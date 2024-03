Ajax Amsterdam - Aston Villa Tipp Prognose, Quoten 07.03.

Unser Ajax Amsterdam - Aston Villa Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 07.03.2024 lautet: In einer torreichen Partie zielt unser Wett Tipp heute auf Treffer auf beiden Seiten ab, unabhängig davon, ob Ajax mal gegen Engländer Erfolg hat.

Dem Namen nach könnte die Begegnung zwischen Ajax Amsterdam und Aston Villa auch das Endspiel der UEFA Conference League darstellen. Tatsächlich begegnen sich die beiden Teams aber bereits im Achtelfinale. Für die Niederländer geht es auch darum, eine Horror-Serie gegen englische Klubs zu beenden. Für Ajax gab es gegen Mannschaften aus der Premier League in der Vergangenheit nichts zu holen. In der heimischen Johan Cruyff Arena trauen wir es den Gastgebern aber durchaus zu, dagegenzuhalten.

Wir erwarten eine Partie mit einigen Treffern und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Ajax Amsterdam vs Aston Villa auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Ajax traf in 18 der letzten 19 Pflichtspiele.

In 6 der letzten 7 Pflichtspiele von Aston Villa trafen beide Teams.

In den letzten 7 Pflichtspielen Villas gab es immer mindestens 3 Tore.



Ajax Amsterdam vs Aston Villa Quoten Analyse:

Der schnelle Blick auf die Quotenverteilung der Sportwetten-Anbieter mag ein wenig überraschen. Denn diese schicken Ajax als klaren Außenseiter ins Rennen. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es Quoten bis 4,75. Auf der anderen Seite erhält man für einen Tipp auf die Engländer Wettquoten von höchstens 1,70.

Selbst die „Doppelte Chance 1X“ wirft noch Quoten bis 2,25 ab und ist trotz der miserablen Bilanz der Niederländer gegen englische Klubs einen Versuch wert. Das gilt erst recht, wenn man hierfür eine Gratiswette ohne Einzahlung verwendet. Immerhin spielt Amsterdam zu Hause.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ajax Amsterdam vs Aston Villa Prognose: Offener Schlagabtausch

Die Generalprobe für das bevorstehende Duell mit den Villans ist Ajax Amsterdam geglückt. Am 24. Spieltag der heimischen Eredivisie setzten sich De Ajacieden zuhause mit 2:0 gegen Utrecht durch und machten Boden auf den vierten Platz gut, der in den Niederlanden allerdings nur zur Teilnahme an der Europa League berechtigt.

Wer die Saison von Ajax bisher mitverfolgt hat, der weiß, dass diese eigentlich nur noch mit dem Gewinn der Conference League zu einem versöhnlichen Ende finden kann. Im nationalen Pokal blamierte man sich bei Viertligist USV Hercules (2:3) und in der Eredivisie liegt man mit elf Punkten Rückstand allein auf Rang 3 weit hinter den Erwartungen zurück.

In die K.o.-Phase der Conference League rettete sich Ajax erst am letzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase durch einen 3:1-Erfolg über AEK Athen. In den K.o.-Playoffs der Conference League mühte man sich dann gegen Bodö/Glimt aus Norwegen. Nach einem 2:2 im Hinspiel zu Hause, musste man in Norwegen in die Verlängerung.

Nun kommt mit Aston Villa der wohl schwierigste erste verbliebene Brocken in die Johan Cruyff Arena. Mit englischen Teams hat es Ajax nicht so. Die letzten sechs Duelle mit Klubs aus der Premier League haben die Niederländer alle verloren, inklusive der beiden Partien gegen Brighton in der EL-Gruppenphase im Herbst des Vorjahres.

Ajax Amsterdam - Aston Villa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ajax Amsterdam: 2:0 Utrecht (H), 0:2 Alkmaar (A), 1:1, 2:1 n.V. Bodö/Glimt (A), 2:2 Nijmegen (H), 2:2 Bodö/Glimt (H)

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 3:2 Luton Town (A), 4:2 Nottingham Forest (H), 2:1 Fulham (A), 1:2 Manchester United (H), 1:3 Chelsea (H)

Letztes Spiel Ajax Amsterdam vs Aston Villa: 1:2 (A)



Weiteres gutes Omen für die Villans: In den letzten sechs K.o.-Duellen mit englischen Mannschaften setzte sich Ajax ebenfalls nie durch. Zuletzt erreichten sie in der ersten Runde des UEFA Cups 1974/75 gegen ein englisches Team die nächste Runde. Zudem mischt Aston Villa die Premier League aktuell bekanntlich ordentlich auf.

Die letzten drei PL-Partien hat der Klub aus Birmingham alle gewonnen und steht mit fünf Punkten Vorsprung (allerdings auch bei einem Spiel mehr) vor Tottenham auf dem 4. Platz. Die Champions League ist alles andere als unrealistisch. Die Gruppenphase der Conference League überstanden die Villans mit einer 4-1-1-Bilanz und 12:7 Toren relativ unbeschadet.

Allerdings kassierten sie in fünf der sechs Gruppenspiele Gegentreffer. Auch zuletzt konnten sie in nur einem ihrer letzten sieben Pflichtspiele hinten die Null halten. Meist erzielten sie aber mehr Tore als der Gegner. In den letzten sieben Pflichtpartien von Aston Villa gab es immer mindestens drei Treffer zu sehen. Da auch Ajax in 18 der letzten 19 Pflichtspiele traf, sollten wir uns auf einige Treffer einstellen. Für Wetten auf „Über 3,5 Tore“ gibt es zum Beispiel bei Crazybuzzer eine Quote von 2,23. Wer dort noch kein Konto hat, sollte sich vorab über den Crazybuzzer Einzahlungsbonus informieren.

Unser Ajax Amsterdam - Aston Villa Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

In fünf der letzten sieben Pflichtspiele der Gäste gab es sogar mindestens vier Tore. Auch das ist mit ein Grund, warum wir von einer torreichen Begegnung ausgehen. Das letzte Mal, dass Ajax in einem Heimspiel nicht getroffen hat, liegt fast vier Monate zurück. Allerdings war das erwähnte 2:0 gegen Utrecht auch die erste Heimpartie seit über drei Monaten, in der Amsterdam hinten die Null halten konnte. Mit Aston Villa kommt ein formstarkes Team in die Johan Cruyff Arena, das zuletzt selbst unheimlich gerne getroffen hat.