nizza. Anfang Oktober kam ein 1:4 in der Königsklasse zu Gast in Newcastle dazu. Nach dieser bitteren Niederlage hat Paris die letzten fünf Pflichtspiele aber allesamt gewonnen.

In der Offensive ist Mbappé mit zehn Treffern in zehn Ligaspielen wieder der Stürmer Nummer 1. Inzwischen wird der Nationalstürmer wirkungsvoll von Kang-In Lee, der im Sommer für 20 Millionen Euro aus Mallorca gekommen war, unterstützt. Der koreanische Youngster sorgt bei den „Rouge et Bleu“ für viel Kreativität. Nach elf Spieltagen steht Paris in der heimischen Liga auf Platz 2, einen Zähler hinter Nizza und einen Punkt vor Monaco. Zwölf der jüngsten 27 CL-Gastspiele konnte PSG gewinnen (5U, 10 N).

AC Milan - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 0:1 Udinese (H), 2:2 SSC Neapel (A), 0:3 PSG (A), 0:1 Juventus (H), 1:0 FC Genua (A)

Letzte 5 Spiele PSG: 3:0 Montpellier (H), 3:2 Stade Brest (A), 3:0 AC Milan (H), 3:0 Straßburg (H), 3:1 Stade Rennes (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs PSG: 0:3 (A), 1:1 (A), 1:1 (H), 2:0 (H), 1:0 (A)

Beide Teams standen sich erstmals im Champions-League-Halbfinale der Saison 1994/95 gegenüber. Damals setzte sich Milan mit zwei Siegen durch. In der Gruppenphase der Spielzeit 2000/01 kamen dann zwei Remis dazu. Im Hinspiel vor zwei Wochen feierte Paris mit dem 3:0 daheim den ersten Erfolg gegen die Rossoneri. Die Bilanz der Mailänder gegen französische Vereine steht bei zwölf Siegen, sieben Remis und acht Niederlagen. Sieben der zwölf Erfolge feierte AC daheim (3U, 2N).

Paris blickt auf 24 Duelle mit Mannschaften aus Italien zurück. Hier feierte PSG gerade mal sechs Siege (9U, 9N). Auf italienischem Boden glückten sogar nur zwei Erfolge (4U, 5N). Seit zehn Duellen und einem 1:3 im Supercup des Jahres 1997 sind die Pariser allerdings gegen italienische Vereine ungeschlagen (4S, 6U).

Unser AC Milan - PSG Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Aktuell fällt es schwer, auf Milan zu tippen. Die Rossoneri stecken in einer kleinen Krise und sind noch nicht wirklich im laufenden Champions-League-Wettbewerb angekommen. Gut möglich, dass die Italiener nun endlich ihren ersten Treffer erzielen. Gegen Mbappé und Co. dürfte das aber nicht reichen. Die Formkurve und die Offensivpower sprechen für die Gäste. Schon das Hinspiel ging klar an PSG. Mehr als ein Punkt ist somit unserer Meinung nach für die Hausherren nicht drin.