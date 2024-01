Ägypten - DR Kongo Tipp, Prognose & Quoten | 28.01.2024

Unser Ägypten - DR Kongo Sportwetten Tipp zum Afrika Cup Spiel am 28.01.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute treffen die Ägypter im Achtelfinale des laufenden Afrika Cups auf die Demokratische Republik Kongo. Ohne den verletzten Mo Salah dürfte dies ein Duell auf Augenhöhe werden.

Willkommen zum Duell der beiden Remis-Könige! Beide Teams schafften das Kunststück, mit je drei Unentschieden ins Achtelfinale des Afrika Cups einzuziehen. Damit sind sie die einzig verbliebenen Mannschaften, die noch keinen Sieg im Turnier feiern konnten. Die Defensive der Ägypter zeigte sich mit gleich drei 2:2-Punkteteilungen in der Gruppenphase vor allem defensiv anfällig, während DR Kongo mit erst zwei Treffern offensiv blass blieb.

Wir sehen die Nordafrikaner leicht im Vorteil und wählen daher den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 0,5 Tore“ mit einer Quote von 1,62 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Ägypten vs DR Kongo auf „Doppelte Chance 1X & Über 0,5 Tore“:

Ägypten verlor nur eines der 10 Spiele gegen DR Kongo.

Im Schnitt wurden in den direkten Duellen der beiden Teams 3,1 Tore erzielt.

In den Spielen von Ägypten fallen bei diesem Afrika Cup 4,0 Tore im Schnitt.



Ägypten vs DR Kongo Quoten Analyse:

Die Ägypter werden von den besten Sportwetten Anbietern als leichter Favorit im kommenden Duell mit der DR Kongo gesehen und bekommen auf dem Drei-Weg-Markt eine Siegquote von 2,40 zugewiesen. Der erste Sieg der Demokratischen Republik Kongo gegen Ägypten seit 50 Jahren ist den Buchmachern eine Quote in Höhe von 3,35 wert.

Als wahrscheinlichster Torschütze auf Seiten der Ägypter gilt, in Abwesenheit von Kapitän und Weltstar Mohamed Salah, der Stürmer Mostafa Mohamed mit einer Quote von 3,95. Auf Seiten der DR Kongo wird Mittelstürmer Cedric Bakambu am ehesten ein eigenes Tor im kommenden Spiel zugetraut. Eine Wette darauf erhält eine Quote von 4,40.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ägypten vs DR Kongo Prognose: Kann Ägypten die Defensive stabilisieren?

Die Ägypter um Mohamed Salah spielen bisher ein mehr als durchwachsenes Turnier und konnten sich gerade so mit drei Remis in der Gruppenphase ins Achtelfinale schleppen. Im ersten Spiel gegen Mosambik verhinderte ein getroffener Elfmeter des Kapitäns Salah in der 97. Minute die Niederlage.

Im zweiten Spiel gegen Ghana verletzte sich dann zu allem Überfluss auch noch der mit Abstand beste Spieler der Ägypter, Mohamed Salah. In seiner Abwesenheit trafen mit Mostafa Mohamed und Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt die beiden anderen Stürmer der Nordafrikaner.

Die Demokratische Republik Kongo konnte ebenfalls mit drei Punkten den zweiten Platz ihrer Gruppe sichern. Im ersten Spiel kam man nicht über ein 1:1 gegen Sambia hinaus. Das gleiche Ergebnis stand auch am Ende des zweiten Gruppenspiels auf der Anzeigetafel, dies konnte gegen die hoch favorisierten Marokkaner jedoch durchaus als Erfolg gefeiert werden.

Am dritten Spieltag setzte es dann eine Nullnummer gegen Tansania. Mit erst zwei erzielten Toren stellt die DR Kongo die schwächste Offensive aller Teams im Achtelfinale. Dafür bieten die Mannen von Trainer Sebastien Desabre die viertbeste Defensive des Wettbewerbs auf.

Ägypten - DR Kongo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ägypten: 2:2 Kap Verde (A), 2:2 Ghana (H), 2:2 Mosambik (H), 2:0 Tansania (H), 2:0 Sierra Leone (A).

Letzte 5 Spiele DR Kongo: 0:0 Tansania (A), 1:1 Marokko (A), 1:1 Sambia (H), 1:2 Burkina Faso (H), 0:0 Angola (H).

Letzte 5 Spiele Ägypten vs. DR Kongo: 2:0 (H), 0:0 (H), 6:3 (H), 1:0 (A), 2:1 (H).



Im direkten Vergleich sieht es seit einer langen Zeit ziemlich düster für die Mannen aus Zentralafrika aus. Der letzte Sieg gegen Ägypten gelang beim Afrika Cup im Jahr 1974, den die Kongolesen übrigens auch gewinnen konnten. Zuvor war ihnen dies schon im Jahr 1968 gelungen. Die beste Platzierung in diesem Jahrtausend war der dritte Platz im Jahr 2015.

Ägypten ist der amtierende Rekord-Afrikameister mit insgesamt sieben Titeln, der letzte Gesamtsieg im Wettbewerb gelang jedoch vor 14 Jahren. Stürmer Mostafa Mohamed schoss im laufenden Turnier bisher in jedem Spiel ein Tor, so könnte eine Wette auf einen weiteren Treffer gegen die DR Kongo eine Überlegung wert sein. Diese ließe sich auch hervorragend mit der Nutzung des Winamax Sportwetten Bonus verbinden.

Unser Ägypten - DR Kongo Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 0,5 Tore

Ägypten gewann fünf der letzten sechs Spiele gegen die Demokratische Republik Kongo und erzielte in diesen Partien im Schnitt 2,8 Tore. Aufgrund der bisherigen schwachen defensiven Leistung des Teams von Trainer Rui Vitoria können wir uns jedoch auch das vierte Remis in der regulären Spielzeit in Folge vorstellen, ein Sieg von DR Kongo wäre jedoch schon eine Überraschung.