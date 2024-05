Al Ahly - Esperance Tipp, Prognose & Quoten | 25.05.2024

Unser Al Ahly - Esperance Sportwetten Tipp zum CAF Champions League Finale am 25.05.2024 lautet: Ein chancenarmes Final-Hinspiel endete mit einem 0:0. Für unseren Wett Tipp heute zum Rückspiel sehen wir die Hausherren in der klaren Favoritenrolle.

Al Ahly ist der erfolgreichste Klub im Wettbewerb, wuchtete bereits elf Mal den Pokal in die Höhe und gewann zuletzt drei von vier Ausgaben der CAF Champions League. Das entscheidende Rückspiel wird im Cairo International Stadium ausgetragen, wodurch die Favoritenrolle der Hausherren verstärkt wird. Esperance hat die Hoffnungen auf den ersten Titel seit 2019 längst noch nicht aufgegeben. Beide Mannschaften waren im Laufe des Wettbewerbs nur schwer zu bezwingen und hielten fast in jeder Partie die Null.

Unser Wett Tipp heute kürt aber einen Sieger. Bei Betano spielen wir eine Quote von 1,70 für einen “Sieg Al Ahly”.

Darum tippen wir bei Al Ahly vs Esperance auf “Sieg Al Ahly”:

Al Ahly vs Esperance Quoten Analyse:

Die Quoten in den Sportwetten Apps verschaffen euch im Vorfeld dieses Rückspiels einen klaren Eindruck über die Rollenverteilung. Al Ahly hat drei der letzten vier Ausgaben der CAF Champions League gewonnen und wird mit einer maximalen Siegquote von 1,70 ins entscheidende Spiel geschickt.

Esperance gewann den letzten Titel in der CAF Champions League 2019, scheiterte letztes Jahr im Halbfinale gegen Al Ahly und hat aktuell nicht die beste Form im Rücken. Für einen Dreier der Gäste aus Tunis verteilen die Buchmacher in der Spitze eine Siegquote von 5,75.

Al Ahly vs Esperance Prognose: Erfolgreiche Titelverteidigung

Der Schweizer Marcel Koller trainiert Al Ahly seit September 2022 und hat in hundert Pflichtspielen mit dem amtierenden ägyptischen Meister und Pokalsieger einen gigantischen Punkteschnitt von 2,26 Zählern.

Mit seiner Mannschaft dominierte der 63-Jährige die bisherigen Partien in der CAF Champions League. Al Ahly absolvierte bislang 13 Begegnungen in der aktuellen CAF-CL-Ausgabe und hat nur ein einziges Gegentor zugelassen.

Zu Hause fühlte sich “El Watanniyah” pudelwohl, gewann fünf von sechs Partien und legte währenddessen ein traumhaftes Torverhältnis von 13:0 auf. Mit dieser Dominanz ist der vierte CAF-Titel in den fünf vorangegangenen Spielzeiten eine vermeintlich sichere Angelegenheit.

Dafür spricht auch die direkte Bilanz gegen Esperance. Letztes Jahr gewann Al Ahly beide Halbfinal-Duelle gegen die Tunesier und ist, inklusive des 0:0 aus dem diesjährigen Hinspiel, nur in vier von 23 direkten Aufeinandertreffen geschlagen worden.

Al Ahly - Esperance Statistik & Bilanz:

Die Gäste werden aktuell von Miguel Cardoso auf das Rückspiel vorbereitet. Der Portugiese hat das Traineramt beim tunesischen Tabellenführer im Januar 2024 übernommen und nur zwei Niederlagen in 15 Pflichtspielen hinnehmen müssen.

Allerdings kassierte Esperance diese zwei Niederlagen in den letzten vier Auftritten. Das zeichnet ein recht passendes Bild über die aktuelle Form. Der CAF-Sieger von 2019 gewann nur eines seiner letzten fünf Pflichtspiele.

Ebenso wie Al Ahly kann Esperance der eigenen Defensive vertrauen. Diese hat bisher in der regulären Spielzeit ebenfalls zwölf von 13 Partien dieser CAF-Champions-League ohne Gegentreffer beendet.

Das Hinspiel bot einen guten Eindruck darüber, was in diesem Duell nicht erwartet werden kann: Tore! Acht der letzten neun CAF-Auftritte von Esperance wurden mit “Unter 1,5 Toren” in der Begegnung abgepfiffen.