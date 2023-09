Alcaraz - Arnaldi Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Unser Alcaraz - Arnaldi Tipp zum US Open Achtelfinale lautet: Letztes Jahr musste Carlos Alcaraz drei 5-Satz-Matches überstehen, um den ersten Grand-Slam-Titel zu feiern. Dieses Jahr hat er insgesamt einen Satz abgegeben und gilt im Achtelfinale als klarer Favorit.

Die US Open und Carlos Alcaraz haben eine besondere Verbindung. 2021 sorgte der aktuelle Titelverteidiger als 18-Jähriger mit seinem Upset gegen Stefanos Tsitsipas für das erste Ausrufezeichen auf der großen Bühne. Im Jahr darauf war der Spanier unaufhaltsam und überstand vom Achtelfinale bis ins Finale drei 5-Satz-Matches in Folge.

In diesem Jahr könnte der Ausnahmeprofi aus El Palmar zum ersten Spieler seit Roger Federer (2008) werden, der den US-Open-Titel verteidigt. Ein Sieg gegen die Überraschung Matteo Arnaldi ist so gut wie sicher. Allerdings trauen wir dem Italiener einen Satzgewinn zu. Unser Tipp: „Arnaldi gewinnt mindestens einen Satz“ mit einer Quote von 3,10 bei Bwin.