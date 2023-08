Alcaraz - Harris Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Unser Alcaraz - Harris Tipp zum US Open 2023 Spiel lautet: Für den Südafrikaner Lloyd Harris ist der Einzug in die zweite Runde der US Open 2023 schon ein Erfolg. Gegen Carlos Alcaraz gibt es nun aber nichts zu holen.

Zum Auftakt der US Open 2023 kam Titelverteidiger Carlos Alcaraz gar nicht richtig ins Schwitzen. Denn schon beim achten Ballwechsel knickte sein deutscher Gegner Dominik Koepfer um, schleppte sich zwar noch eine Stunde lang über den Platz, musste aber schließlich beim Stand von 2:6, 2:3 aufgeben.

So kann die Nummer 1 der Weltrangliste recht frisch und ausgeruht ins Zweitrunden-Match gegen Lloyd Harris gehen. Auch die Wettquoten prophezeien dem Favoriten keine allzu großen Schwierigkeiten. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,53 bei Bet365 die Wette „Alcaraz 3:0″.

Darum tippen wir bei Alcaraz vs Harris auf „Alcaraz 3:0″:

Alcaraz ist der Titelverteidiger und die Nummer 1 der Weltrangliste

Lloyd Harris steht im ATP-Ranking lediglich auf Platz 177

Der Spanier steht 2023 bei 56 Siegen und 6 Niederlagen

Alcaraz vs Harris Quoten Analyse:

Schaut man vor der Alcaraz vs Harris Prognose auf die Wettquoten, wartet auf den Titelverteidiger auch in der zweiten Runde nur eine weitere Pflichtaufgabe.

Für einen Sieg des Spaniers bezahlen die Wettanbieter ohne Steuer nämlich nur eine durchschnittliche Quote von 1,03. Auf der Gegenseite erscheint ein Sieg des Südafrikaners mit Quoten im Schnitt von 14,2 extrem unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Alcaraz vs Harris Prognose: Macht „Carlitos“ kurzen Prozess?

In Runde 1 der US Open durfte Carlos Alcaraz nur gut eine Stunde sein Können zeigen. Trotzdem erklärte der 20-Jährige, dass er sich auf dem Court sehr wohl gefühlt habe. Er habe selbst nicht damit gerechnet, dass er gleich zu Beginn des Turniers so ein „tolles Niveau“ spielen würde. In Flushing Meadows hatte „Carlitos“ im Vorjahr sein erstes Grand-Slam-Turnier gewonnen. Nun würde der Spanier gerne als erster Profi seit Roger Federer im Jahr 2008 seinen Titel in New York verteidigen.

Nach dem Turnier wird der Mann aus El Palmar auf jeden Fall den Platz auf der Pole Position der ATP verlieren. Denn Alcaraz muss 2.000 Punkte verteidigen, während Djokovic, der die US Open im Vorjahr verpasst hatte, ganz viel Boden gutmachen kann. Die beiden Top-Spieler liefern sich schon das ganze Jahr ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Top-Spot. In Paris und im Finale des Masters von Cincinnati hatte der „Djoker“ die Nase vorne. Dafür holte sich „Carlitos“ im Endspiel gegen den Serben den Wimbledon-Sieg.

Nachdem Lloyd Harris einen Großteil des Vorjahres verletzungsbedingt verpasst hatte, rutschte der Südafrikaner in der Weltrangliste sogar aus den Top 300 heraus. Im September 2021 hatte der 26-Jährige noch seine Bestplatzierung im ATP-Ranking erreicht (31). Das Jahr 2023 begann für den Mann aus Kapstadt mit einem Halbfinale und einem Finale auf der Challenger Tour. Danach musste Harris ganz oft schon in Runde 1 die Segel streichen. Erst beim ATP 250 auf Mallorca im Sommer gab es mit dem Halbfinaleinzug ein Erfolgserlebnis.

Das beste Grand-Slam-Abschneiden war der Einzug ins Viertelfinale bei den US Open 2021. Seitdem gab es bei fünf Major-Teilnahmen nur noch einen Sieg. Das 7:6, 6:4, 6:4 in Runde 1 des laufenden Wettbewerbs war der zweite Erfolg. Mit dem Argentinier Guido Pella (ATP Nr. 203) hatte Harris aber auch ein gutes Los erwischt. Dabei kam der Südafrikaner auf 26 Asse und gewann 80 Prozent der Punkte nach seinem ersten Aufschlag. Grundsätzlich spielt der 26-Jährige am liebsten auf Hardcourt.

Alcaraz - Harris Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 1:0 Koepfer, 1:2 Djokovic, 2:1 Hurkacz, 2:1 Purcell, 2:1 Paul

Letzte 5 Spiele Harris: 3:0 Pella, 0:2 Purcell, 0:2 Broady, 2:0 Cazaux, 2:1 Mochizuki

Letzte Spiele Alcaraz vs Harris: -

Beide Profis treffen bei den US-Open erstmals aufeinander. Gegen gute Aufschlagspieler wie Harris tut sich Alcaraz immer wieder etwas schwer. Da in sechs der vergangenen zehn Matches der Nummer 1 mindestens ein Tie-Break gespielt wurde, könnte das auch im Duell der beiden diesmaligen Kontrahenten passieren.

Anbieter Bet365 hat eine Quote von 2,20 parat, wenn bei der Alcaraz vs Harris Prognose mindestens ein Satz in den Tie-Break geht. Bet365 gehört übrigens zu den Bookies, bei denen Pay-Pal-Einzahlungen möglich sind.

Unser Alcaraz - Harris Tipp: Alcaraz 3:0

Die Ausgangslage vor dem Duell zwischen Alcaraz und Harris ist mehr als klar. Alles andere als ein deutlicher Sieg des Spaniers wäre eine große Überraschung. Dem Südafrikaner fehlen schlichtweg die Qualität und die Konstanz, um einen Spieler vom Kaliber des Weltranglisten-Ersten wirklich ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.