Alaves - Levante Tipp, Prognose & Quoten | 11.06.2023

Unser Alaves - Levante Tipp zum LaLiga2 Playoffs Finale am 11.06.2023 lautet: Levante gestaltete beide Halbfinal-Duelle der Play Offs sehr souverän und ist trotzdem nicht als Favorit im Endspiel gesetzt.

37 Prozent Ballbesitz reichten den Basken, um sich im Re-Match gegen Eibar vor heimischer Kulisse mit 2:0 durchzusetzen. Dabei legten die Gastgeber einen Blitzstart hin und gingen bereits nach einer Minute durch Linksaußen Abde Rebbach in Front. Die frühe Führung spielte den Hausherren in die Karten, die fortan in den Verwaltermodus schalteten. Nach dem Seitenwechsel besann sich Deportivo auf das Kontern und wurde in der Nachspielzeit mit dem 2:0 durch Asier Villalibre belohnt.

Levante gab sich kürzlich im Rückspiel gegen Albacete keine Blöße und verbuchte einen deutlichen 3:0-Erfolg. Einmal mehr machten die Hausherren mit ihrer Abschlussstärke auf sich aufmerksam. Drei Torschüsse reichten aus, um drei Treffer zu verbuchen. Überragender Mann des ersten Durchgangs war Rechtsaußen Roger Brugué, der mit zwei Treffern glänzte. Das dritte Tor gelang dem bereits 38-jährigen Joker Roberto Soldado nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung.

Einen Favoriten sehen wir in diesem Match nicht, tendieren aber zu zwei oder mehr Toren. Für diesen Spielausgang gibt es bei AdmiralBet eine Quote um 1.50.

Darum tippen wir bei Alaves vs Levante auf „Mehr 1,5 Tore“:

Seit 12 Heimspielen ist Alaves ungeschlagen (8S, 4U).

Lediglich eines der jüngsten sieben Auswärtsspiele musste Levante mit einer Niederlage abschreiben (3S, 3U).

Unabhängig vom Austragungsort endeten die vergangenen sechs Kräftemessen zwischen Alaves und Levante mit mehr als 1,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Alaves vs Levante Quoten Analyse:

Wer den Drei-Wege-Markt genauer studiert, wird recht schnell zum Schluss kommen, dass es keinen Favoriten in dieser Begegnung gibt. Laut Buchmacher-Einschätzung ist mit einer Paarung zweier ebenbürtiger Mannschaften zu rechnen. Die Alaves Levante Wettquoten vom Heim- bzw. Auswärtssieg bewegen sich zum Beispiel bei AdmiralBet (hier geht‘s zum Testbericht) zwischen 2,60 und 2,75.

Eine wesentlich deutliche Tendenz zeichnet sich hingegen am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ ab. Dort gehen die Wettanbieter mit deutscher Lizenz von einem defensiv geführten Match mit maximal zwei oder weniger Toren aus. Da drei der jüngsten fünf Begegnungen mit drei oder mehr Toren endeten, ist diese Quotenverteilung nur bedingt nachvollziehbar.

Alaves vs. Levante Prognose: „Bleibt Levante seiner Kaltschnäuzigkeit treu?“

Die gute Tabellenplatzierung von „El Glorioso“ ist in erster Linie auf die Heimstärke zurückzuführen. 46 der insgesamt 71 erbeuteten Punkte resultierten im heimischen Estadio Mendizorrotza. Einschließlich der Playoffs im Halbfinale wurden drei der vergangenen vier Heimspiele siegreich gestaltet.

Allgemein musste Alaves über die gesamte Saison hinweg erst eine Heimniederlage in Kauf nehmen und gehört neben dem direkten Aufsteiger Granada zu den heimstärksten Teams der LaLiga 2.

In 22 Ansetzungen vor heimischer Kulisse brachten die Schützlinge aus dem Baskenland das runde Leder ganze 30 Mal im Eckigen unter. Nur in sechs Begegnungen wurde ein eigener Treffer verpasst. Kürzlich endeten vier Paarungen am Stück auf heimischem Boden mit mehr als 1,5 Toren.

Levante zeigte sich kürzlich auf der Höhe und gewann viermal in Serie. Elf Tore in den vergangenen vier Begegnungen bescheinigen dem Team von Trainer Javier Calleja einen gewissen Zug zum Tor. Vor allem aber brauchten die Recken aus der spanischen Stadt Valencia zuletzt nicht viele Torchancen, um zum Erfolg zu gelangen.

Alaves - Levante Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alaves: 2:0 Eibar (Playoff, H), 1:1 Eibar (Playoff, A), 0:0 Las Palmas (LL2, A), 2:1 Malaga (LL2, H), 1:1 Albacete (LL2, A).

Letzte 5 Spiele Levante: 3:0 Albacete (Playoff, H), 3:1 Albacete (Playoff, A), 2:1 Oviedo (LL2, H), 3:2 Villarreal (LL2, A), 0:0 Ibiza (LL2, H).

Letzte 5 Spiele Alaves vs. Levante: 0:2 (LL2, A), 0:2 (LL2, H), 1:3 (LL, A), 2:1 (LL, H), 2:2 (LL, H).

Die „Azulgranas“ lassen sich in gegnerischen Gefilden nur selten die Butter vom Brot nehmen. Nur drei der bisherigen 22 Auswärtsspiele gingen verloren (8S, 11U). 24 Treffer in 22 Begegnungen in der Ferne lassen die Calleja-Truppe durchaus torgefährlich wirken.

Unabhängig vom Austragungsort setzte sich kürzlich dreimal am Stück Levante gegen Alaves durch. Dabei endeten alle drei Partien mit mehr als 1,5 Toren.

Unser Alaves - Levante Tipp: „Mehr als 1,5 Tore“

Als Absteiger des Vorjahres rechnen sich beide Konkurrenten Chancen auf den Wiederaufstieg auf und werden nichts unversucht lassen, sich bereits im Hinspiel eine gute Ausgangssituation zu verschaffen.

Deportivo-Coach Luis García wird vermutlich im 48. Pflichtspiel am 4-3-3 mit offensiver Grundausrichtung festhalten. Wenngleich es an einem wirklichen Knipser fehlt, herrscht im Angriff mit Luis Rioja (10 Tore), Asier Villalibre (5 Tore) und Mamadou Sylla (5 Tore) ein gewisses Maß an Qualität vor.

Levante wird wohl beim 4-2-3-1 bleiben. Dabei gilt es vor allem auf die Außenbahnen zu achten. Dort sorgten nämlich in den beiden Playoff-Halbfinals gegen Albacete Jorge de Frutos und Roger Brugué mit jeweils zwei Toren für Aufsehen.