Ägypten - Mosambik Tipp, Prognose & Quoten | 14.01.2024

Unser Ägypten - Mosambik Sportwetten Tipp zum Afrika Cup Spiel am 14.01.2024 lautet: Der Rekordsieger des Afrika Cups aus Ägypten trifft im Auftaktspiel auf Fußballzwerg Mosambik. Die Nordafrikaner sollten dem Herausforderer in allen Belangen überlegen sein.

Die Nationalmannschaft Ägyptens konnte bisher sieben Mal den Afrika Cup gewinnen, zuletzt jedoch im Jahr 2010. Vor zwei Jahren standen die Mannen von Trainer Rui Vitoria im Finale, scheiterten jedoch im Elfmeterschießen gegen Senegal. Mosambik konnte sich in der Geschichte bisher fünfmal für den Afrika Cup qualifizieren, schied jedoch immer in der Vorrunde aus.

Wir sehen Ägypten mit Weltstar Mohamed Salah klar im Vorteil und wählen den Wett Tipp heute „Sieg Ägypten mit HC -1″ mit einer Quote von 2,05 bei Oddset .

Darum tippen wir bei Ägypten vs Mosambik auf „Sieg Ägypten mit HC -1″:

Ägypten vs Mosambik Quoten Analyse:

Dafür, dass Ägypten bisher alle Spiele gegen Mosambik gewinnen konnte und dabei kein einziges Gegentor einstecken musste, liegt die Siegquote für die Nordafrikaner bei recht stabilen 1,36. Ein Sieg des Außenseiters wird mit einer Quote in Höhe von 9,00 belohnt.

Als wahrscheinlichster Torschütze der Partie kann natürlich nur der zweifache afrikanische Fußballer des Jahres Mohamed Salah gelten, dem für einen Treffer im Spiel eine Quote von 1,83 zugewiesen wird. Wer dem momentan Führenden der englischen Torschützenliste auch beim Afrika Cup Tore am Fließband zutraut, könnte für eine Wette auf ein Tor des Außenstürmers gegen Mosambik den attraktiven Oddset Sportwetten Bonus nutzen, um die Gewinnchancen noch zu erhöhen.

Ägypten vs Mosambik Prognose: Kann Ägypten mal wieder einen Titel gewinnen?

Mohamed Salah ist auch im fortgeschrittenen Fußball-Alter noch eine absolute Wucht. Der unangefochtene Anführer der Ägypter erzielte in den ersten 20 Partien seines Klubs Liverpool starke 14 Tore und steuerte acht Torvorlagen bei. Der Außenstürmer macht mit einem Marktwert von 65 Millionen Euro über die Hälfte des Gesamtwerts des ägyptischen Kaders aus.

Der Rekordmeister des Afrika Cups scheiterte in den letzten drei Jahren zweimal denkbar knapp an der Mission, den achten Titel nach Hause zu holen und verlor jeweils das Finale des Wettbewerbs. Die Generalprobe vor dem anstehenden Turnier gegen Tansania am vergangenen Sonntag gewann die ägyptische Auswahl recht locker mit 2:0.