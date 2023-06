Alcaraz - Djokovic Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Alcaraz - Djokovic Tipp zum French Open Spiel lautet: Viel mehr Spitzenspiel geht wohl kaum, wenn Carlos Alcaraz und Novak Djokovic im Halbfinale von Roland Garros aufeinandertreffen. Der Weltranglistenerste müsste hier am Ende die Nase vorne haben.

Auf dieses Spiel hat die Tenniswelt gewartet! Bei den French Open 2023 kommt es am Freitag im Halbfinale zum Spitzenspiel zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic. Der junge Weltranglistenerste trifft auf die Legende. Der Spanier ließ in den letzten Runden gegen die gesetzten Spieler Denis Shapovalov (26.), Lorenzo Musetti (17.) und Stefanos Tsitsipas (5.) keinen einzigen Satz liegen. Der „Djoker“ dagegen will mit einem Triumph in Roland Garros seinen 23. Grand-Slam-Titel holen, was einen neuen alleinigen Weltrekord bedeuten würde. Glaubt man den Wettquoten, kann auch der Serbe die amtierende Nummer 1 der Welt nicht stoppen. Wir spielen bei diesem Tennis-Blockbuster mit einer Quote von 1,50 bei Bwin die Wette „Sieg Alcaraz“.

Darum tippen wir bei Alcaraz vs Djokovic auf „Sieg Alcaraz“:

Alcaraz hat gegen die gesetzten Spieler in Paris noch keinen Satz abgegeben.

Der Spanier hat das erste Duell gegen Djokovic im Vorjahr für sich entschieden.

Die Nummer 1 der Welt ist seit 12 Grand-Slam-Spielen in Folge ungeschlagen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Alcaraz vs Djokovic Quoten Analyse:

Am Freitag trifft der Weltranglistenerste auf die Nummer 3 der Welt. Wenn der Spanier dieses Duell gewinnt, behält er die ATP-Pole-Position. Sollte sich der Serbe in der Runde der letzten Vier durchsetzen, könnte sich der „Djoker“ mit einem weiteren Sieg im Finale Platz 1 zurückholen.

Für die Bookies mit Tennis Wetten ist Alcaraz mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,48 aber der klare Favorit. Sollte sich der 36-jährige Routinier durchsetzen, würde dies bei der Alcaraz - Djokovic Prognose mit Quoten im Schnitt von 2,73 belohnt werden.

Alcaraz vs Djokovic Prognose: Kann der „Djoker“ den Spanier stoppen?

Carlos Alcaraz spielt erst seit zweieinhalb Jahren im ATP-Circuit mit. In diesen Tagen steht der Spanier schon vor seinem ersten Finale in Roland Garros und seinem zweiten Grand-Slam-Titel nach den US Open im Vorjahr. Bei den French Open 2023 hat der Weltranglistenerste nur in Runde 2 gegen den Japaner Taro Daniel einen Satz liegen gelassen. Der 3-Satz-Sieg am Dienstag gegen Stefanos Tsitsipas, die Nummer 5 der Welt, war nochmal ein besonderes Ausrufezeichen.

Alcaraz führte schon mit 6:2, 6:1 und 5:2, ehe er es ein wenig schleifen ließ. Am Ende sicherte er sich den dritten Satz im Tiebreak. Für viele Experten ist der Spanier der kompletteste Spieler in der Szene. Er überzeugt durch eine tolle Kondition und eine enorme Geschwindigkeit. Zudem ist das Spiel des Mannes aus Murcia noch abwechslungsreicher geworden. Er bringt inzwischen noch viel mehr Spin in seine Schläge. Die Nummer 1 der Welt steht 2023 bei 35 Siegen und drei Niederlagen. Auf Sand lautet die Statistik 25:2.

Novak Djokovic hatte zu Beginn seines Viertelfinales gegen Karen Khachanov einige Probleme. Der erste Satz ging mit 6:4 an den Russen. Im zweiten Satz ging es dann ins Tiebreak, ohne dass sich „Nole“ einen einzigen Breakball erspielt hatte. Doch dann legte der Serbe den Schalter um und gab Gas. Am Ende hatte der 22-fache Major-Champion zwar seinen ersten Satz bei den French Open 2023 abgegeben, zog aber mit einem 4:6, 7:6, 6:2, 6:4 trotzdem zum zwölften Mal ins Roland-Garros-Halbfinale ein.

Wieder einmal zeigte Djokovic seine ganze Erfahrung, wenn es in Best-of-5-Matches darum geht, sich gegen Rückschläge zu wehren. Zudem fällt die Nervenstärke des Serben in Paris in Tiebreaks auf. Der „Djoker“ hat im laufenden Turnier alle seine fünf Tiebreaks gewonnen und dabei noch keinen einzigen Unforced Error verursacht. Der aktuelle Weltranglistendritte zeigt sein bestes Tennis, wenn es nötig ist. Die Australian Open 2023 konnte Djokovic in Abwesenheit von Alcaraz gewinnen. Seine Bilanz in diesem Jahr steht bei 25:4 (10:3 auf Sand).

Alcaraz - Djokovic Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 3:0 Tsitsipas, 3:0 Musetti, 3:0 Shapovalov, 3:1 Daniel, 3:0 Cobolli

Letzte 5 Spiele Djokovic: 3:1 Khachanov, 3:0 Varillas, 3:0 Davidovich Fokina, 3:0 Fucsovics, 3:0 Kovacevic

Letztes Spiel Alcaraz vs Djokovic: 2:1

Im Halbfinale von Madrid 2022 trafen beide Topspieler das erste Mal aufeinander. Damals setzte sich der Spanier mit 6:7, 7:5, 7:6 durch.

Unser Alcaraz - Djokovic Tipp: Sieg Alcaraz

Dieses Blockbuster-Halbfinale verspricht Spitzentennis auf absolutem Weltklasse-Niveau. Für die Buchmacher ist der Weltranglistenerste auch der Favorit. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Dank seiner Erfahrung wird Djokovic dem Spanier sicher den einen oder anderen Satz abnehmen. Am Ende müsste sich aber Alcaraz durchsetzen. Der 20-Jährige hat sich im Vergleich zu seinem Triumph bei den US Open 2022 und seinem Sieg im Vorjahr gegen den Serben nochmal weiterentwickelt.