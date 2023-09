Albanien - Polen Tipp, Prognose & Quoten | 10.09.2023

Unser Albanien - Polen Tipp zum EM-Qualifikation Spiel am 10.09.2023 lautet: Die polnische Auswahl ist mit drei Punkten aus den ersten drei Spieltagen denkbar schlecht in die Qualifikation gestartet. Die ersten Zähler der EM-Quali gab es beim 1:0-Sieg über Albanien.

Darum tippen wir bei Albanien vs Polen auf „Beide treffen: Nein“:

Albanien vs Polen Quoten Analyse:

Möglicherweise liegt das an den meist knappen Endergebnissen in diesem Jahrhundert. Seit 2005 hat Polen vier von fünf Aufeinandertreffen mit 1:0 gewonnen. Albanien könnte von der heimischen Kulisse profitieren, sodass Siegquoten zwischen 3,30 und 3,50 für eine Wette in Frage kommen. Wer sein Geld bei Spielen ohne klare Favoritenrolle nicht verprassen will, kann bei den verlinkten Bookies Wetten ohne Einzahlung finden.