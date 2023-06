Alaves - Eibar Tipp, Prognose & Quoten | 08.06.2023

Unser Alaves - Eibar Tipp zum La Liga 2 Playoff Spiel am 08.06.2023 lautet: Neben Levante ist mit Alaves ein zweiter Vorjahres-Absteiger in den Relegationsspielen gesetzt. Nach dem 1:1 aus dem Hinspiel stehen die Chancen nicht schlecht, das Ticket für das Finale zu lösen.

Im Hinspiel der La-Liga-2-Playoffs erwischte „El Glorioso“ einen guten Start in der spanischen Kleinstadt Eibar. Nur neun Minuten waren verstrichen, als Mamadou Sylla die Gäste in Front brachte. Hierbei handelte es sich jedoch um den einzigen Torschuss, den der Absteiger über das gesamte Match abgab. Mit dem Pausenpfiff gelang den Gastgebern durch Stoichkov der nicht unverdiente Ausgleich. Neben der Gelb-Roten Karte von Eibars Kapitän Anaitz Arbilla, der somit im Rückspiel fehlt, brachte der zweite Durchgang nur wenige Highlights.

Im Rückspiel schreiben wir den Hausherren Vorteile zu, schließen das Remis aber nicht aus. Darüber hinaus tendieren wir zu mehr als 1,5 Toren. AdmiralBet hält eine Quote von 1,85 bereit .

Darum tippen wir bei Alaves vs Eibar auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Alaves vs Eibar Quoten Analyse:

Wer sich bei diesem Spiel auf die Suche nach einem haushohen Favoriten begibt, wird nicht fündig. Wenngleich die besten Wettanbieter den Gastgebern leichte Vorteile einräumen, ist mit einem Duell auf Augenhöhe zu rechnen. Eine Tatsache, die bereits das Hinspiel untermauerte. Aufgrund des Heimrechts sind die Mannen aus der baskischen Provinz Álava mit einer Quote von durchschnittlich 2,25 leicht favorisiert.

Alaves vs. Eibar Prognose: „Wird der Finalist in der regulären Spielzeit ermittelt?“

Zum Ende der Saison hatte es den Anschein, als würde der Elf von Trainer Luis Garcia die Puste ausgehen. Nur ein Sieg wurde in den vergangenen sechs Pflichtspielen errungen. Dem knappen 2:1 gegen Malaga stehen auf der anderen Seite vier Remis und eine Niederlage gegenüber.

71 erbeutete Zähler reichten am Ende für Rang 4 und den damit verbundenen Einzug in die Aufstiegsrelegation. Für das Re-Match mit Eibar verleihen in jedem Fall die vergangenen Heimspiele eine gehörige Portion Selbstvertrauen. Nur eines der 21 Duelle im Estadio Mendizorrotza ging verloren (13S, 7U). Seit elf Liga-Ansetzungen, die zuhause gespielt wurden, ist die Elf von Trainer Garcia ungeschlagen (7S, 4U).