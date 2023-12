Alaves – Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 21.12.2023

Unser Alaves - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 21.12.2023 lautet: Deportivo Alaves befindet sich im Formtief und wird in unserem Wett Tipp heute gegen den Tabellenzweiten Real Madrid leer ausgehen.

Mit nur einem Punkt an den vergangenen drei Spieltagen hängt bei Aufsteiger Deportivo Alaves der Haussegen gehörig schief. Die Mission „Klassenerhalt“ scheint langsam ernsthaft gefährdet zu sein. Real Madrid nannte zwischenzeitlich die Tabellenspitze sein Eigen, musste diese aber nach einem 1:1 gegen Real Betis an das Überraschungsteam aus Girona abgeben. Mit einem Triumph gegen den potenziellen Abstiegskandidaten besteht jedoch die Chance, den Platz an der Sonne zurückzuerobern.