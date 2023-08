AC Milan - Turin FC Tipp, Prognose & Quoten | 26.08.2023

Unser AC Milan - Turin FC Tipp zum Serie A Spiel am 26.08.2023 lautet: Zum Auftakt der neuen Saison haben weder der AC Milan noch Turin FC ein Gegentor zugelassen. Ihre Aufeinandertreffen enden in der Regel mit wenigen Toren.

Seit 2021 hat Ivan Juric das Traineramt beim Turin FC inne. Seine bevorzugte Formation ist das 3-4-2-1, indem die Stiere eine beachtenswerte Defensive auf das Feld bringen können. Beim Saisonauftakt gegen Cagliari Calcio ließen die Granatroten mal wieder kaum Chancen und nur 0,32 erwartbare Gegentore aus dem Spiel heraus zu.

Der AC Milan agiert unter Stefano Pioli in einem 4-3-3, das nach zwischenzeitlichen Schwierigkeiten in der letzten Saison eine Metamorphose hin zu einer fantastischen Defensive vollzogen hat. Unser Tipp: „Beide treffen: Nein & Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,05 bei Bwin.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Turin FC auf „Beide treffen: Nein & Unter 2,5 Tore“:

4 der letzten 5 direkten Duelle haben die Voraussetzungen für die Wette „Beide treffen: Nein & Unter 2,5 Tore“ erfüllt.

Vergangene Saison beendeten beide Mannschaften unter den 5 besten Mannschaften in der Kategorie „Erwartbare Gegentore“.

Beide Teams haben ihr erstes Saisonspiel ohne Gegentor beendet und jeweils für Partien mit Unter 2,5 Toren gesorgt.

AC Milan vs Turin FC Quoten Analyse:

Am Ende der vergangenen Saison landete Turin FC auf einem sicheren Mittelfeldplatz (10.). Für eine bessere Platzierung fehlte der Punch in der Offensive. Das lässt sich besonders deutlich an 42,3 erwartbaren Toren (14.) ablesen.

Wollen die Stiere den AC Milan überrumpeln, muss im Angriff einiges zusammenkommen. Siegquoten zwischen 5,50 und 5,90 machen die Außenseiterrolle der Gäste deutlich. Milan wird nach dem 2:0-Auftaktsieg mit Wettquoten von maximal 1,65 favorisiert. Wer für seine Sportwetten auf Paypal zurückgreift, kann das bei diesen Buchmachern tun.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Turin FC Prognose: Defensive Masterclass im Giuseppe Meazza

Die Mailänder haben in ihrer ersten Begegnung gegen den FC Bologna kaum etwas anbrennen lassen und mit 2:0 gewonnen. Am kommenden Spieltag gastieren wilde Stiere bei ihnen, die ihre erste Partie der Saison ebenfalls ohne Gegentor beendet haben, gleichzeitig jedoch ohne eigenen Treffer vom Feld gingen (0:0).

Eine erneute Nullnummer ist in der Begegnung zwischen dem AC Milan und Turin FC denkbar, denn beide Mannschaften haben eine starke Hintermannschaft im Gepäck. Letztes Jahr ließen die Rossoneri 40,6 erwartbare Gegentore zu, die Gäste aus Piemont waren sogar minimal besser (40,5 xGA). Das reichte beiden Mannschaften zu einer Top-5-Verteidigung.

Die Granatroten setzten in ihrer ersten Partie der Saison nahtlos an diese Zahlen an und ließen gegen Cagliari nur 0,4 erwartbare Gegentore zu (3.). Da sie aus dem Spiel heraus selbst nicht über 0,32 xG kamen (17.), blieb die Begegnung torlos.

Torarme Spiele der Stiere sind keine Seltenheit: Letztes Jahr beendete die Juric-Elf 66 Prozent ihrer Partien mit Unter 2,5 Toren. Zum Ende der vergangenen Spielzeit vollbrachten die Granatroten das Kunststück, die letzten vier Auswärtsspiele in Folge ohne Gegentor zu beenden.

AC Milan - Turin FC Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 2:0 Bologna (A), 4:2 Novara (H), 6:5 n.E. Monza (A), 0:1 Barcelona (H), 3:4 n.E. Juventus (A).

Letzte 5 Spiele Turin FC: 0:0 Cagliari (H), 2:1 Feralpisalo (H), 1:2 Reims (A), 0:0 Lens (A), 2:1 Modena (H).

Letzte 5 Spiele AC Milan vs. Turin FC: 1:0 (H), 0:1 n.V. (H), 1:2 (A), 0:0 (A), 1:0 (H).

Milan hat im eigenen Stadion gegen Turin seit einer gefühlten Ewigkeit kein Gegentor in der regulären Spielzeit kassiert. Auf den Punkt gebracht hat die Pioli-Elf die letzten sechs Heimspiele gegen die Stiere nach der regulären Spielzeit ohne Gegentor beendet.

Mit offenem Visier werden die Duelle zwischen den Rossoneri und den Granatroten selten ausgetragen. Vier der vergangenen fünf direkten Duelle wurden mit Unter 2,5 Toren in der Partie beendet. Gleichzeitig traf in vier der vergangenen fünf Aufeinandertreffen jeweils nur eine Mannschaft.

Nach der zwischenzeitlichen Krise der letzten Saison haben die rot-schwarzen Gastgeber ihre Mittel für das passende Defensiv-Rezept gefunden. Neun der abschließenden elf Heimspiele in der Serie A beendete der AC Milan mit Unter 2,5 Toren in der Partie. In drei der letzten fünf Heimspiele auf nationaler Ebene hielten die Rossoneri sogar die Null.

Habt ihr einen Sieg der Hausherren im Blick, könnt ihr mit der Ergänzung „Sieg Milan ohne Gegentor“ bei Bwin eine starke Quote von 2,37 finden. Für einen zusätzlichen Anreiz hat der Anbieter diesen Bwin Gutschein im Angebot.

Unser AC Milan - Turin FC Tipp: „Beide treffen: Nein & Unter 2,5 Tore“

Turin hat am ersten Spieltag nur zwei magere Torschüsse abgegeben (19.) und sich dabei nicht gerade mit Ruhm überhäuft. AC Milan erspielte sich zwar die drittmeisten Torschüsse des ersten Spieltags (6), agierte aber nur zu 22 Prozent in der gegnerischen Hälfte (16.).