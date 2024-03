Albanien – Chile Tipp, Prognose & Quoten | 22.03.2024

Unser Albanien – Chile Sportwetten Tipp zum Freundschaftsspiel am 22.03.2024 lautet: Zum zweiten Mal in der Geschichte konnte sich Albanien für die EM-Endrunde qualifizieren. Ob es in unserem Wett Tipp heute gegen Chile für ein Erfolgserlebnis reicht, ist fraglich.

Die Albaner spielten eine sehr starke EM-Qualifikation und stellten vor Tschechien und Polen den Gruppensieg sicher. In Hinblick auf das erste EM-Duell gegen Italien sollen die kommenden Testspiele von Erfolg gekrönt sein. Chile hatte große Probleme in der Südamerika-Qualifikation für die WM 2026 und holte nur einen Sieg in sechs Gruppenspielen. Ein Trainerwechsel soll in Hinblick auf die Copa America den Aufwärtstrend einleiten.

Im Wett Tipp heute sehen wir keinen Favoriten und gehen von einem defensiv geführten Kräftemessen aus. „Unter 2,5 Tore“ wird bei NEObet mit einer Quote von 1,56 bewertet.

* Aus lizenzrechtlichen Gründen sind Sportwetten auf Testspiele ohne DFB-Beteiligung derzeit nicht erlaubt, in Österreich jedoch schon.

Darum tippen wir bei Albanien vs Chile auf „Unter 2,5 Tore“:

Albanien absolvierte 6 von 8 EM-Qualifikationsspielen mit weniger als 2,5 Toren.

Chile bestritt zwei Drittel seiner WM-Qualifikations-Duelle mit maximal zwei Toren.

Die Chilenen verpassten in 4 der letzten 5 Paarungen einen eigenen Treffer.



Albanien vs Chile Quoten Analyse:

Sofern das Augenmerk zum klassischen Drei-Weg-Markt gerichtet ist, wird recht schnell deutlich, dass dieser keinen klaren Favoriten auf den Sieg mit sich bringt. Erstaunlicherweise sind die Chilenen trotz des schlechteren Kaders und der zuletzt sehr durchwachsenen Leistungen mit einer durchschnittlichen Quote von 2,15 am niedrigsten bewertet.

Beide Mannschaften duellieren sich im Stadio Ennio Tardini in der italienischen Stadt Parma. Sollten die „Kuq e zinjtë“, wie die Schützlinge aus Albanien auch genannt werden, den Platz als Sieger verlassen, steht teilweise mehr als der 3,4-fache Wetteinsatz im Raum. Ähnlich unserer Einschätzung tendieren auch die brandneuen Wettanbieter zu einem defensiv geführten Match.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Albanien vs. Chile Prognose: Erwartet uns eine Nullnummer?

Als eine der großen Überraschungen in der EM-Qualifikation sind in jedem Fall die Albaner zu betrachten. Nachdem 2016 das erste Mal an einer EM-Endrunde teilgenommen wurde, konnte nun die zweite Teilnahme bewerkstelligt werden.

Dabei war in der Gruppe E die Konkurrenz mit Tschechien, Polen, Moldawien und den Färöern keineswegs zu verachten.

Nach acht Gruppenspielen sprang am Ende der Platz an der Sonne heraus. Wie auch der Tabellenzweite aus Tschechien konnte man 15 Punkte einfahren. Die Südosteuropäer stellten die beste Abwehr der Gruppe und ließen in den acht Spielen nur vier Gegentore zu. 50 Prozent der Ansetzungen in der EM-Qualifikation endeten als „Clean Sheet“. Darüber hinaus wurden satte 75 Prozent der Paarungen mit weniger als 2,5 Toren beendet.

Im Hinblick auf die EURO 2024 stand das Losglück den Albanern nicht zur Seite. Mit Italien, Spanien und Kroatien sind in der Vorrunde drei Mammutaufgaben zu erwarten. Ein Weiterkommen käme einem kleinen Fußballwunder gleich.

Albanien - Chile Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Albanien: 0:0 Färöer (H), 1:1 Moldawien (A), 2:0 Bulgarien (H), 3:0 Tschechien (H), 2:0 Polen (H).

Letzte 5 Spiele Chile: 0:1 Ecuador (A), 0:0 Paraguay (H), 0:3 Venezuela (A), 2:0 Peru (H), 0:0 Kolumbien (H).

Letzte Spiele Albanien vs. Chile: -



Chile spielte bisweilen eine katastrophale WM-Qualifikation. Nach 540 Tagen auf dem Trainerposten führte ein 0:0 gegen Paraguay am 5. Spieltag zur Entlassung von Eduardo Berizzo. Nicolás Córdova übernahm vier Tage als Interimstrainer und kassierte gegen Ecuador eine weitere Niederlage (0:1) in der Qualifikation. Ende Januar 2024 wurde mit Ricardo Gareca der neue Mann an der Seitenlinie bekanntgegeben. Er soll mit dem Team in Hinblick auf die Copa América in den beiden Länderspielen gegen Albanien und Frankreich neues Selbstvertrauen sammeln, das die Mannen aus Südamerika auch bitter nötig haben.

Die bisherige WM-Quali ist als schwach zu bewerten. Dem 2:0-Erfolg gegen Peru stehen nämlich zwei Remis und drei Niederlagen gegenüber. Fünf erbeutete Punkte reichen derzeit für Rang acht in der Tabelle. Für den neuen Übungsleiter gilt es in erster Linie, die Offensive zu beleben. In vier der vergangenen fünf Qualifikations-Duelle ging diese leer aus. Mit drei Toren in der gesamten WM-Qualifikation ließ die Offensive jegliche Durchschlagskraft vermissen. Die Abwehr muss sich auf der anderen Seite sieben Gegentore ankreiden lassen. Zwei Drittel der Begegnungen endeten mit weniger als 2,5 Treffern. Tipp-Freunde, die einen mobilen Abschluss ihrer Wetten anstreben, können direkt die Oddset Sportwetten App nutzen. Der deutsche Wettanbieter verdoppelt für Neukunden die Ersteinzahlung bis zu 100 Euro.

Unser Albanien – Chile Tipp: Unter 2,5 Tore

Beide Konkurrenten stehen sich auf neutralem Boden gegenüber und somit genießt niemand das Heimrecht. Mit 122,7 Millionen Euro zeigen die Albaner den qualitativ hochwertigeren Kader gegenüber „La Roja“ (74,48 Mio.) auf. Dennoch sehen wir keinen Favoriten. Der Trainerwechsel dürfte bei den Chilenen für frischen Wind sorgen. Wir tendieren zu einem defensiv geführten Match, das wenig Highlights mit sich bringt.