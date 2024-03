Ajax Amsterdam - Chelsea Frauen Tipp, Prognose & Quoten

Unser Ajax Amsterdam - Chelsea Frauen Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 19.03.2024 lautet: Chelsea konnte die Vorrunde ohne Niederlage überstehen (4S, 2U) und dürfte im Wett Tipp heute auch gegen die Niederländerinnen an die Leistung anknüpfen.

AFC Ajax schoss sich kürzlich im niederländischen Pokal mit einem 5:1 gegen Ajax II warm und zog verdient ins Halbfinale ein. Die Konkurrenz ist in der Königsklasse jedoch von einem ganz anderen Kaliber. Die Frauen aus London dominieren gemeinsam mit Manchester City die Premier League. Zuletzt resultierte ein souveräner 3:1-Triumph gegen Arsenal.

In unserem Wett Tipp heute räumen wir zwar den Gästen aus England Vorteile ein, trauen aber beiden Konkurrenten mindestens ein Tor zu. „Beide Teams treffen“ bringt bei Betano eine Quote von 1,78 mit sich.

Darum tippen wir bei Ajax Amsterdam vs Chelsea Frauen auf „Beide Teams treffen“:

Ajax traf bisher einschließlich der Qualifikation in jedem CL-Heimspiel.

Chelsea stellt mit 15 Toren hinter Barcelona (27) und Lyon (25) die beste Offensive im Wettbewerb.

Beide Mannschaften blicken auf Siegesserien und gehen mit breiter Brust ins direkte Duell.



Ajax Amsterdam vs Chelsea Frauen Quoten Analyse:

Wer sein Augenmerk zum klassischen Drei-Weg-Markt richtet, wird recht schnell erkennen, dass dieser einer klaren Rollenverteilung unterliegt. Die Gäste aus London sind als Favorit auf den Sieg gesetzt und bringen eine durchschnittliche Quote von 1,50 mit sich.

Im Falle eines Heimsiegs steht teilweise mehr als der 5,5-fache Wetteinsatz auf der Agenda. Aufgrund des erhöhten Verlustrisikos könnte der Champions-League-Tipp mit einem Sportwetten Gutschein abgesichert werden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ajax Amsterdam vs. Chelsea Frauen Prognose: Hält Ajax zu Hause die Weiße Weste?

Bis Ende Juni 2024 ist der Vertrag von Ajax Trainerin Suzanne Bakker datiert. Jedes gute Spiel in der K.o.-Runde dürfte als positiv für die weiteren Vertragsverhandlungen gelten.

Bisher spielte Ajax in der Königsklasse vor allem auf heimischem Boden stark auf. In der Gruppenphase standen drei Siege zu Buche und alle drei Erfolgserlebnisse kamen im eigenen Stadion zustande. Nur ein Gegentor hat die Abwehr in der Vorrunde zu Hause zugelassen. Der Angriff konnte auf der anderen Seite im eigenen Stadion mit fünf Toren durchaus überzeugen.

Sofern die beiden Qualifikationsrunden für die Gruppenphase berücksichtigt werden, hat Ajax im bisherigen Turnierverlauf insgesamt 18 Tore geschossen und blickt pro Ansetzung auf durchschnittlich zwei Treffer. Dennoch reichte es am Ende hinter PSG nur für Rang 2 in der Gruppe C.

Auf nationaler Ebene belegen die Fußballerinnen aus Amsterdam hinter Twente derzeit den zweiten Tabellenplatz. Zuletzt standen satte fünf Siege am Stück zu Buche. Dennoch beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer momentan sechs Zähler. Die dritte nationale Meisterschaft steht somit vorerst in den Sternen.

Ajax Amsterdam - Chelsea Frauen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ajax Amsterdam: 5:1 Ajax II (A), 2:0 FC Utrecht (A), 3:0 Twente (A), 9:0 FC Eindhoven (A), 5:1 Heerenveen (H).

Letzte 5 Spiele Chelsea Frauen: 3:1 Arsenal (H), 1:0 Everton (A), 1:0 Manchester City (A), 4:0 Leicester City (A), 0:1 Manchester City (H).

Letzte Spiele Ajax Amsterdam vs. Chelsea Frauen: -



Genau wie Ajax konnte auch Chelsea bisher noch nie die Königsklasse gewinnen. Im Vorjahr scheiterten die Engländerinnen am späteren Titelträger aus Barcelona (0:1, 1:1). In der aktuellen Champions-League-Saison gaben sich die Kickerinnen von Trainerin Emma Hayes, die den Klub bereits seit August 2012 an der Seitenlinie betreut, keine Blöße und sollten die Vorrunde auf Platz 1 beenden.

Vier Siege und zwei Remis zierten das Konto der „Chelsea Women“. Zwei der vier Erfolge kamen auf gegnerischem Boden zustande. Darüber hinaus wurden beim 2:2 gegen Real Madrid in der Fremde die Punkte geteilt. Mit neun Auswärtstoren ist die Offensive extrem gefährlich und muss sich auch in Amsterdam nicht verstecken. Nur in einem der insgesamt drei Fernduelle konnte hinten die Null gehalten werden. Zwei der drei Begegnungen in der Fremde endeten mit beiderseitigen Toren.

Im englischen Oberhaus haben die Frauen aus London zuletzt sechs von sieben Spieltagen gewonnen. Die einzige Niederlage musste gegen Manchester City (0:1) hingenommen werden. Wer seinen Ajax Amsterdam Chelsea Tipp auf mobilem Wege platzieren möchte, könnte zum Beispiel die CrazyBuzzer App nutzen. Neukunden wird der Einstieg ins Wett-Abenteuer mit bis zu 100 Euro Wettbonus plus 5 Euro Gratiswette versüßt.

Unser Ajax Amsterdam - Chelsea Frauen Tipp: Beide Teams treffen

Beide Konkurrenten warten weiterhin auf den ersten großen internationalen Titel im Frauenfußball. Die deutlich besseren Karten für den Einzug ins Halbfinale haben die Frauen aus London. Bereits im Vorjahr konnte nämlich das Semifinale erreicht werden.

Spielerisch sind die „Chelsea Women“ das bessere Team. Ajax hat hingegen zu Hause im Turnier seinen Zug zum Tor eindrucksvoll unter Beweis gestellt und sollte auch gegen Chelsea für einen Treffer zu haben sein.