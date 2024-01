Ägypten - Ghana Tipp, Prognose & Quoten | 18.01.2024

Unser Ägypten - Ghana Sportwetten Tipp zum Afrika Cup Spiel am 18.01.2024 lautet: Überraschend verpassten Rekordsieger Ägypten (2:2) und Ghana (1:2) am ersten Spieltag einen Sieg. Im Wett Tipp heute erwarten wir, dass Ägypten besser mit dem Druck umgeht.

Kapitän Mohamed Salah bewahrte Ägypten am ersten Spieltag vor einer Blamage. Der Spieler des FC Liverpool verwandelte in der siebten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter und rettete seine Nationalmannschaft vor einer Niederlage (2:2). Damit hat der Rekordsieger immer noch einen Zähler mehr als Ghana auf dem Konto. Die „Black Stars“ traf es zum Auftakt noch härter. Erst geriet die Auswahl von Chris Hughton früh in Rückstand, dann kassierte Ghana in der 92. Spielminute das späte Gegentor zur 1:2-Niederlage.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Ägypten“ mit einer Quote von 1,95 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Ägypten vs Ghana auf „Sieg Ägypten“:

Ägypten gewann 3 der letzten 4 Duelle und ist seit November 2013 ungeschlagen gegen Ghana.

Ghana verabschiedete sich bereits bei der letzten Auflage mit nur einem Zähler aus der Gruppenphase.

Ghana erzielte in 4 der letzten 6 Länderspiele kein Tor.

Ägypten vs Ghana Quoten Analyse:

Ägypten ist als letztmaliger Finalist der Quoten-Favorit in diesem Duell. Sollten Mohamed Salah und seine Mitspieler den ersten Sieg in diesem Turnier feiern, könnt ihr euren Einsatz verdoppeln. Das klingt für uns nach einer guten Möglichkeit, um eine Gratiswette zu platzieren.

Für Ghana läuten bereits am zweiten Spieltag die Alarmglocken. Die „Black Stars“ sind nach ihrer Auftaktniederlage zum Siegen verdammt. Bei Wettquoten zwischen 4,10 und 4,75 ist das keine einfache Aufgabe.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ägypten vs Ghana Prognose: Ghana fehlt der offensive Spirit

Während der vergangenen großen Turniere enttäuschte Ghana immer wieder aufs Neue. Beim letzten Afrika Cup verabschiedeten sich die „Black Stars“ mit nur einem Punktgewinn aus der Gruppenphase. Die folgende Weltmeisterschaft war ebenfalls nach der Vorrunde beendet.

Eigentlich sollte bei diesem Afrika-Cup der Erfolg zurückkehren, doch der Auftakt ging vollkommen schief. Ghana verlor mit 1:2 gegen Kap Verde und steht am zweiten Spieltag gegen Ägypten unter großem Druck.

Die größten Fragezeichen wirft die Offensive der „Black Stars“ auf. Ghana erzielte in vier der letzten sechs Länderspiele keinen eigenen Treffer. In keiner der vorangegangenen sechs Begegnungen erzielte Ghana Über 1,5 Treffer.

Ägypten wiederum erzielte während der vorangegangenen vier Auftritte jeweils Über 1,5 Tore und holte im Gegensatz zu Ghana am ersten Spieltag immerhin noch einen Punkt (2:2).

Ägypten - Ghana Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ägypten: 2:2 Mosambik (H), 2:0 Tansania (H), 2:0 Sierra Leone (A), 6:0 Dschibuti (H), 1:1 Algerien (H).

Letzte 5 Spiele Ghana: 1:2 Kap Verde (H), 0:0 Namibia (H), 0:1 Komoren (A), 1:0 Madagaskar (H), 0:4 USA (A).

Letzte 5 Spiele Ägypten vs. Ghana: 1:1 (A), 1:0 (H), 2:0 (H), 2:1 (H), 1:6 (A).

Des Weiteren deutete sich bereits in den vergangenen Aufeinandertreffen eine klare Tendenz zugunsten des Rekordsiegers an. Ägypten verlor keines der vorangegangenen vier Duelle. Vor dem 1:1 in der WM-Qualifikation gewannen Kapitän Salah und Co. drei Vergleiche in Folge.

Passend zur dünnen Torausbeute der letzten Begegnungen unterlag Ghana am ersten Spieltag auch im Vergleich der erwartbaren Tore (1,74:2,99 xG). Ägypten gelangen im Duell mit Mosambik genau 2,0 erwartbare Tore.

Aktuell belegt Ghana den 61. Platz in der FIFA-Weltrangliste, deutlich hinter Ägypten (33.). Können die „Black Stars“ am zweiten Spieltag erneut nur einen Torschuss abgeben (nur ein Torschuss vs. Kap Verde), wird es äußerst eng mit der K.o.-Phase.

Erwartet ihr zum fünften Mal in Folge „Über 1,5 Tore Ägypten“ könnt ihr euch bei Happybet mit einer Quote von 2,45 bereichern.

Unser Ägypten - Ghana Tipp: Sieg Ägypten

Ägypten stand während der letzten Auflage im Finale und war nur ein Elfmeterschießen vom großen Triumph entfernt. Ghana knüpfte am ersten Spieltag an die zuletzt enttäuschenden großen Turniere an und startete mit einer Niederlage. Wir halten den Rekordsieger für zu stark und erwarten einen Dreier der Ägypter.