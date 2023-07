Alcaraz - Berrettini Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Alcaraz - Berrettini Tipp zum Wimbledon 2023 Achtelfinale lautet: Passend zum Grand-Slam-Turnier in Wimbledon hat Berrettini seine Form wiedergefunden. Wie gut er auf dem Rasen aktuell sein kann, wird sich im Vergleich mit Carlos Alcaraz herausstellen.

Verletzungen und die Suche der alten Stärke prägten die vergangenen Monate von Matteo Berrettini. In seinem einzigen Vorbereitungsmatch in Stuttgart hatte der Italiener noch große Probleme mit seinem Spiel und verlor eindeutig gegen Sonego (1:6, 2:6). In Wimbledon zeigt sich Berrettini plötzlich von seiner besten Seite und ist ein heißer Kandidat für einen tiefen Run.

Sein Konkurrent im Herren-Achtelfinale ist die Nummer 1 der Welt, Carlos Alcaraz. Der Spanier überstand zuletzt ein paar kritische Momente gegen Nicolas Jarry, setzte sich letztendlich durch. Unser Tipp: „Sieg Berrettini“ mit einer Quote von 2,95 bei Happybet. Mit dieser Quote im Rücken sehen wir großen Value in einem Upset.

Darum tippen wir bei Alcaraz vs Berrettini auf „Sieg Berrettini“:

Berrettini gewann in Wimbledon zuletzt 9 Sätze in Folge.

Alcaraz stand im letzten Match 1,5 h länger als Berrettini auf dem Court und gab einen Satz gegen Jarry ab.

Berrettini hat in Wimbledon eine 1st Serve Win Percentage von 86 Prozent, Alcaraz steht bei 78 Prozent.

Alcaraz vs Berrettini Quoten Analyse:

Im direkten Vergleich der beiden Spieler hat Alcaraz die Nase mit 2:1 vorne. Der Spanier gewann den letzten Vergleich in Rio de Janeiro (2022) mit 2:1. Sollte er dieses Achtelfinale für sich entscheiden, sehen ihn sowohl die deutschen Wettanbieter als auch die internationalen Buchmacher mit Quoten bis 1,43 im Vorteil.

Gleichzeitig hat sein italienischer Konkurrent das einzige Duell bei einem Grand-Slam-Turnier (Australian Open 2022) mit 3:2 für sich entschieden. Damit hat Berrettini definitiv unter Beweis gestellt, dass er der Nummer 1 der Welt gewachsen sein kann.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Alcaraz vs Berrettini Prognose: Ein Aufschlag mit Folgen

Beim Rasentennis ist ein guter und konstanter Aufschlag die halbe Miete für ein erfolgreiches Abschneiden im Turnier. Gerade in diesem Bereich fehlte Alcaraz bisher in Wimbledon die Konstanz. Die Nummer 1 der Welt wirkte beim eigenen Service verletzlich und gewann bisher 78 Prozent der Punkte, sofern der erste Aufschlag ins Feld kam.

Berrettini ist besonders in diesem Gebiet ein Spieler mit ausgewiesener Expertise. Basierend auf seinem starken Aufschlag spielt der Italiener ein fantastisches Turnier. Brachte die ehemalige Nummer 6 der Welt den ersten Service im Court unter, gewann er bisher 86 Prozent der Punkte.

Der Wimbledon-Finalist von 2021 gönnte sich in der ersten Runde eine Revanche gegen Sonego (3:1), der ihn in Stuttgart noch mit 2:0 vom Feld gefegt hatte. Nachdem Berrettini den ersten Satz im Turnier verloren hatte, musste er keinen weiteren Satz mehr abgeben. Somit holte sich der 38. der ATP-Weltrangliste zuletzt neun Sätze in Folge.

Alcaraz hingegen stand in seinem Drittrunden-Match gegen Jarry etwas unter Druck. Nachdem dieser im zweiten Satz ausgleichen konnte, ging der Chilene im dritten Satz mit 4:1 in Führung. Der Spanier drehte jedoch das Spiel und gewann mit 3:1. Ebenso wie Berrettini hat der 20-Jährige im gesamten Turnier erst einen Satz abgegeben.

Alcaraz - Berrettini Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 3:1 N. Jarry, 3:0 A. Müller, 3:0 J. Chardy, 2:0 A. De Minaur, 2:0 S. Korda.

Letzte 5 Spiele Berrettini: 3:0 A. Zverev, 3:0 A. De Minaur, 3:1 L. Sonego, 0:2 L. Sonego, 2:1 F. Cerundolo.

Letzte 5 Spiele Alcaraz vs. Berrettini: 2:1, 2:3, 2:1.

Nehmen wir uns nun die vergangenen Vergleiche der beiden Topspieler vor: Diese Begegnungen waren stets von größter Spannung umgeben und gingen jeweils über die volle Distanz.

Den bisher einzigen Vergleich in einem Match über fünf Sätze lieferten sich die beiden bei den Australian Open 2022. Damals gewann Berrettini mit 3:2. Im bisherigen Turnierverlauf konnte der Italiener etwas mehr Körner sparen und stand knapp eine halbe Stunde weniger auf dem Court. Besonders das letzte Match beendete der Italiener deutlich schneller (2:27 h) als der Spanier (3:56 h).

Darüber hinaus hat Berrettini auf Grund seines Status als ungesetzter Spieler des Turniers schon starke Konkurrenz aus dem Weg geräumt und somit sein Selbstvertrauen steigern können. Dieses wird die Nummer 38 der Welt benötigen, um seinen Service gegen Alcaraz (42 Prozent Return Points Won) durchzubringen.

Der italiener blickt beim Turnier in Wimbledon auf eine starke Bilanz von 10:3 Siegen. Sein Spiel ist perfekt auf das Rasentennis ausgerichtet und sorgte in seiner Karriere für 36-7 Siege und vier Titel. Alcaraz steht bei 12-2 Siegen. Setzt ihr bei Happybet auf ein Match über fünf Sätze, könnt ihr eine Quote von 3,55 erhalten. Spannend wird es, wenn ihr dafür den Happybet Bonus nutzt.

Unser Alcaraz - Berrettini Tipp: Sieg Berrettini

Wir erwarten in diesem späten Achtelfinale einen wahren Showdown, der für jede Menge Spannung sorgen kann. Alcaraz ist der bessere Returnspieler, während Berrettini im bisherigen Turnier einen nahezu unschlagbaren Service offenbarte. Wir gehen von einem Match über die volle Distanz aus, in welchem dem Italiener die Überraschung gelingt.