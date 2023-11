AC Milan - Udinese Tipp, Prognose & Quoten | 04.11.2023

Unser AC Milan - Udinese Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 04.11.2023 lautet: Auf den ersten Blick wirkt die Favoritenrolle der Mailänder in jedem Fall gerechtfertigt. Mit zunehmender Recherche finden wir für unseren Wett Tipp heute jedoch bessere Wettmöglichkeiten als einen klassischen Heimsieg.

Rein tabellarisch betrachtet empfängt der Tabellen-Dritte ein Kellerkind namens Udinese. Eine solche Paarung spricht in der Regel für ein eindeutiges Ergebnis zu Gunsten der Hausherren, doch so offensichtlich ist die Angelegenheit nicht. Milan hat zuletzt zwei Ligaspiele in Folge nicht gewonnen. Derweil wurde es den Verantwortlichen von Udinese zuletzt zu heikel, sodass bereits ein Trainerwechsel stattgefunden hat. Gabriele Cioffi soll die noch sieglosen Gäste aus den Abgründen der Serie A befreien.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Udinese HC +1″ mit einer Quote von 2,65 bei Oddset.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Udinese auf „Sieg Udinese HC +1″:

Milan hat nur eines der letzten 5 Pflichtspiele gewonnen.

Udinese hat erst 3 von 10 Spielen in der Serie A verloren.

Milan erzielte bisher 7 Tore in 4 Heimspielen.

AC Milan vs Udinese Quoten Analyse:

Den kleinen Zebras fehlt bisher der nötige Punch für den ersten Saisonsieg. Allerdings sind die Gäste ebenfalls zu gut, um den gegnerischen Teams die Punkte einfach zu schenken. Nach zehn Spieltagen haben die Gäste demnach nur drei Niederlagen kassiert. Für den ersten Sieg in dieser Spielzeit reichen die Quoten der Buchmacher von 6,50 bis 7,50.

Milan haderte zuletzt mit der eigenen Offensive und konnte nur eines der letzten fünf Pflichtspiele für sich entscheiden. In der Einschätzung der Wettanbieter führt diese kleine Krise zu keinerlei Veränderungen, denn Milan wird mit Quoten bis 1,49 als klarer Favorit gehandelt. In dieser Liste könnt ihr euren favorisierten Sportwetten Bonus finden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Udinese Prognose: Tabelle erzählt nur die halbe Wahrheit

Die Gastgeber rund um Trainer Stefano Pioli könnten mit dem dritten Tabellenplatz und nur drei Zählern Rückstand auf die Spitze zufrieden sein. Wir verwenden den Konjunktiv, denn die letzten Ergebnisse waren nicht unbedingt befriedigend.

Den Rossoneri gelang nur ein Sieg in den letzten fünf Pflichtspielen und gerade im Offensiv-Bereich schrillen die Alarmglocken. In der Königsklasse haben die Mailänder noch keinen Treffer erzielt (3 Spiele). Vor dem 2:2 am vergangenen Spieltag gegen Neapel blieben die Hausherren in zwei Begegnungen in Serie Unter 1,5 erzielten Toren.

Zu Hause zieht sich diese kleine Schwäche seit Beginn der Saison durch. Nach vier Heimspielen haben die Rossoneri erst sieben Treffer erzielt, sodass der kleinste Fehler bereits zum Punktverlust führen kann. Das geschah im letzten Heimspiel, als Juve mit einem 1:0-Sieg aus dem Giuseppe Meazza entkam.

Genau auf solche Möglichkeiten werden sich auch die Gäste aus Udinese stürzen. Zwar rangieren die kleinen Zebras derzeit nur auf dem 17. Tabellenplatz (7 Punkte), im Vergleich mit dem AC Milan (2) haben die Gäste nur eine Niederlage mehr auf dem Konto (3).

AC Milan - Udinese Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 2:2 Neapel (A), 0:3 PSG (A), 0:1 Juventus (H), 1:0 Genua (A), 0:0 Dortmund (A).

Letzte 5 Spiele Udinese: 1:2 n.V. Cagliari. (H), 1:1 Monza (A), 1:1 Lecce (H), 1:1 Rijeka (A), 0:0 Empoli (A).

Letzte 5 Spiele AC Milan vs. Udinese: 1:3 (A), 4:2 (H), 1:1 (H), 1:1 (A), 1:1 (H).

Außerdem drängen sich die Ergebnisse der letzten Aufeinandertreffen zwischen Milan und Udinese in den Vordergrund. Die kleinen Zebras haben nur einen der vergangenen fünf Vergleiche verloren. Milan sollte gewarnt sein. Die Gäste sind seit vier Ligaspielen ungeschlagen und haben in den vergangenen drei Begegnungen nie Über 1,5 Gegentore zugelassen. Darüber hinaus sind 12,8 erwartbare Gegentore nach zehn Spieltagen kein Hinweis auf grundlegende Probleme in der Defensive.

Zusätzlich verweisen wir auf die 9,25 erwartbaren Tore aus dem Spiel heraus (8.), die den Bianconeri in dieser Spielzeit bereits gelungen sind. Deutlich besser ist Milan in dieser Kategorie nicht unterwegs (10,67 xG). Vorstellbar ist zum Beispiel eine Punkteteilung mit Treffern auf beiden Seiten. Drei der vergangenen vier Auftritte von Udinese wurden mit einem Remis und Toren für beide Teams abgepfiffen. Wir verweisen auf Buchmacher Oddset, wo ihr mit einer Quote von 1,90 auf „Beide Teams treffen“ in besten Händen seid.

Unser AC Milan - Udinese Tipp: Sieg Udinese HC +1

Udinese (3) hat in dieser Spielzeit nur einmal häufiger als Milan (2) verloren und ist seit vier Liga-Spielen ungeschlagen. Die Schützlinge von Stefano Pioli warten seit zwei Wochenenden auf einen Dreier und haben vor heimischer Kulisse Nachholbedarf in der Offensive.