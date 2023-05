AC Milan - Sampdoria Tipp, Prognose & Quoten | 20.05.2023

Unser AC Milan - Sampdoria Tipp zum Serie A Spiel am 20.05.2023 lautet: Um in der Tabelle nicht noch weiter nach unten durchgereicht zu werden, bedarf es eines Dreiers gegen das Tabellenschlusslicht. Wir räumen den Mailändern klare Vorteile ein.

Sampdoria steht bereits als Absteiger fest. Am vergangenen Montag wurde auf heimischem Boden gegen Empoli ein knapper Sieg verpasst. Bis zur dritten Minute der Nachspielzeit lagen die Gastgeber mit 1:0 in Front. Letztlich gelang den Gästen der Lucky Punch zum 1:1.

Im Giuseppe-Meazza-Stadion übernehmen die Hausherren aus Mailand die Favoritenrolle und werden den Platz wohl als Sieger verlassen. Zudem rechnen wir mit weniger als 3,5 Toren. Für diesen Wettausgang gibt es bei AdmiralBet eine Quote von 1,80 .

Darum tippen wir bei AC Milan vs Sampdoria auf „Sieg AC Milan & Unter 3,5 Tore“:

AC Milan vs Sampdoria Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung am Drei-Weg-Markt lässt keine Zweifel an der Favoritenrolle offen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. Eine Tatsache, die anhand einer AC Milan Sampdoria Wettquote in Höhe von rund 1,18 für den Heimsieg untermauert wird.