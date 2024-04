Alaves – Atletico Madrid Tipp, Prognose, Quoten | 21.4.2024

Unser Alaves - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 21.04.2024 lautet: Das Champions-League-Aus dürfte die Madrilenen noch beschäftigen und auch im Match gegen Alaves nachwirken. Unser Wett Tipp heute zielt auf Tore auf beiden Seiten ab.

Aufsteiger Alaves aus der baskischen Provinz Álava ging zuletzt dreimal am Stück in La Liga leer aus und ließ jeglichen Offensivdrang vermissen. Seit drei Begegnungen warten die Recken von Trainer Luis García auf einen Torerfolg. Atletico Madrid hingegen musste unter der Woche in der Königsklasse in Dortmund einen Dämpfer hinnehmen. Nach dem 2:4 schied Atletico im Viertelfinale aus und fokussiert sich fortan auf die Liga.

Obwohl wir die Gäste aus Madrid leicht favorisieren, raten wir von einer Drei-Weg-Wette ab und spielen unseren Wett Tipp heute auf „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,98 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Alaves vs Atletico Madrid auf „Beide Teams treffen“:

Die Basken trafen unabhängig vom Austragungsort in 6 der letzten 7 Aufeinandertreffen mit Atletico.

Deportivo verpasste nur in einem der jüngsten 6 La-Liga-Heimspiele einen eigenen Treffer.

Atleticos Offensive ist mit 22 Liga-Toren in der Ferne nicht zu unterschätzen.

Alaves vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Tipp-Freunde, die ihren Fokus bewusst auf den Wettmarkt „1x2″ ausgerichtet haben, werden recht schnell erkennen, dass die Gäste aus Madrid leicht favorisiert sind und eine durchschnittliche Quote von 1,95 aufzeigen. Absolut nachvollziehbar, da „Los Colchoneros“ vier der vergangenen sieben Gastauftritte im Estadio Mendizorrotza siegreich gestalteten.

Dennoch stand zuletzt eine enttäuschende 0:1-Niederlage zu Buche. Ein erneuter Triumph der Hausherren wird mit teilweise mehr als dem vierfachen Wetteinsatz versüßt. Um keine eigenen Verluste bei einer risikobehafteten Wette zu erleiden, könnte sich die Nutzung von Gratiswetten anbieten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Alaves vs. Atletico Madrid Prognose: Findet Alaves seinen Torinstinkt wieder?

Sofern berücksichtigt wird, dass Alaves als Aufsteiger in die aktuelle Saison gestartet ist, sind die Leistungen durchaus positiv zu bewerten. Immerhin belegt die Elf von Trainer Luis García, der den Klub im Vorjahr ins spanische Oberhaus führte, Platz 14 und zeigt satte sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone auf.

Dennoch hatten die letzten Spiele einen faden Beigeschmack. Dreimal gingen die Schützlinge aus dem Baskenland am Stück leer aus und verpassten zudem in allen drei Begegnungen einen eigenen Treffer. Zwei der drei Misserfolge kamen jedoch in der Ferne zum Vorschein.

21 der bisherigen 32 erbeuteten Punkte holte Deportivo auf heimischem Boden. Nur in einem der jüngsten sechs Heimspiele verpasste der Aufsteiger einen eigenen Treffer. Die Abwehr musste sich zu Hause 17 Gegentore ankreiden lassen und hielt vier Mal in 15 Liga-Heimspielen die Null.

Alaves - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alaves: 0:2 FC Granada (A), 0:1 Real Sociedad (H), 0:2 Athletic Bilbao (A), 1:0 Rayo Vallecano (H), 0:1 CA Osasuna (A)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 2:4 Borussia Dortmund (A), 3:1 Girona (H), 2:1 Borussia Dortmund (H), 2:1 FC Villarreal (A), 0:3 FC Barcelona (H)

Letzte Spiele Alaves vs. Atletico Madrid: 1:2 (A), 1:4 (A), 1:0 (H), 0:1 (A), 1:2 (H)

Seit 2017 schaffte Atletico Madrid nicht mehr den Sprung ins Champions-League-Halbfinale. Auch in dieser Saison schieden die Spanier im Viertelfinale gegen Dortmund (2:1, 2:4) aus. Da die Elf von Trainer Diego Simone auch im Pokal gegen Bilbao (0:1, 0:3) den Kürzeren zog, liegt der Fokus nun einzig und allein auf der nationalen Liga. Im spanischen Oberhaus beanspruchen „Los Colchoneros“ derzeit den vierten Platz und wären somit für die Königsklasse qualifiziert. Selbst im Falle einer Pleite wäre Rang 4 aufgrund des Vier-Punkte-Polsters auf Bilbao vorerst fix.

Obwohl die vergangenen beiden Liga-Spieltage gegen Villarreal (2:1) und Girona (3:1) Erfolgserlebnisse mit sich brachten, haben die Mannen von Simeone zuletzt in der Ferne gehörig Federn gelassen. Im spanischen Oberhaus wurde nämlich nur eines der jüngsten fünf Auswärtsspiele erfolgreich gestaltet (2U, 2N). Die einst so starke Defensive der „Rojiblancos“ hielt wettbewerbsübergreifend in keinem der letzten elf Pflichtspiele hinten die Null. Trotzdem gehört die Offensive zu den besten der Liga und brachte 59 Tore zustande.

Álvaro Morata und Antoine Griezmann sind mit 14 bzw. 13 Saisontoren die besten Angreifer in den eigenen Reihen. Sollte Letzterer gegen Deportivo treffen, gewährt Tipwin eine Quote von 2,80. Umfassende Informationen zum Wettanbieter, den Quoten sowie dem Neukundenbonus sind unserer umfassenden Tipwin Bewertung zu entnehmen.

Unser Alaves – Atletico Madrid Tipp: Beide Teams treffen

Spielerisch sind die Gäste aus Madrid das bessere Team und zeichnen sich nicht ohne Grund anhand des mehr als vierfachen Kader-Marktwerts aus. Dennoch haben die letzten Spiele der „Rojiblancos“ vor allem defensive Probleme ans Licht gebracht. Unter der Woche setzte es in Dortmund satte vier Gegentore. Wir rechnen gegen die Basken mit einem engen Match, das Tore auf beiden Seiten mit sich bringt.