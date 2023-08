AEK Athen - Dinamo Zagreb Tipp, Prognose, Quoten | 8.8.23

Unser AEK Athen - Dinamo Zagreb Tipp zum Champions League Qualifikation Spiel am 08.08.2023 lautet: Um sich auf die 3. Qualifikationsrunde der Königsklasse vorzubereiten, musste AEK Athen auf Testspiele zurückgreifen. Zagreb steht seit mehreren Spielen im Saft.

Zwei nationale Meister messen sich in der dritten Qualifikationsrunde der Champions League. Während Dinamo Zagreb sowohl in der heimischen Liga als auch in der 2. Qualifikationsrunde bereits Spielpraxis mit Wettkampf-Charakter sammeln durfte, blieb AEK Athen nur der Weg über die Freundschaftsspiele.

Dort konnte der griechische Meister in drei der letzten vier Partien ein Gegentor verhindern. Dinamo Zagreb hat seit vier Pflichtspielen in Folge eine weiße Weste. Unser Tipp: „Beide treffen: Nein“ mit einer Quote von 1,83 bei Bet365.

Darum tippen wir bei AEK Athen vs Dinamo Zagreb auf „Beide treffen: Nein“:

Beide Mannschaften hatten in der vergangenen Saison die wenigsten erwartbaren Gegentore ihrer heimischen Liga: Athen (23,87 xGA) und Zagreb (25,55 xGA).

AEK beendete 3 der letzten 4 Spiele ohne Gegentor - Zagreb ist seit 4 Pflichtspielen ohne Gegentor.

Dinamo Zagreb beendete 3 der vorangegangenen 4 Pflichtspiele mit weniger als einem erwartbaren Gegentor.

AEK Athen vs Dinamo Zagreb Quoten Analyse:

Von einer wirklichen Favoritenrolle können wir in diesem Aufeinandertreffen nicht sprechen. AEK hat mit Wettquoten bis 2,25 zwar leichte Quoten-Vorteile, doch sicher ist ein Heimsieg bei weitem nicht.

Dinamo Zagreb profitiert von der gesammelten Pflichtspiel-Praxis. Für die Buchmacher ist das keine Ausrede, um die Blauen nicht doch mit hohen Quoten zwischen 3,13 und 3,40 ins Hinspiel zu schicken. Wer sich an Gratiswetten und Freebets bedienen möchte, kann bei unseren verlinkten Buchmachern seinen passenden Anbieter wählen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AEK Athen vs Dinamo Zagreb Prognose: Kaum Flecken auf der weißen Weste

Dinamo Zagreb hat die kroatische Liga fest in der eigenen Hand. Vergangenes Jahr thronten die Modri am Ende der Saison mit zehn Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. In diesem Jahr ist die Mannschaft von Trainer Igor Biscan etwas schläfrig in die Saison gestartet.

Nach drei Spieltagen in der Supersport-HNL hat Dinamo Zagreb jeweils einen Sieg, ein Remis und ein Unentschieden auf dem Konto. Zumindest reagierten die Plavi nach ihrer 1:2-Niederlage im ersten Saisonspiel gegen Hajduk Split mit einem 3:0-Erfolg beim NK Istra. Zuletzt musste sich der amtierende Meister mit einem torlosen Remis gegen Gorica begnügen.

International hatte Dinamo Zagreb bisher keine Probleme. Die Blauen bekamen es in der 2. Runde der CL-Quali mit Astana zu tun. Die Kasachen stellten keine große Schwierigkeit dar und wurden mit 4:0 und 2:0 aus dem Wettbewerb geschossen.

Hierbei erkennen wir die bisherige Stärke dieser noch jungen Spielzeit: Die Defensive! Dinamo Zagreb hat seit vier Pflichtspielen kein Gegentor mehr kassiert. Drei dieser vier Partien endeten mit weniger als einem erwartbaren Gegentor. Schon in der vergangenen Spielzeit hatten die Plavi die wenigsten erwartbaren Gegentore der Liga (25,55 xGA).

AEK Athen - Dinamo Zagreb Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AEK Athen: 3:1 Trabzonspor (A), 3:0 Volos (A), 5:0 Shakhtar (H), 3:0 Antwerpen (A), 0:1 Lok Zagreb (A).

Letzte 5 Spiele Dinamo Zagreb: 0:0 Gorica (H), 2:0 Astana (A), 3:0 Istra (A), 4:0 Astana (H), 1:2 Hajduk Split (H).

Letzte Spiele AEK Athen vs. Dinamo Zagreb: -

Im Gegensatz zu den kroatischen Gästen konnten die griechischen Gastgeber noch kein Pflichtspiel absolvieren. Stattdessen pflügte AEK Athen zuletzt mit vier Siegen in Folge durch die eigenen Testspiele. Drei ihrer vorangegangenen vier Partien endeten ohne Gegentor.

Für Trainer Matias Jesus Almeyda geht es in die zweite Spielzeit als Hauptverantwortlicher des griechischen Meisters. Das große Ziel in dieser Qualifikation ist natürlich die Hauptrunde der Königsklasse. Dort wird AEK bereits seit der Saison 1994/95 vermisst. Dinamo Zagreb hingegen stand erst letztes Jahr in der CL-Gruppenphase.

Dort waren Chelsea, RB Salzburg und AC Milan eine Nummer zu groß. In sechs Spielen erzielte Zagreb nur vier Treffer. Bei den erwartbaren Toren finden wir eine Begründung: Dinamo Zagreb hatte vergangenes Jahr in der heimischen Liga zwar die meisten Treffer erzielt (81), aber bei nur 58,65 xG massiv überperformt.

Sollte das Duell zwischen dem griechischen und dem kroatischen Meister von Vorsicht geprägt sein, können wir uns eine torarme Partie vorstellen. Der von uns getestete Bookie Bet365 vergibt für ein Spiel mit Unter 2,5 Toren eine Quote von 1,70.

Unser AEK Athen - Dinamo Zagreb Tipp: „Beide treffen: Nein“

Möglicherweise hat AEK Athen etwas mehr Frische, was zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison keine große Rolle spielen sollte. Dinamo Zagreb hat in den ersten Partien dieser Spielzeit stets die defensive Stabilität bewahren können, sodass ihnen die fehlende Spielpraxis der Hausherren zugutekommen könnte.