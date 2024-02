Ajax Amsterdam - PSV Eindhoven Tipp, Prognose, Quote|3.2.

Unser Ajax Amsterdam - PSV Eindhoven Sportwetten Tipp zum Eredivisie Spiel am 03.02.2024 lautet: Peter Bosz dominiert mit PSV Eindhoven in dieser Spielzeit den niederländischen Fußball. In unserem Wett Tipp heute haben wir vor allem die Quoten der Gäste auf dem Radar.

PSV Eindhoven gibt in der Eredivisie den Ton an, ist nach 19 Spieltagen ungeschlagener Tabellenführer (18S, 1U) und hat ein 12-Punkte-Polster auf Rang zwei (Feyenoord) aufgebaut. Am kommenden Spieltag ist die Auswahl von Peter Bosz in Amsterdam gefordert. Ajax hat große Schwierigkeiten in der Defensive, ließ durchschnittlich 1,8 Gegentore pro Partie zu (12.). Damit sind die „Godenzonen“ kein Titelkandidat.

In unserem Wett Tipp heute spielen wir bei Oddset zu einer Quote von 2,00 „Sieg PSV Eindhoven“.

Darum tippen wir bei Ajax Amsterdam vs PSV Eindhoven auf „Sieg PSV Eindhoven“:

PSV ist ungeschlagen und gewann 18 von 19 Partien in der Eredivisie (1.).

PSV blieb an 12 von 19 Spieltagen ohne Gegentor (1.), während Ajax mit 1,8 Gegentoren pro Spieltag eine der schwächeren Defensiven stellt (12.).

PSG gewann die letzten 6 direkten Aufeinandertreffen. Zuletzt entschieden die Bosz-Schützlinge das Duell am 10. Spieltag mit 5:2 für sich.

Ajax Amsterdam vs PSV Eindhoven Quoten Analyse:

PSV Eindhoven ist der Konkurrenz in der Eredivisie enteilt. Wie groß der Leistungsunterschied ist, sollte an 21 Punkten Vorsprung auf Ajax (5.) sichtbar werden. Trotzdem vergeben die Sportwettenanbieter Siegquoten bis 2,02 für einen weiteren Dreier der Rood-Witten.

Ajax ist seit der Niederlage im direkten Duell am 10. Spieltag (2:5) ungeschlagen (7S, 2U). Das honorieren die Buchmacher, indem sie die Hausherren mit Wettquoten zwischen 3,25 und 3,50 ausstatten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ajax Amsterdam vs PSV Eindhoven Prognose: Beachtliche Unterschiede in der Defensive

Ein Stolperstart mit drei Siegen an den ersten zehn Spieltagen rückte Ajax aus der Konversation um den Titel. Sogar ein Trainerwechsel wurde Ende Oktober des vergangenen Jahres vorgenommen. Seitdem haben sich die Ergebnisse stabilisiert und Amsterdam ist seit dem zehnten Spieltag ungeschlagen.

Die verbesserten Leistungen haben die Hausherren zwar wieder zu einer Top-5-Mannschaft in der Eredivisie werden lassen, für mehr reicht es in dieser Spielzeit allerdings nicht.

Die offensichtlichste Erklärung dafür ist das Verhalten in der Abwehr. Ajax erlaubte der Konkurrenz bislang 1,8 Gegentore pro Spieltag (12.) und konnte in keinem der letzten sechs Ligaspiele die Null halten. Stattdessen kassierte der Tabellen-Fünfte in drei seiner vorangegangenen vier Auftritte mindestens zwei Gegentore.

Im Defensivverbund des Tabellenführers aus Eindhoven sucht die Liga-Konkurrenz vergeblich nach gefährlichen Räumen. PSV hielt in zwölf von 19 Begegnungen den eigenen Kasten sauber (1.) und erlaubte pro Spieltag die wenigsten Gegentore der gesamten Eredivisie (0,4).

Ajax Amsterdam - PSV Eindhoven Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ajax Amsterdam: 4:2 Heracles (A), 4:1 Waalwijk (H), 3:2 GA Eagles (A), 2:1 Hannover (A), 0:3 Hannover (A).

Letzte 5 Spiele PSV Eindhoven: 2:0 Almere (H), 0:1 Feyenoord (A), 1:1 Utrecht (A), 3:1 Twente (H), 3:1 Excelsior (H).

Letzte 5 Spiele Ajax Amsterdam vs. PSV Eindhoven: 2:5 (A), 2:3 n.E. (H), 0:3 (A), 1:2 (H), 3:5 (H).

Schon seit längerem scheint PSV der Mannschaft aus Amsterdam einen Schritt voraus zu sein. Die letzten sechs direkten Duelle der beiden niederländischen Top-Teams gingen allesamt an die Gäste aus Eindhoven.

Diese zeigten sich im Laufe dieser Spielzeit nicht nur defensiv kaum schlagbar, sondern lieferten regelmäßig ein offensives Feuerwerk ab. Sogar im Vergleich zu Ajax (42,9 xG) erzielten die Boeren deutlich mehr erwartbare Tore (59,5 xG).

Noch bemerkenswerter ist der Unterschied bei erspielten Großchancen. Auch in dieser Statistik sind 104 sogenannte Big Chances unübertroffen. Arsenal belegt weit dahinter mit 67 Großchancen den dritten Platz.

Wir können uns somit auf jeden Fall vorstellen, dass die Gäste den ersten Treffer der Partie erzielen. Spielt ihr diese Wette bei Oddset, erhaltet ihr eine Wettquote von 1,70. Gerne könnt ihr dafür diesen Oddset Bonus verwenden.

Unser Ajax Amsterdam - PSV Eindhoven Tipp: Sieg PSV Eindhoven

Die Defensive der Hausherren (1,8 Gegentore pro Spiel) kann dem besten Angriff der Liga (3,3 Tore pro Partie) nicht genügend Aufgaben stellen, während die Abwehr der Gäste (0,4 Gegentore pro Spieltag) durchaus in der Lage ist, den Ajax-Angriff aus dem Rhythmus zu bringen.