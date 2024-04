AEK Athen - PAOK Saloniki Tipp, Prognose, Quoten|7.4.2024

Unser AEK Athen - PAOK Saloniki Sportwetten Tipp zum Super League Griechenland Spiel am 07.04.2024 lautet: PAOK hat die jüngste Niederlage von AEK Athen für sich genutzt und die Tabellenführung in der Championship Gruppe zurückerobert. In unserem Wett Tipp heute gehen wir von einem Duell auf Augenhöhe aus.

Der Auftakt in die Meisterschaftsrunde war für PAOK ein Rückschlag. Die 0:1-Niederlage gegen Aris Thessaloniki hatte immerhin einen Hallo-Wach-Effekt, der die große Power in der Offensive zum Leben erweckt hat. Die Gäste haben in ihren vorangegangenen drei Pflichtspielen elf Treffer erzielt und warten nur auf dieses Duell.

Als Titelverteidiger hat AEK Athen die Möglichkeit, erneut die Meisterschaft zu gewinnen. Nur ein Punkt fehlt den „Kitrinomavri“ auf den Tabellenführer. Für unseren Wett Tipp heute haben wir bei NEObet die Quote von 1,72 für „Beide Teams treffen“ im Visier.

Darum tippen wir bei AEK Athen vs PAOK Saloniki auf „Beide Teams treffen“:

PAOK hat in den letzten 3 Pflichtspielen stets „Über 2,5 Tore“ erzielt (insgesamt 11).

Die beste Offensive der griechischen Super League (72 Tore) gastiert beim drittbesten Angriff (66).

AEK Athen (964) und PAOK Saloniki (907) haben mit Abstand die meisten Ballkontakte im gegnerischen Strafraum gesammelt.



AEK Athen vs PAOK Saloniki Quoten Analyse:

Die Hausherren haben in 14 Liga-Heimspielen dieser Saison noch keine Niederlage einstecken müssen (11 S, 3 U). Lasst ihr euch von den Siegquoten bis 1,90 leiten, sollte das nach dem vierten Spieltag der Meisterschaftsrunde weiterhin der Fall sein.

PAOK Saloniki führt derzeit die Meisterschaftsrunde knapp an, hat jedoch keines der letzten fünf direkten Duelle gegen die „Kitrinomavri“ für sich entschieden (1U, 4N). Diese Negativ-Serie spiegelt sich auch in den Quoten in den verschiedenen Sportwetten Apps wider, wo die Schwarz-Weißen in der Spitze eine Quote von 4,33 erhalten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AEK Athen vs PAOK Saloniki Prognose: Zielstrebig Richtung Strafraum

Das Offensivspiel liegt den beiden Top-Teams im Blut. Ligaweit gibt es keine Mannschaft, die mit den Ballberührungen im gegnerischen Strafraum von AEK Athen (964) und PAOK Saloniki (907) konkurrieren kann.

Bislang waren die Gäste das erfolgreichste Team der Saison (72 Tore) und hatte mit 2,5 Toren pro Spieltag die größte Treffer-Anzahl der gesamten griechischen Super League. Dieser Torhunger wurde in den letzten drei Pflichtspielen mächtig angeregt und dank jeweils „Über 2,5 Toren“ der Schwarz-Weißen versorgt.

Auf einen 5:1-Erfolg gegen Dinamo Zagreb folgte ein wichtiger 3:2-Auswärtssieg gegen Panathinaikos Athen. Der anschließende 3:1-Sieg gegen Lamia schloss sich nahtlos an die beiden vorangegangenen Leistungen an.

Allerdings ist das keine Erfolgsgarantie gegen AEK Athen. Die Gastgeber können sich auch auf ihre Akteure im Angriff verlassen. Pro 90 Minuten hat Levi Garcia den besten Torschnitt der Liga (1,21). Nur zwei Plätze dahinter taucht Teamkollege Ezequiel Ponce auf (0,96).

AEK Athen - PAOK Saloniki Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AEK Athen: 1:2 Panathinaikos (A), 1:0 Olympiakos (H), 1:0 Apollon Limassol (A), 4:0 Lamia (H), 3:3 Aris Thessaloniki (A).

Letzte 5 Spiele PAOK Saloniki: 3:1 Lamia (H), 3:2 Panathinaikos (A), 5:1 Dinamo Zagreb (H), 0:1 Aris Thessaloniki (H), 0:2 Dinamo Zagreb (A).

Letzte 5 Spiele AEK Athen vs. PAOK Saloniki: 1:1 (A), 2:0 (H), 2:0 (H), 4:0 (H), 1:0 (A).



Im Gegensatz zu PAOK hat der Titelverteidiger am vergangenen Spieltag eine Niederlage eingesteckt. Mit 1:2 unterlagen die Spieler von Matías Almeyda gegen Panathinaikos Athen, wodurch sie die Tabellenführung wieder an den kommenden Gegner abgeben mussten.

Die Tendenz der letzten Aufeinandertreffen schenkt den Anhängern der Hausherren aber das nötige Vertrauen, diese Niederlage schnellstmöglich zu korrigieren. Vier der letzten fünf Vergleiche schloss AEK Athen erfolgreich gegen PAOK ab - nur das letzte Duell am 22. Spieltag (1:1) endete mit einem Unentschieden.

Obwohl die Siegquoten der Gäste im Bereich von über 3,00 verortet sind, solltet ihr euch vor einer Wette auf einen Heimsieg in Acht nehmen. PAOK hat die letzten sechs Auswärtsspiele in der Super League gewonnen.

Für unseren NEObet Bonus haben wir eine riskante Option herausgesucht, die sich aber extrem lohnen könnte. PAOK hat in 14 Liga-Auswärtsspielen 37 Treffer erzielt und zuletzt die Bemühungen im Angriff wieder hochgefahren. Das erhöht unser Interesse an der Quote von 3,05 für „PAOK Saloniki Über 1,5 Tore“.

Unser AEK Athen - PAOK Saloniki Tipp: Beide Teams treffen

Schon über die gesamte Spielzeit hinweg bewegen sich diese beiden Mannschaften auf Augenhöhe und gewähren sich im Titelkampf keinen Millimeter Raum. Die Offensiven von AEK Athen (2,3 Tore pro Spiel) und PAOK Saloniki (2,5 Tore pro Spiel) gehören zum Besten, was die Super League zu bieten hat.