AC Milan - Salernitana Tipp, Prognose, Quoten 25.05.2024

Unser AC Milan - Salernitana Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 25.05.2024 lautet: Das letzte Spiel der Saison scheint auch für den Milan-Coach das letzte Spiel zu werden. Im Wett Tipp heute dürfte aber gegen das Schlusslicht mindestens ein Remis drin sein.

AC Milan belegte 2023/24 in der Serie A immer einen Platz unter den Top 4 und steht schon seit ein paar Spieltagen als Vizemeister fest. Trotzdem scheint nach dieser Spielzeit die Ära von Coach Stefano Pioli bei den Rossoneri zu Ende zu gehen. Am Samstag im Heimspiel gegen das Schlusslicht Salernitana soll der Trainer ein letztes Mal an der Seitenlinie stehen. Diese Entscheidung haben die Verantwortlichen wohl unter der Woche gefällt.

Bei dieser Partie des 38. Spieltags entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,80 bei Sportwetten.de für die Wette “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Salernitana auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Salernitana ist in der Rückrunde noch ohne Sieg

Salerno holte in 3 der letzten 4 Duelle gegen Milan einen Punkt

Milan konnte nur eines der vergangenen 8 Pflichtspiele gewinnen



AC Milan vs Salernitana Quoten Analyse:

Aus Quoten-Sicht ist die AC Milan vs Salernitana Prognose eine ganz klare Sache. Die Hausherren sind bei den besten Buchmachern, die ihren Kunden auch die besten Sportwetten Apps anbieten, die haushohen Favoriten.

Für einen Heim-Dreier klettern die Quoten maximal auf einen Wert von 1,20. Für einen Erfolg der Gäste bekommt ihr Quoten zwischen 11,0 und 13,5.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Salernitana Prognose: Geben die Rossoneri zum Abschluss noch mal Gas?

Stefano Pioli hatte Milan im Oktober 2019 übernommen und 2021/22 zur Meisterschaft geführt. Zudem standen die Rossoneri unter diesem Trainer 2022/23 im Halbfinale der Champions League. In dieser Spielzeit beträgt der Rückstand auf Meister Inter Mailand vor dem letzten Spieltag 19 Punkte. International war die Mannschaft zunächst in der Königsklasse am Start und kam nach einem dritten Platz in der Gruppenphase der Europa League bis ins Viertelfinale, wo man an der AS Roma scheiterte.

In der Coppa Italia war nach einer 1:2-Heimpleite gegen Bergamo auch in der Runde der letzten Acht Endstation. Große Schwierigkeiten in dieser Saison machte die Defensive. Milan steht nach 37 Spieltagen bei 46 Gegentreffern. Das ist der schwächste Wert in den Top 9 der Serie-A-Tabelle. Immerhin sind 73 Treffer der zweitbeste Wert der Liga. In der Fremde reichten 35 Punkte (10S, 5U, 4N) ebenfalls für die zweitbeste Bilanz. Dagegen stehen die Rot-Schwarzen in der Heimtabelle lediglich auf Rang 4 (12S, 3U, 3N).

Mit der Saison 2021/22 kehrte Salernitana erstmals seit 23 Jahren in die Serie A zurück. Im ersten Jahr glückte der Klassenerhalt mit nur 31 Punkten. Noch nie hatte in der höchsten italienischen Liga eine Mannschaft mit so wenigen Zählern die Klasse halten können. In der vergangenen Spielzeit hatten die Granata dann nichts mit dem Abstiegskampf zu tun und gingen im gesicherten Mittelfeld über die Ziellinie. Das laufende Jahr 2023/24 war dann aber wie verhext.

Am 10. Spieltag übernahm der Verein aus Salerno die Rote Laterne und gab sie seitdem nicht mehr ab. Der erste von bisher nur zwei Siegen glückte am 13. Spieltag. In der Rückrunde sind die Granata mit vier Remis aus 18 Spielen immer noch ohne Sieg. Auch zwei Trainerwechsel brachten keinen Umschwung. 78 Gegentore bedeuten die schwächste Defensive. Die Mannschaft versucht sich aber ordentlich zu verabschieden und erzielte in den letzten drei Spielen immer ein Tor und holte dabei auch einen Punkt.

AC Milan - Salernitana Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:3 FC Turin (A), 5:1 Cagliari (H), 3:3 Genua (H), 0:0 Juventus (A), 1:2 Inter Mailand (H)

Letzte 5 Spiele Salernitana: 1:2 Hellas Verona (H), 1:1 Juventus (A), 1:2 Atalanta Bergamo (H), 0:3 Frosinone (A), 0:2 AC Florenz (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs Salernitana: 2:2 (A), 1:1 (H), 2:1 (A), 2:2 (A), 2:0 (H)



In neun Duellen gegen Milan ging Salernitana erst einmal als Sieger vom Feld. Dieser Erfolg stammt von einem 4:3-Heimsieg im Juni 1948. Demgegenüber stehen drei Remis und fünf Niederlagen. Drei der letzten vier Aufeinandertreffen in der Serie A endeten immerhin mit einer Punkteteilung. So auch das Hinspiel in der laufenden Saison. In Salerno traf Luka Jovic erst in der 90. Minute für die Gäste zum 2:2-Endstand.

Holen die Granata auch dieses Mal einen Punkt, gibt es dafür bei Intertops eine Quote von 8,05. Auf den ersten Blick hört sich dieser Tipp gewagt an. Doch erstens könnt ihr diese Wette zum Beispiel bestens in Kombi mit dem Intertops Bonus spielen, zweitens holte das Schlusslicht der Serie A im letzten Liga-Gastspiel bei Juventus auch ein 1:1. Zudem steht für beide Teams in der finalen Runde der Saison nichts mehr auf dem Spiel.

Unser AC Milan - Salernitana Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Natürlich ist Milan daheim gegen das abgeschlagene Schlusslicht zurecht der klare Favorit. Gut möglich, dass das Team den Trainer mit einem Heimsieg verabschiedet. Doch wir müssen unseren Tipp absichern. Wir trauen den Gästen, die sich trotz ihrer schon seit Monaten aussichtslosen Lage nicht hängen lassen, durchaus einen Punkt und ein Tor zu. Das hat mit dem direkten Vergleich und der schwachen Defensive der Hausherren zu tun.