Ajax Amsterdam - Frankfurt Tipp, Prognose, Quoten 6.3.25

Unser Ajax Amsterdam - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 06.03.2025 lautet: Die Buchmacher rechnen am Donnerstag mit einem torreichen Duell auf Augenhöhe. Diese Einschätzung können wir in unserem Wett Tipp heute nur unterstützen.

Die bisher so tolle Saison der Eintracht bekam zuletzt zwei Dämpfer verpasst. In den Duellen an den letzten beiden BL-Spieltagen gegen Bayern und Bayer waren die Frankfurter chancenlos. So ist das Polster auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz auf zwei Punkte zusammengeschmolzen.

Am Donnerstag geht es immerhin im Lieblingswettbewerb der Hessen weiter, doch auch im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League müssen die Männer von Coach Dino Toppmöller aufpassen. Ein frühes Aus wäre sicherlich ein Stimmungskiller. Die Aufgabe in unserer Ajax Amsterdam Frankfurt Prognose gestaltet sich wahrlich nicht einfach.

Wir gehen von einem engen Duell auf Augenhöhe aus und spielen den Ajax Amsterdam Frankfurt Wett Tipp heute "Beide Teams treffen".

Darum tippen wir bei Ajax Amsterdam vs Frankfurt auf “Beide Teams treffen”:

Frankfurt wartet in der Europa League seit 9 Spielen auf eine Weiße Weste

Die Offensive von Ajax ist im Europapokal mit 10 verschiedenen Torschützen (EL-Höchstwert) besonders schwer auszurechnen

Die Eintracht blieb in den vergangenen 21 EL-Partien lediglich einmal ohne eigenen Treffer

Ajax Amsterdam vs Frankfurt Quoten Analyse:

Die Ajax Amsterdam vs Frankfurt Quoten sind so ausgeglichen, dass man fast von einem 50/50-Spiel ausgehen kann. Während der Heimvorteil für die Hausherren spricht, haben die Gäste beim Marktwert (288 zu 186 Mio. Euro) die Nase vorne.

Daraus ergibt sich eine Siegquote von maximal 2,50 für einen Heimsieg. Ein Erfolg der Gäste wird dagegen bei den besten Buchmachern mit Ajax Amsterdam gegen Frankfurt Wettquoten zwischen 2,62 und 2,74 belohnt.

Ajax Amsterdam vs Frankfurt Prognose: Der AFC setzt auf die Heimstärke

In der vergangenen Saison machte der niederländische Rekordmeister eine der schlimmsten Krisen seiner Vereinsgeschichte durch. Die “Godenzonen” waren erstmals bis auf den letzten Platz in der Eredivisie abgerutscht, doch am Ende zog der AFC doch noch in die Europa League ein. Im vergangenen Sommer wurde trotzdem ein Neuanfang eingeleitet. Der “Amsterdamsche Football Club” hat überraschend schnell die Kurve gekriegt. Nach 24 Spieltagen führt Ajax die Tabelle der heimischen Liga mit acht Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger PSV Eindhoven an.

Vor allem daheim kann die Mannschaft mit elf Siegen, einem Remis und 30:7 Toren in zwölf Spielen eine tolle Bilanz vorweisen. Zudem stellen die “Godenzonen” die beste Abwehr der Liga (18). Die EL-Ligaphase hatten die Amsterdamer mit 13 Punkten (4S, 1U, 3N) auf Rang 12 beendet. In der Zwischenrunde stand der AFC nach einem 2:0-Auswärtssieg bei Saint-Gilloise schon vor dem sicheren Weiterkommen, doch nach einem frühen 0:2-Rückstand und einer Roten Karte gegen Davy Klaassen kamen die Hausherren erst in der Verlängerung weiter. Im laufenden Wettbewerb steht Ajax bei der „Shooting Accuracy“ (60,4 Prozent) und den “Weißen Westen” (4) jeweils auf Platz 3.

Die letzten zwei Spiele haben gezeigt, dass Frankfurt noch nicht so weit ist, um gegen die Bundesliga-Top-Teams Bayern und Bayer zu bestehen. Null Punkte und ein Torverhältnis von 1:8 lautet die klare Bilanz aus beiden Partien. Die Eintracht leistete sich dabei einfach zu viele individuelle Aussetzer und Ballverluste. Trotzdem konnte die Mannschaft von Coach Dino Toppmöller den dritten Rang noch behaupten. Mit dem 3:1 daheim gegen Kiel konnte die SGE gerade mal eines der letzten sieben Pflichtspiele gewinnen (3U, 3N). Vor allem in der Fremde setzte es in den vergangenen acht Gastspielen fünf Niederlagen (1S, 2U).

