Alaves - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 03.02.2024

Unser Alaves - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 03.02.2024 lautet: Sieben Plätze trennen beide Konkurrenten in der Tabelle voneinander. Ähnlich der Tabellensituation sind auch in unserem Wett Tipp heute die Rollen klar verteilt.

Mal abgesehen vom 0:2 gegen Bilbao im spanischen Pokal holte Deportivo Alaves drei Siege in La Liga in Folge. Der amtierende spanische Meister aus Barcelona behielt in vier der jüngsten fünf Liga-Duelle die Oberhand und rangiert derzeit auf Platz 4 der Tabelle. Dennoch ist die Titelverteidigung recht unwahrscheinlich.

In unserem Wett Tipp heute gelten die Katalanen als Favorit. Für „Sieg Barcelona“ hält Intertops eine Quote von 1,80 bereit.

Darum tippen wir bei Alaves vs Barcelona auf „Sieg Barcelona“:

Alaves gestaltete nur eines der letzten 3 Liga-Heimspiele siegreich (2N).

Neben Girona und Real Madrid verkörpert Barça das stärkste Auswärtsteam der Liga (5S, 5U).

Seit Dezember 2001 haben die Katalanen nicht mehr im Estadio Mendizorrotza verloren (5S, 3U).



Alaves vs Barcelona Quoten Analyse:

Am klassischen Markt „1x2″ werden die Gäste aus Barcelona als leichter Favorit gehandelt und zeichnen sich durch die niedrigste Wettquote aus. Der Auswärtssieg wird mit einem Wert von durchschnittlich 1,80 bewertet.

Keines der letzten acht Heimspiele gegen die Katalanen haben die Recken aus dem Baskenland siegreich gestaltet. Tipp-Freunde, die entgegen dieser Statistik wetten, dürfen sich im Falle eines Heimsiegs über mehr als den 4,5-fachen Wetteinsatz freuen. Diese Wette könnte mit dem Intertops Bonus ohne Einzahlung gespielt werden, um eigene Verluste auszuschließen. Recht ausgeglichen verhalten sich die Alaves Barcelona Wettquoten am Markt „Mehr als 2,5 Tore“. Dort zeichnet sich eine marginale Tendenz zu mindestens drei Treffern ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Alaves vs. Barcelona Prognose: Setzen die Basken den positiven Trend fort?

Als Aufsteiger hat Alaves mit dem Klassenerhalt ein Hauptziel vor Augen. Nachdem die ersten 19 Spieltage nur vier Siege mit sich brachten (5U, 10N), sollte zuletzt eine deutliche Leistungssteigerung bewerkstelligt werden.

Mit neun Punkten aus den vergangenen drei Liga-Duellen kletterten die Mannen von Trainer Luis Garcia auf Platz 11 der Tabelle.

Fünf der bisherigen sieben Erfolgserlebnisse resultierten auf heimischem Boden. Zudem mussten ein Remis und vier Niederlagen zu Hause akzeptiert werden.

Alaves hat auf heimischem Boden eine defensive Spielausrichtung und verpasste in vier der zehn Partien einen eigenen Treffer. Satte 80 Prozent der Heimspiele endeten mit weniger als 2,5 Toren.

Alaves - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alaves: 3:0 Almeria (A), 1:0 Cadiz (H), 0:2 Bilbao (A), 3:2 Sevilla (A), 1:0 Real Betis (H).

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 Osasuna (H), 3:5 Villarreal (H), 2:4 n.V. Bilbao (A), 4:2 Real Betis (A), 3:1 Unionistas (A).

Letzte Spiele Alaves vs. Barcelona: 1:2 (A), 0:1 (H), 1:1 (A), 1:5 (A), 1:1 (H).



Seitdem Barcelona in der Copa del Rey gegen Bilbao (2:4 n.V.) ausgeschieden ist, liegt der Fokus auf dem spanischen Oberhaus und der Champions League, wobei der Rückstand auf Spitzenreiter FC Girona mittlerweile auf acht Punkte angewachsen ist. Die 28. spanische Meisterschaft und somit die Titelverteidigung rücken vorerst in weite Ferne.

Dennoch sind die Katalanen in den Stadien des Gegners nicht zu unterschätzen und nach wie vor ungeschlagen. Fünf Siege und fünf Remis lassen auf ein gewisses Maß an Auswärtsstärke schließen. Nach Girona (27) und Real Madrid (26) wurden die meisten Punkte aus den gegnerischen Stadien entführt, 20 waren es an der Zahl.

Vier der bisherigen fünf Auswärtserfolge kamen nur mit einem Tor Vorsprung zustande. Defensiv steht Barça nicht immer sicher und hielt nur in zwei der bisherigen zehn Partien auf gegnerischem Boden einen „Clean Sheet“. Die Offensive blickt auf 19 Auswärtstore und verpasste nur in einem Fernduell in La Liga einen eigenen Treffer.

Mit 23 Toren schoss Robert Lewandowski in der vergangenen Spielzeit die Katalanen zur Meisterschaft. In der aktuellen Saison hat der 35-jährige Pole noch gehörig Sand im Getriebe und verbuchte lediglich acht Tore in 20 Begegnungen. Seit nunmehr sechs Spieltagen wartet der Neuner auf einen Torerfolg. Wer auf der Suche nach einem Sportwetten Bonus für seinen Alaves Barcelona Tipp ist, könnte einen Blick in unseren Sportwetten Bonus Vergleich werfen, um die Spreu vom Weizen zu trennen.

Unser Alaves - Barcelona Tipp: Sieg Barcelona

Beim Duell zwischen einem Aufsteiger und dem amtierenden spanischen Meister sind die Rollen bereits vor dem Kick-off mehr als deutlich verteilt. Alles andere als ein Auswärtssieg würde uns überraschen. Die Katalanen sind kein gern gesehener Gast im Estadio Mendizorrotza. Seit Dezember 2001 wartet Alaves zu Hause auf ein Erfolgserlebnis gegen Barça. Fünf der letzten sechs Heimspiele gegen die Katalanen gingen verloren.