Alcaraz - Djokovic Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Alcaraz - Djokovic Tipp zum Wimbledon 2023 Finale lautet: Am Sonntag bekommen wir ein Finale der Superlative und das Match, auf das die Zuschauer bereits im gesamten Turnier sehnsüchtig gewartet haben. Die Erfahrung könnte eine große Rolle spielen.

Carlos Alcaraz ist die größtmögliche Herausforderung, die Djokovic in diesem Turnier bekommen konnte. Der 20-Jährige hat im Vorfeld der 136. Ausgabe des Rasenklassikers das Turnier im Queen‘s Club gewonnen und steht vor diesem Endspiel bei einer Jahresbilanz von 11-0 Siegen auf dem Rasen.

Beide Top-Spieler haben ein großartiges Turnier absolviert und befinden sich in prächtiger Verfassung. Während Alcaraz zum ersten Mal in einem Wimbledon-Finale steht, kann der Djoker seinen fünften Wimbledon-Titel in Folge einfahren. Unser Tipp: „Sieg Djokovic“ mit einer Quote von 1,52 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Alcaraz vs Djokovic auf „Sieg Djokovic“:

Thema Erfahrung: Djokovic steht in seinem 35. Grand-Slam-Finale - Alcaraz bestreitet sein 1. Wimbledon-Finale.

Djokovic ist seit 2013 auf dem Centre Court ungeschlagen - Seine 1st & 2nd Serve Win-Percentage (82 Prozent; 62 Prozent) ist besser als die von Alcaraz (78; 59)

Djokovic hat im gesamten Turnier nur 3 Service-Games abgegeben.

Alcaraz vs Djokovic Quoten Analyse:

Der Jungspund fordert den alten Hasen in seinem Zuhause heraus. Im Gegensatz zum Halbfinale von Roland Garros geht Djokovic mit Quoten bis 1,53 als Favorit in das Finale. Alcaraz ist trotz seiner Rasen-Serie von 11 Siegen in Folge nur der Außenseiter. Bei einem Sieg des Spaniers liegen die Wettquoten zwischen 2,60 und 2,65.

Wir erwarten eine äußerst spannende Begegnung, in der Kleinigkeiten den Unterschied machen werden. Wollt ihr eure Nerven etwas auflockern, bietet sich ein Sportwetten Bonus unserer getesteten Buchmacher an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Alcaraz vs Djokovic Prognose: Eine Frage der Zeit

Carlos Alcaraz lernt schnell. Vermutlich schneller als jeder andere Tennisprofi auf der Tour. Diese Fähigkeit half ihm, sein Spiel auf die Eigenheiten im Rasentennis umzustellen. Mit Erfolg: 11-0 Siege und der Titel im Queen‘s Club heben seine Chancen auf einen Außenseiter-Sieg im 136. Wimbledon-Finale an.

Alcaraz selbst sprach im Rückblick auf sein Halbfinale gegen Medvedev von womöglich einem seiner besten Matches überhaupt. Der Spanier siegte glatt mit 3:0 und das, obwohl Medvedev mit 19 Unforced Errors kaum eigene Fehler gemacht hat. Ein guter Test für den 20-Jährigen, denn Djokovic ist für sein fehlerloses Spiel auf dem Rasen berüchtigt.

Im bisherigen Turnier haben beide Finalisten insgesamt erst zwei Sätze verloren. Souverän marschierten sie durch ihre jeweiligen Matches, wobei der Djoker mit nur drei abgegebenen Service-Games brillierte. Alcaraz beeindruckte mit nur sechs missratenen Aufschlagspielen ebenfalls, zieht im direkten Vergleich jedoch den Kürzeren.

Darüber hinaus war es in den vergangenen Jahren nahezu unmöglich, den Serben im All England Club aus seiner Komfortzone zu bewegen. Djokovic steht in Wimbledon bei 34 Siegen in Folge, hat seinen fünften Wimbledon-Titel in Serie im Blick und würde mit seinem achten Wimbledon-Sieg zu Rekordhalter Federer (8) aufschließen.

Alcaraz - Djokovic Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 3:0 D. Medvedev, 3:0 H. Rune, 3:1 M. Berrettini, 3:1 N. Jarry, 3:0 A. Muller

Letzte 5 Spiele Djokovic: 3:0 J. Sinner, 3:1 A. Rublev, 3:1 H. Hurkacz, 3:0 S. Wawrinka, 3:0 J. Thompson

Letzte 5 Spiele Alcaraz vs. Djokovic: 1:3, 2:1

Im Finale von Wimbledon treffen die beiden zum dritten Mal in ihrer Karriere aufeinander. Nachdem Alcaraz den ersten Vergleich in Madrid (2022) für sich entscheiden konnte, ließen ihn seine Nerven in Roland Garros (2023) im Stich und er unterlag dem Djoker mit 1:3.

Der Altersunterschied im Finale beträgt 16 Jahre und ist damit die drittgrößte Differenz in einem Grand-Slam-Endspiel der Männer. Noch ist es für eine Wachablösung an der Spitze zu früh. Djokovic spielt ein tolles Jahr und kann zum ersten Spieler überhaupt werden, der in seiner Karriere zwei Mal (2021 und 2023) in einem Jahr die Australian Open, die French Open und Wimbledon gewinnen konnte.

In seinen bisherigen sechs Matches hat der Serbe eine 1st Serve Win-Percentage von 82 und eine 2nd Serve Win-Percentage von 62. Alcaraz ist in beiden Bereichen etwas schwächer (78 Prozent und 59 Prozent).

Will Alcaraz seinen zweiten Grand-Slam-Titel gewinnen, spielt der erste Satz eine große Rolle. Genau diesen verlor Djokovic in seinen vergangenen beiden Finalspielen von Wimbledon. Bei NEObet bekommt ihr für eine Wette auf „Alcaraz gewinnt den 1. Satz“ eine Quote von 2,20.

Unser Alcaraz - Djokovic Tipp: Sieg Djokovic

Die hohen Erwartungen an dieses Finale sind gerechtfertigt. Sowohl Alcaraz als auch Djokovic sind in guter Form, befinden sich in einer guten körperlichen Verfassung und haben nahezu identische Spielzeiten gehabt (Alcaraz stand zehn Minuten länger auf dem Court). In diesem Finale gehen wir davon aus, dass der Serbe nochmal von seiner immensen Erfahrung und der eigenen Stärke auf dem Rasen profitieren kann.