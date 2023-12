AC Milan - Sassuolo Tipp, Prognose & Quoten | 30.12.2023

Unser AC Milan - Sassuolo Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 30.12.2023 lautet: Sassuolo holte bisher weniger Punkte (16) als Spiele absolviert wurden (17). Wenn es für die Gäste Zähler gab, basierte der Erfolg auf der eigenen Offensive (1,5 Tore pro Spiel). In unserem Wett Tipp heute trauen wir den Gästen mehr als einen Treffer in Mailand zu.

Vier sieglose Spiele in Folge beförderten Sassuolo zurück in die tiefsten Regionen der Serie A (15.). Die Schwierigkeiten der Gäste-Defensive sind markant: 28,6 erwartbare Gegentore wurden nur von Salernitana (32,9 xGA) überboten. Im Gegensatz zum Tabellenschlusslicht hat Sassuolo in Domenico Berardi (9) immerhin den zweitbesten Angreifer der Liga im Kader.

Milan belegt in der Tabelle den dritten Rang, hatte in den letzten Wochen aber einige Schwierigkeiten. In zwei der vergangenen vier Liga-Partien kassierten die Rossoneri „Über 1,5 Gegentore“. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sassuolo über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 3,20 bei NEObet.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Sassuolo auf „Sassuolo über 1,5 Tore“:

Sassuolo erzielte bisher 1,5 Tore pro Partie (8.) und verdiente sich 22,8 erwartbare Tore (7.).

Durchschnittlich erzielten die Gäste bisher 1,63 Tore pro Gastauftritt.

Milan kassierte aus dem Spiel heraus 14,74 erwartbare Gegentore (9.) und ließ nach Cagliari die meisten erwartbaren Gegentore nach Standards zu (6,54 xGA).

AC Milan vs Sassuolo Quoten Analyse:

Die AC Milan hat gute Aussichten, die Hinrunde der Serie A auf dem dritten Rang zu beenden. Zu Hause gewannen die Rossoneri sechs von acht Partien, sodass die Siegquoten bis 1,47 naheliegend sind.

Noch besser lassen sich diese niedrigen Quoten mit der Form der Gäste erklären. Sassuolo ist seit vier Spieltagen sieglos und reist mit Wettquoten von 6,00 bis 7,00 im Gepäck nach Mailand. Mit einem Wettgutschein könnt ihr in dieser Wette auf eine Überraschung setzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Sassuolo Prognose: Stürmische Gäste

Beim Wetten auf diese Begegnung solltet ihr euch nicht von der tabellarischen Situation beider Mannschaften blenden lassen. Milan kassierte an zwei der vergangenen drei Spieltagen „Über 1,5 Gegentore“. Natürlich waren diese Begegnungen in der Ferne, aber es zeigt die Verwundbarkeit der Hausherren.

Genau das könnte dem Favoriten zum Verhängnis werden. Sassuolo hat eine der schwächsten Defensiven der Liga (28,6 xGA) ist dafür mit einer gut geölten Offensiv-Maschine ausgestattet.

Domenico Berardi ist der zweitbeste Torschütze der Serie A (9) und Außenverteidiger Jeremy Toljan legte bereits fünf Treffer auf (geteilter 3.). Im Idealfall wollen die Spieler von Alessio Dionisi über den Schnellangriff zum Erfolg kommen. Nur Inter (38) und der AC Milan (36) rollten mit mehr Schnellangriffen als Sassuolo (35) über das Feld.

Die Neroverdi gingen bislang in keinem Ligaspiel ohne Gegentor vom Feld und boten dem Publikum in acht Auswärtsspielen durchschnittlich 3,75 Tore pro Paarung. Sassuolo zeigte sich in dieser Spielzeit abschlussfreudig und gab 4,8 Torschüsse pro Spieltag ab (6.).

AC Milan - Sassuolo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 2:2 Salernitana (A), 3:0 Monza (H), 2:1 Newcastle (A), 2:3 Atalanta (A), 3:1 Frosinone (H).

Letzte 5 Spiele Sassuolo: 1:2 Genua (H), 2:2 Udinese (A), 1:2 Cagliari (A), 1:2 AS Rom (H), 4:3 Empoli (A).

Letzte 5 Spiele AC Milan vs. Sassuolo: 2:5 (H), 0:0 (A), 3:0 (A), 1:3 (H), 1:2 (H).

Stefano Pioli und seine Spieler taten sich schon in den vergangenen Heimspielen mit der Spielweise von Sassuolo schwer. Die Rossoneri verloren zuletzt drei Heimspiele in Folge gegen die Neroverdi und kassierten dabei stets „Über 1,5 Gegentore“.

Insgesamt erzielte Sassuolo in den letzten drei Auftritten im Giuseppe Meazza acht Tore, sprich 2,66 Tore pro Partie. Nachdem Trainer Alessio Dionisi in der Hälfte der Auswärtsspiele „Über 1,5 Tore“ seiner Mannschaft sah, wären zwei Treffer gegen den Tabellendritten nichts Ungewöhnliches.

Zeigen die Gäste erneut einen mutigen Auftritt, sind über 3,5 Tore in diesem Duell möglich. Milan schloss drei der letzten vier Ligaspiele mit „Über 3,5 Toren“ im Spiel ab. Zudem wurden zuletzt zwei direkte Duelle in Folge im Giuseppe Meazza mit „Über 3,5 Toren“ abgepfiffen.

Traut ihr euch bei NEObet an eine Wette auf „Über 3,5 Tore“ heran, könnt ihr das 2,22-fache eures Einsatzes gewinnen. Um das Risiko gering zu halten, empfehlen wir diese NEObet Gratiswette zu spielen.

Unser AC Milan - Sassuolo Tipp: Sassuolo über 1,5 Tore

Zuletzt entschied der AC Milan nur zwei von vier Liga-Heimspielen für sich (2 Siege, 2 Niederlagen). Die Formschwankungen der letzten Wochen machen diesen Vergleich zu einer interessanten Begegnung, denn Sassuolo hat die nötigen Qualitäten, um den Rossoneri über Schnellangriffe zu schaden.