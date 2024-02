Ajax Amsterdam - Bodö/Glimt Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2024

Unser Ajax Amsterdam - Bodö/Glimt Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 15.02.2024 lautet: Als einstigen Europa-League-Starter sehen wir in unserem Wett Tipp heute die Hausherren aus Amsterdam als heißen Kandidaten auf den Sieg.

Mit einem Remis gegen PSV Eindhoven (1:1) und einer überraschenden Niederlage in Heerenveen (2:3) haben die Schützlinge aus der niederländischen Hauptstadt zuletzt auf nationaler Ebene gehörig Federn gelassen.

In unserem Wett Tipp heute sind die Gastgeber aus Amsterdam zu favorisieren. Für „Sieg Ajax & Über 1,5 Tore“ gewährt Oddset eine Quote von 1,67 .

Darum tippen wir bei Ajax Amsterdam vs Bodö/Glimt auf „Sieg Ajax & Über 1,5 Tore“:

Ajax Amsterdam vs Bodö/Glimt Quoten Analyse:

Die Buchmacher fahren am Markt „1x2″ eine sehr klare Linie und lassen kaum Zweifel am Heimsieg zu. Falls Ajax den Platz als Gewinner verlässt, steht durchschnittlich der 1,50-fache Wetteinsatz im Raum.

Wesentlich höher fällt die Quote der norwegischen Gäste aus. Ein Auswärtssieg bringt nämlich mehr als den 5,5-fachen Wetteinsatz mit sich.

Ajax Amsterdam vs. Bodö/Glimt Prognose: Setzt sich die Qualität der Hauptstädter am Ende durch?

Mit 36 nationalen Meisterschaftstiteln verkörpert Ajax Amsterdam den erfolgreichsten Klub im niederländischen Vereinsfußball. Im Vorjahr reichte es hinter Feyenoord und Eindhoven aber dennoch nur für Rang 3 in der Tabelle und den Einzug in die Play-offs zur Europa League.

Nachdem in diesen Ludogorets ausgeschaltet wurde (4:1, 0:1), gestalteten sich die sechs Gruppenspiele alles andere als erfolgreich. Die ersten beiden Ansetzungen gegen Marseille (3:3) und AEK Athen (1:1) brachten zwei Remis mit sich. Im Anschluss folgten drei Niederlagen am Stück. Lediglich der 3:1-Triumph am letzten Spieltag im Rückspiel gegen AEK Athen stellte Rang 3 und somit das Ticket für die Conference League sicher.