Mit 33 Punkten nach 17 Spieltagen hatte der Verein die zweitbeste Hinrunde seiner Historie gespielt. Zudem holten die Adlerträger unter Trainer Toppmöller in 16 Spielen nach Rückständen noch 26 Punkte (Top 3 in der BL). Im Winter musste man aber Angreifer Omar Marmoush zu Manchester City ziehen lassen. Dieser Abgang konnte noch nicht kompensiert werden. Die EL-Ligaphase hatte die Eintracht mit 16 Punkten (5S, 1U, 2N) auf einem tollen fünften Platz abgeschlossen. Eine Statistik ist wichtig für unseren Ajax Amsterdam Frankfurt Tipp: Seit neun Auswärtsspielen im Europapokal warten die Hessen auf ein Spiel ohne Gegentor.

Ajax Amsterdam - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ajax Amsterdam: 1:0 Almere City (A), 2:0 Go Ahead Eagles (H), 1:2 Union Saint-Gilloise (H), 4:0 Heracles Almelo (H), 2:0 Union Saint-Gilloise (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:4 Leverkusen (H), 0:4 Bayern München (A), 3:1 Holstein Kiel (H), 1:1 Gladbach (A), 1:1 Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele Ajax Amsterdam vs Frankfurt: - .

Der direkte Vergleich liefert uns bei der Ajax Amsterdam Frankfurt Prognose keine Hilfestellung, denn beide Vereine treffen am Donnerstag erstmals aufeinander. Ajax ist aber daheim gegen Mannschaften aus der Bundesliga traditionell stark. In den vergangenen 21 Heimspielen setzte es nur eine Niederlage (17S, 3U).

Frankfurt bestritt bisher zwei K.o.-Duelle gegen Teams aus den Niederlanden und setzte sich in beiden Fällen durch. Diese Partien stammen aber aus den Spielzeiten 1979/80 und 1980/81. Zudem gingen hier beide Auswärtsspiele verloren.

In 88 Prozent der UEFA Europa League Spiele dieser Saison hat die Eintracht das erste Tor im Spiel erzielt. Dieses Wissen nutzen wir für den Ajax Amsterdam Frankfurt Tipp “1. Tor Frankfurt”.

Dafür bekommt ihr eine Quote von 2,00.

So seht ihr Ajax Amsterdam - Frankfurt im TV oder Stream:

06. März 2025, 21 Uhr, Johan Cruyff Arena, Amsterdam

Übertragung TV: RTL

Übertragung Stream: RTL+

Die gute Nachricht für alle Fußball-Fans lautet: Das Spitzenspiel zwischen Ajax und Frankfurt ist am Donnerstag im Free-TV zu sehen. Die Übertragung auf RTL beginnt schon um 20:15 Uhr.

Der Anpfiff in der Johan Cruyff Arena von Amsterdam erfolgt dann um 21 Uhr. Die Partie ist im Stream auch auf RTL+ zu sehen.

Ajax Amsterdam vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ajax Amsterdam: Matheus - Gaaei, Rugani, Baas, Hato - Fitz-Jim, Traoré, Taylor - Berghuis, Brobbey, Godts

Ersatzbank Ajax Amsterdam: Gorter, Pasveer (Tor), Janse, Kaplan, Verschuren, van den Boomen, Konadu, Mokio, Edvardsen, Henderson, Lucas Rosa

Startelf Frankfurt: Trapp - Kristensen, Tuta, Theate, Brown - Skhiri, Larsson, Knauff, M. Götze - Ekitiké, Wahi

Ersatzbank Frankfurt: Kaua Santos (Tor), Amenda, Dahoud, Uzun, Collins, Höjlund, Batshuayi, Bahoya, Nkounkou

Natürlich schauen wir bei der Ajax Amsterdam Frankfurt Prognose auch auf die möglichen Aufstellungen. Die Gäste müssen am Donnerstag auf Abwehrchef Robin Koch verzichten.

Dafür steht Tuta nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung. Bei den Hausherren fallen der gesperrte Klaassen und der verletzte Weghorst aus.

Unser Ajax Amsterdam - Frankfurt Tipp: Beide Teams treffen

Die Europa League ist der Lieblingswettbewerb der Frankfurter. In diesem zeigt die Eintracht noch mal ein ganz anderes Gesicht als in der Bundesliga, doch die Männer von Coach Dino Toppmöller müssen gewarnt sein.

Der niederländische Rekordmeister ist ein schwieriges Los. Ajax ist wieder die Nummer 1 in der Eredivisie und ist vor allem gegen deutsche Mannschaften besonders heimstark. Am Ende rechnen wir mit Toren auf beiden Seiten, denn die Eintracht tut sich mit “Weißen Westen” in der Europa League etwas schwer, konnte aber in den vergangenen 21 Europa-League-Partien 20 Mal selbst mindestens einmal ins Schwarze treffen.