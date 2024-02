AC Milan - Rennes Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2024

Unser AC Milan - Rennes Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 15.02.2024 lautet: Julien Stéphan hat Rennes mitten in der Hinrunde übernommen und zu vielen Siegen geführt. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir zwei selbstbewusste Mannschaften, die einige Torchancen kreieren.

Zum ersten Mal treffen der AC Milan und Stade Rennes in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Rossoneri haderten in der Königsklasse mit ihrer Chancenverwertung. Trotzdem qualifizierten sich die Italiener als Tabellen-Dritter der Gruppe F (Dortmund, PSG, Newcastle) für die Europa League.

Dort wartet in der Zwischenrunde Stade Rennes. Das französische Team strotzt nach acht Pflichtspiel-Siegen in Serie vor Selbstvertrauen und ist keine leichte Aufgabe für die Rossoneri. Das beeinflusst natürlich auch unseren Wett Tipp heute, bei dem wir mit einer Quote von 1,82 bei Bwin auf „Beide Teams treffen“ setzen.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Rennes auf „Beide Teams treffen“:

Milan erzielte 12 Tore in den letzten 5 Pflichtspielen.

Rennes gewann 8 Pflichtspiele in Folge. Dabei erzielten „Les Rouge et Noir“ in 6 dieser 8 Begegnungen „Über 1,5 Tore“.

Rennes erzielte in der EL-Gruppenphase 2,2 Tore pro Spiel (6.).



AC Milan vs Rennes Quoten Analyse:

Nur RB Salzburg (4) erzielte in der Champions-League-Gruppenphase weniger Treffer als der AC Milan (5). Im Falle der Rossoneri lag das in erster Linie an den vielen vergebenen Torchancen. Kein anderes Team unterbot seine erwartbaren Toren so deutlich wie die Pioli-Elf (-4,9).

Die Buchmacher erwarten von Milan eine bessere Chancenverwertung, ansonsten wären Siegquoten bis zu 1,72 nicht zu rechtfertigen. Wir empfehlen in diesem Vergleich einen Sportwetten Bonus zu nutzen und diesen für die Rennes-Siegquoten zwischen 5,74 und 5,25 zu nutzen. Acht Pflichtspiel-Siege in Serie verleihen diesen hohen Wettquoten einen ansprechenden „Value“.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Rennes Prognose: Zwei formstarke Teams

Der Vergleich zwischen dem AC Milan und Stade Rennes könnte sich zum spannendsten Duell der EL-Zwischenrunde entwickeln. Beide Mannschaften sind formstark und haben ihre Stärke im Angriff schon mehrfach bewiesen.

Während Milan seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen ist (4 Siege, 1 Remis), können „Les Rennais“ diese Serie mit acht Pflichtspiel-Siegen in Serie sogar ausstechen. Gemeinsam standen die beiden Teams in den vergangenen Wochen für starken Offensiv-Fußball.

Die Rossoneri erzielten 12 Tore in ihren letzten fünf Pflichtspielen, wobei fünf ihrer letzten sechs Begegnungen mit „Beide Teams treffen“ abgepfiffen wurden. Für das französische Team war das Angriffsspiel zuletzt ebenfalls elementar. Während sechs der vergangenen acht Pflichtspiele erzielten „Les Rouge et Noir“ „Über 1,5 Tore“.

Es ist bemerkenswert, wie sich die Gäste seit dem Trainertausch Ende November entwickelt haben. Seit Coach Julien Stéphane zurück an seiner alten Wirkungsstätte ist, hat Rennes in der Ligue 1 einen Sprung vom 13. auf den 7. Platz gemacht und sich als drittbeste Offensive der französischen Liga entpuppt (31 Tore).

AC Milan - Rennes Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:0 Neapel (H), 3:2 Frosinone (A), 2:2 Bologna (H), 3:2 Udinese (A), 3:1 AS Rom (H).

Letzte 5 Spiele Rennes: 1:0 Le Havre (A), 6:1 FC Sochaux (A), 2:1 Montpellier (H), 3:2 Lyon (A), 9:8 n.E. Marseille (H).

Letzte 5 Spiele AC Milan vs. Rennes: -



International überzeugte Stade Rennes ebenfalls, erzielte in fünf von sechs Gruppenspielen „Über 1,5 Tore“ und belegte hinter Villarreal den zweiten Platz der Gruppe F. Durchschnittlich jubelten die Anhänger von „Les Rennais“ über 2,2 Treffer ihrer favorisierten Mannschaft (6.).

Der Offensivdrang der Franzosen drückt sich in den abgegebenen Schüssen (15,5) und Torschüssen (5,5) pro Gruppenspiel aus. Beide Werte reichten im Vergleich zu einer Platzierung unter den Top-8.

Des Weiteren steht dem Tabellen-Siebten der Ligue 1 ein großes Repertoire an Standards zur Verfügung. Keine Mannschaft der Europa League erzielte nach einem ruhenden Ball mehr Treffer als die Stéphane-Elf (5).

Traut ihr den hungrigen Gästen mindestens ein Unentschieden in Mailand zu, hat Bwin das passende Angebot. Der Buchmacher ermöglicht euch bei einer Wette auf eine „Doppelte Chance X2″ eine Quote von 2,20 zu spielen.

Unser AC Milan - Rennes Tipp: Beide Teams treffen

Milan (18) und Rennes (8) haben schon lange kein Spiel mehr ohne einen eigenen Treffer beendet. Beide Mannschaften sind formstark und sollten in der Lage sein, zumindest einen Treffer in dieser Partie zu erzielen. Alles darüber hinaus ist äußerst abhängig vom Spielverlauf.