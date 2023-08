AEK Athen - Antwerpen Tipp, Prognose, Quoten | 30.08.2023

Unser AEK Athen - Antwerpen Tipp zum Champions League Playoff Spiel am 30.08.2023 lautet: In einem unterhaltsamen Hinspiel hatte Royal Antwerpen das nötige Spielglück, um trotz Unterzahl einen 1:0-Heimsieg zu feiern. AEK zeigte dennoch seine Power im Angriff.

Matiás Jesus Almeyda hat in seinem ersten Jahr als Trainer der Athener neue Maßstäbe gesetzt. Der Argentinier hat den AEK auf ein neues Niveau gehoben und bereits in seiner ersten Saison das Double geholt. Die 0:1-Pleite im Hinspiel schmerzt die Doppelkopfadler. Im eigenen Stadion gibt es dennoch die Chance auf die Qualifikation zur Königsklasse.

Insbesondere die bisherigen Auswärts-Auftritte der belgischen Gäste sollten den Griechen Mut machen. Zwei Gastauftritte in der Liga brachten der Elf von Mark van Bommel nur einen Zähler und ein Torverhältnis von 1:2. Unser Tipp: „AEK Athen erzielt Über 1,5 Tore“ mit einer Wettquote von 1,88 bei Oddset .

Darum tippen wir bei AEK Athen vs Antwerpen auf „AEK Athen Über 1,5 Tore“:

AEK Athen vs Antwerpen Quoten Analyse:

Der goldene Treffer des Hinspiels fiel bereits nach 16 Minuten. Vincent Janssen schloss einen Angriff für den belgischen Meister ab und sorgte für den einzigen Treffer des Tages. Obwohl die Mannschaft von Mark van Bommel über 40 Minuten in Unterzahl agierte, hielt sie dem Druck der Griechen stand.

Alcaraz - Koepfer Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Alcaraz - Koepfer Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Ofner - Tiafoe Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Ofner - Tiafoe Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Dabei hatte Antwerpen mehrfach das nötige Spielglück. Insgesamt wirkt AEK in der noch jungen Spielzeit wie eine Mannschaft, die zu jeder Zeit in der Offensive explodieren kann. Zu Hause starten die Doppelkopfadler mit Siegquoten bis 1,85 ins Rückspiel. Royal Antwerpen reist mit Wettquoten von 4,00 bis 4,60 nach Griechenland. Nach dem unterhaltsamen Hinspiel könnten sich Gratiswetten & Freebets auszahlen.

AEK Athen vs Antwerpen Prognose: Viel Potenzial im Athener-Angriff

Die begann in der dritten Runde gegen Dinamo Zagreb. Den Doppelkopfadlern gelangen in beiden Partien jeweils zwei Treffer (2:2, 2:1), sodass für eine CL-Teilnahme nur noch Royal Antwerpen aus dem Weg geräumt werden muss. Dafür müssen die Griechen im eigenen Stadion einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel drehen.

Hinsichtlich der erwartbaren Tore in der noch jungen Saison sollte zumindest die Möglichkeit für AEK Athen bestehen. Drei der letzten fünf Begegnungen der Hausherren endeten mit Über 2,5 erwartbaren Toren für die Almeyda-Elf. Am vergangenen Wochenende erspielte sich AEK beim 1:1 Chancen, die für 5,61 xG gereicht haben.

So gesehen haben die Athener definitiv das Potenzial, in diesem Spiel erneut Über 1,5 Tore zu erzielen. Nordin Amrabat war im Hinspiel ein ständiger Unruheherd auf der rechten Seite. Allein der 36-Jährige spielte sieben Chancen heraus, gewann drei seiner vier Dribblings und brachte 17 Flanken in die belgische Box.